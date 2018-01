Cercate un'idea originale per decorare le pareti di casa? Ecco qualche soluzione da cui prendere spunto subito

Avere un'intera parete a disposizione da decorare mette alla prova anche le menti più creative. Una visione generale del prima e del dopo non è sempre immediata, per questo è importante partire dai piccoli dettagli presenti nello spazio per andare a creare lo scheletro del progetto.

Pensate ad esempio a come la parete è illuminata, alla palette che colora la stanza, alle decorazioni già presenti sui muri e allo stile che vi piacerebbe rappresentare. Una parete decorata in maniera personale non solo sarà motivo di orgoglio ad ogni occhiata, ma sarà anche la parte più originale di voi da custodire tra le mura di casa.

Ecco 10 suggerimenti dai quali prendere spunto.





Parete bicolore

A noi le geometrie piacciono da impazzire, così come i contrasti forti. Per ravvivare una parete senza personalità questa è una delle soluzioni che preferiamo, poiché è decisa ma raffinata allo stesso tempo.

Photocredits: Pinterest / Start Preventivi





Stickers Mania

Se avete paura di stancarvi della carta da parati provate con uno sticker, piccolo o grande che sia, da abbinare a poster o cornici che avete voglia di esibire. La parete non sarà del tutto pieno ma la resa sarà sicuramente originale.

Photocredits: Pinterest / Baby Bottega





Cornice personalizzata

A noi le cornici Shabby Chic piacciono ancora, soprattutto quando vuote e tono su tono. Immaginatene una color vaniglia su una parete pallida che va ad incorniciare una piccola lampadina in vetro: è una vera fotografia romantica. Potete scegliere di incorniciare qualsiasi cosa, purché sia qualcosa che parli di voi.

Photocredits: Pinterest / cvicoquattro.it





Decorazioni in rilievo

I rilievi geometrici sono straordinariamente eleganti. La parete è monocomatica, così se non avete voglia di colore immaginatela bianca, se invece volete optare per un tocco di carattere allora il nero è ciò che fa per voi. In entrambi i casi la resa sarà raffinata e chic.

Photocredits: Pinterest / ameliewitt.tumblr.com





A lezione di botanica

Invece di ordinare online tutte le vostre stampe botaniche preferite, perché non disegnarle con le vostre mani e posizionarle al muro come fosse la pagina di un diario? Potrete scegliere forme, colori e sfumature e quella sarà la vostra parete, con tanto di firma.

Photocredits: Pinterest / instagram.com





Display sempre verde

Se la stanza lo concede in termini di spazi è bello pensare di poter decorare una parete sfruttando le profondità. Se il vostro pollice è particolarmente verde, potete posizionare un vecchio armadio con le ante in vetro da tenere sempre aperte, all'interno del quale accogliere piante sempreverdi. Questa soluzione è chiaramente realizzabile soltanto se vicina ad una fonte di luce naturale.

Photocredits: Pinterest / lottaagaton.se





Mensola a parete intera

Un'idea quasi invisibile ma di grande impatto scenografico è una mensola dalla profonfità minima sulla quale posizionare cornici, piccoli vasi oppure i libri. Sarà molto suggestiva se percorrerà tutta la lunghezza della parete.

Photocredits: Pinterest / goldvibesonly.com





Poster a incastro

Incorniciate i vostri poster con sottilissime cornici nere, che andranno a contrastare la fresca sensazione di vuoto della parete bianca. Incastrateli in maniera chirurgica ma raffinata, magari dietro ad un accogliente divano di design.

Photocredits: Pinterest / beautysummary.com





Trionfo di specchi

Per le più romantiche ecco la stanza che avete sempre sognato di avere tra le mura di casa dopo aver visitato la Reggia di Versailles. In questa stanza, e solo in questa, è concessa ogni forma di eccesso quindi scegliete le cornici più chic e posizionatele sulla parete bianca da decorare. E' troppo bello sentirsi un po' principesse, almeno una volta al giorno.

Photocredits: Pinterest / designmag.com





La lavagna dei sogni

Scrivere sul muro la vostra favola della buona notte è possibile, se lo desiderate. Salutate la testiera del letto, procuratevi una scala e un po' di vernice lavagna e mettetevi al lavoro. Le vostre notte non saranno mai state così dolci.

Photocredits: Pinterest / cerlovers.com