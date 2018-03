Volete valorizzare le pareti di casa senza esagerare? Vi suggeriamo gli stickers, una soluzione veloce, facile e suggestiva

Una soluzione creativa per cambiare volto ai vostri interni in modo semplice ed economico è la decorazione delle pareti con gli stickers. Questa tecnica prevede l’uso di veri e propri adesivi realizzati appositamente per aderire alla perfezione alle pareti di casa.

Applicarli - ed eventualmente rimuoverli - è un'operazione davvero semplice. Inoltre, a differenza della carta da parati tradizionale, gli stickers possono essere anche minuscoli ed essere applicati su una porzione di parete ristretta.

Insomma, non c'è limite alla possibilità di perosonalizzazione. In commercio se ne trovano di tutti i tipi, gli stili e dimensioni. Noi ci siamo divertiti a cercarne 10 originali e bellissimi su Pinterest.

Lasciatevi ispirare e... buon divertimento!







Accogliere la primavera

Accogliere la primavera in camera da letto non è mai stato così facile (e romantico). Scegliete il ramo di ciliegi in fiore che più vi piace e posizionatelo dietro al comodino, vi sembrerà di sentire il profumo di fiori ogni mattina.





Ricami murali

Se sceglierete trame damascate le vostre pareti sembreranno ricamate. Per un twist marocchino scegliete l'oro e il turchese, da applicare su un grigio polvere o un bianco pallido, la resa sarà super suggestiva.





Valorizzare le passioni

Gli stickers ci permettono di scegliere un tema e valorizzarlo sulle pareti, senza particolare attenzione alle dimensioni poiché anche queste dipenderanno da noi. Se per esempio amate viaggaire potrete scegliere di dedicare una parete al mondo e fermarvi a contemplarlo ogni volta che ne avete voglia.





Immaginare quello che non c'è

Lo sticker è un vero e proprio disegno e come tale vi permette di personalizzare i vostri ambienti come più vi piace. Volete una finestra proprio dietro al vostro letto? Scegliete quella giusta per voi e il gioco è fatto. Facile, no?





Scrivilo sui muri

C'è una particolare citazione che motiva le vostre giornate? Una ricetta da ricordare? La favola della buona notte che avete voglia di leggere ogni sera prima di dormire? Scrivetela come con le lettere stickers e fissatela al muro della camera che preferite.





Forme geometriche

Potete dare alle vostre pareti l'aspetto che preferite con gli stikers. Elementi geometrici nero su bianco faranno sembrare le mura più profonde ed eleganti.





Un tocco di colore

Per dare un tocco di colore agli interni senza esagerare, gli stickers sono la soluzione ideale. Scegliete una palette di colori che avete già utilizzato nella stanza, così da creare una coerenza cromatica.





Un giro per il mondo

Fare un giro intorno al mondo senza abbandonare le mura di casa è possibile! Applicate su una parete della vostra casa la cartina del mondo, anche stilizzata, e scegliete con il dito la città che volete visitare. Fantasticare sui viaggi non è mai stato così divertente.





Per i più smemorati

Potete lasciare la vostra testa tra le nuvole, poiché sarà uno sticker a ricordarvi di non lasciare niente a casa prima di uscire. Non vi dimenticherete mai più il cellulare, le chiavi, il portafoglio e nemmeno gli occhiali, non è meraviglioso?





Un tocco personale

Se volete dare un tocco di personalità alla casa gli stickers fanno a caso vostro. Potete scegliere di ripetere lo stesso disegno su tutta la parete, disponendolo in maniera omogenea su tutta l'estensione della superficie.





Cover photo credits: Stickers KLÄTTA di IKEA