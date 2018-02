Dalle mensole per le fotografie ai pannelli portaoggetti, mai più una parete vuota con queste idee abbordabili e originali

Prendete una parete bianca fresca di pittura in una camera vuota o in attesa di un restyling. Aggiungeteci i mobili, gli essenziali che arredino senza ingombrare, la giusta illuminazione, qualche decorazione e infine date sfogo alla fantasia per riempire ciò che resta dello spazio vuoto.

Penserete subito ad un quadro o a coprire i muri con una grande libreria, ma fidatevi quando diciamo che con IKEA potreste essere molto più fantasiosi di così.

Dalle mensole per le fotografie ai pannelli versatili e portaoggetti, passando per le lavagne da cucina, ecco allora 10 idee originali per decorare le pareti di casa con i meravigliosi prodotti del colosso dell'arredamento svedese.

Dite pure addio ai muri bianchi e vuoti!







Cornici con immagine Knoppäng

In set da 8 cornici, immagini coordinate incluse, è la soluzione perfetta per decorare una parete con un collage personalizzato. Che si tratti di foto di famiglia o degli scatti dei vostri viaggi, a voi la scelta.



Combinazione da parete Eket

Impilati, appesi, combinati giocando con i colori, questi cubi da parete offrono infinite possibilità di personalizzazione per creare soluzioni di arredo originali che si adattano a qualsiasi spazio.



Illuminazione a LED Svartrå

Per una parete originale e luminosa è sufficiente una serie di luci LED. Appese per ricreare delle forme o combinate a delle mollette per mostrare le foto dei vostri momenti più belli, portano alla stanza quel tocco di creatività che rende tutto perfetto.



Pannello portaoggetti Skådis

Usato al posto del comodino o in una combinazione freestanding, questo pannello portaoggetti è la soluzione perfetta per avere sempre tutto in ordine e in bella mostra.



Mensola per quadri Mosslanda

La scalanatura di questa mensola garantisce l'angolazione ottimale anche per le cornici più piccole. Divertitevi ad accostare forme e stili diversi in un mix di foto e scatti per un risultato finale d’effetto.



Set rotoli nastro Sprudla

Se il washi tape è una delle vostre passioni, non vi resta che scatenare la fantasia e incorniciare disegni e foto con questa soluzione artistica e creativa facile da rimuovere e perfetta se alternata a cornice vere.

Lavagna autoadesiva Klätta

Da sola o combinata per una superficie più grande, la lavagna non è soltanto una soluzione creativa per riempire le pareti della vostra cucina, ma anche e soprattutto un utilissimo oggetto per promemoria e liste della spesa, oltre ai più dolci e graditi mesaggi del buongiorno o lasciati in casa dagli ospiti.



Minivetrina Barkhyttan

Il frontale apribile permette di sostituire facilmente oggetti o immagini da esporre. Decisamente consigliata per la vostra collezione di oggetti introvabili, divertitevi a esporre in queste mensole i volumi con le copertine più originali, alternandoli per colore e grandezza.



Specchio Ypperlig

Il design pulito e moderno rende questo specchio la soluzione ideale da combinare al minimalismo di una parete bianca, in più si adatta facilmente a qualsiasi stanza, bagno compreso.



Cornici per fotografie Växbo

Ancora un set componibile di fotografie, questa volta calato in un contesto più eclettico e colorato, in un mix di stampe, cartine geografiche, specchi e orologi.

Photo Credits: IKEA