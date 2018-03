Funzionale, di aspetto gradevole, facile da pulire, multiaccessoriata: dalla cucina ci si attende sempre il meglio. Se siete convinti di averla già arredata al massimo del suo potenziale, fate un rapido check tra queste 10 proposte!

Tutti gli ambienti della casa rivelano, inesorabilmente, punti di forza e punti deboli nel momento in cui si inizia a impiegarli concretamente.

Giorno dopo giorno, il bagno, la cucina, la camera da letto, il living e le altre stanze mostrano il potenziale delle soluzioni di interior design impiegate, la facilità di pulizia dei materiali scelti, la bellezza e resistenza delle finiture.

Sottoposta a stress quotidiani, la cucina è uno dei vani nei quali si può agire in modo rapido ed economico in un'ottica di miglioramento e di ottimizzazione degli spazi. A volte, l'acquisto di un accessorio o il potenziamento di una dotazione già predisposta possono davvero "cambiare (in meglio) la vita" all'interno di questa stanza!





Il lavello con piano d'appoggio estraibile

Soprattutto nelle piccole cucine, poter utilizzare ogni superficie disponibile rappresenta un grande valore aggiunto. Un'idea low cost è acquistare un tagliere - in legno, in pietra, in plastica - da predisporre, solo quando serve, sopra ad una delle vasche del lavandino. In un gesto, si crea subito più spazio per le operazioni di preparazione dei cibi.

Photo Credits: Lavello appoggio in Silgranit® con sgocciolatoio; Modello BLANCO MODEX-M 60; Collezione Blanco Modex; Produzione Blanco





Il miscelatore professionale

I modelli con porzione estraibile permettono di migliorare le prestazione di rubinetti, agevolando le operazioni di lavaggio sia delle stoviglie sia dei prodotti alimentari. E cambiare un rubinetto non è un'operazione complessa!

Photo Credits: Miscelatore da cucina professionale con doccetta estraibile modello; Design by Marco Venzano; Collezione Move; Produzione Nobili Rubinetterie





L'illuminazione lineare per il piano lavoro

Sicurezza in cucina vuol dire anche più luce nei punti in cui è necessaria. Nei negozi specializzati sono disponibili barre per l'illuminazione a lunghezza variabile, da predisporre anche in un momento successivo all'acquisto; in larga parte sono ricaricabili con le stesse modalità di uno smarphone.

Photo Credits: Profilo per illuminazione lineare per moduli LED; Design by Grzegorz Trzcieliński e Krzysztof Starzyk; Produzione Lumines Lighting







I divisori interni per i cassetti

Mai più senza! Potrebbe essere questa l'esclamazione dopo qualche giorno di impiego delle attrezzature che frazionano lo spazio interno nei cassetti: il modo giusto per non perdere di vista tutto quanto si possiede e conservare ogni accessorio in (perfetto) ordine.

Photo Credits: Attrezzatura interna in alluminio e rovere chiaro; Produzione SieMatic





Lo scolapiatti... a portata di mano!

Uno dei più comuni errori in cucina è la predisposizione dei pensili, compresi quello con lo scolapiatti, troppo in alto. Soprattutto per tazzine, mug, piattini, ciotole o altre stoviglie di più frequente utilizzo si può ricorrere allo scolapiatti in versione piatta, da collocare direttamente sul lavandino.

Photo Credits: Scolapiatti Accessorio per canale attrezzato; Collezione EasyRack Kitchen Step; Produzione DOMUSOMNIA





Il portautensili indistruttibile

Parola d'ordine: indispensabile. Capaci - davvero - di ridurre i gesti all'interno dell'ambiente cucina i cosiddetti "sottopensili" sono un alleato quotidiano nella corretta gestione dello spazio e nella massima visibilità dei piccoli accessori, come i portaspezie.

Photo Credits: Portautensili da cucina in metallo modello PRATIKA; Produzione Damiano Latini









Il supporto per il tablet e smartphone

Ricette online, aggiornamenti, notizie, musica: per tenere sotto controllo tutti i contenuti veicolati online, anche nell'ambiente cucina, si può pensare all'acquisto di barre a parete specifiche. Spesso questi oggetti sono multifunzionali, ad esempio associano mini-mensola e portacoltelli in un unico prodotto dal design minimal.

Photo Credits: Modello TABLIO Portautensili da cucina in acciaio; Design by Gregor Faubel; Produzione müller möbelfabrikation





Il portabottiglie estendibile

Le bottiglie, in plastica o di vetro, sono tra le presenze più ingombranti e comuni nel vano cucina. Accanto agli ormai indispensabili portarifiuti per la raccolta differenziata, da disporre sotto al lavello, un altro utile accessorio in cucina è il portabottiglie estendibile e smontabile. Da utilizzare solo quando serve davvero.

Photo Credits: Portabottiglie in polipropilene modello BOTTLE; Design by Jasper Morrison; Produzione MAGIS





La barra per i canovacci

Ganci, barre, piani d'appoggio: qualunque sia la vostra preferenza, anche nei piccoli spazi, si può evitare di tenere tovaglie, strofinacci, guanti da forno, presine e tutti gli altri accessori del comparto tessile in giro per la cucina attingendo all'ampia gamma di supporti disponibili. Dimenticate le ventose e i ganci adesivi, preferendo proposte più affidabili e robuste. Photo Credits: Asciugapiatti in lino pesante; Collezione BON; Produzione Society Limonta

Il poggio mestoli e posate di design

Addio ai piani lavoro in preda all'unto e allo sporco! Anche il poggia posate e mestoli può essere di design e innovativo: le alternative non mancano, realizzate anche con materiali sperimentali o della tradizione. Photo Credits: Poggia posate in pietra lavica; Design by NCB ARCHITETTURA; Collezione Isole; Produzione Made a Mano