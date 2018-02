Il green touch rende gli interni più ariosi e freschi, assicurando a chi li abita una vera ventata di ossigenante eleganza. Ecco i consigli per un plant decor raffinato e piacevole

La primavera in casa non dipende dalle temperature che ci sono fuori né dalle previsioni metereologiche: anche se dovesse tardare ad arrivare, non c’è casa che non abbia gli strumenti per accoglierla e pure anticiparla.

Bastano pochi accorgimenti per conferire al focolare quel tepore primaverile tanto anelato. Tra gli escamotage più validi, sicuramente il tocco del pollice verde è quello che più trasformerà i vostri spazi. Dal terrario in cui conservare i cactus al portavasi pensile, con poche mosse oculate darete lo scacco matto all’inverno.

Ecco 10 spunti per creare veri e propri giardini indoor.





Prediligete la fresca semplicità

Il fascino vintage della latta unito alle linee pulite e minimal di un portavasi la cui caratteristica precipua è la semplicità faranno del vostro balcone un piccolo giardino zen.

Optate sempre per la galvanizzazione, preferendo la zincatura che scongiurerà la ruggine.

Photo credits: ikea.com

Optate per un verde prezioso

Una resa ancora più glam rispetto alla zincatura è la doratura del portavaso. Sceglietene uno di piccole dimensioni per non rischiare di trasformare il delicato punto luce in un angolo troppo abbagliante.

Photo credits: maisonsdumonde.com

Metal elegance

Anche il metallo smaltato sortirà un effetto raffinatissimo. Per una resa più young dal retrogusto pop quanto basta, i polka-dot sono sempre la ciliegina sulla torta (o l'oliva nel Martini, de gustibus). Scegliere una texture a pois sdrammatizzerà un design troppo austero.

Photo credits: hm.com

Trasparenze raffinate dal design liquido

Rimane imbattibile l’eleganza del vaso vitreo. Sceglietelo il più trasparente possibile, preferendo linee sinuose che riecheggino la malleabilità dell’acqua. L’effetto idratante di cui tutto l’ambiente verrà intriso contribuirà alla freschezza dell’interior design.

Photo credits: zarahome.com

Scegliete l'eleganza della leggerezza sospesa

Un portavasi pensile conferirà un tocco di leggerezza in più, dando al vostro green corner un’aria ancora più vitale. Oltre a farlo la pianta che andrà a ospitare, il vaso sospeso vi garantirà una boccata di ossigeno anche a livello di design. E l’effetto sarà letteralmente en plein air.

Photo credits: ikea.com

Forme divertenti che strizzino l'occhio al verde

I cactus sono ormai diventati veri e propri complementi d’arredo e chi ne va ghiotto ama collezionare anche accessori che presentano fantasie di piante grasse. Se appartenete a questa folta schiera, scegliete vasi le cui forme e decorazioni riprendano proprio quelle della famiglia dell’agave, della crapula e dell’echeveria.

Photo credits: urbanoutfitters.com

Radunate i vasi in un'unica teca

Un piccolo mobile-serra sarà pratico, funzionale e donerà un elegante green touch sia al balcone sia al giardino sia a uno spazio indoor a cui dare una ventata di en plein air. Per gli interni, scegliete dimensioni più contenute come quelle dei piccoli terrari di vetro e ferro battuto.

Photo credits: maisonsdumonde.com

Il green bathroom

Non c’è serra migliore di un bagno. Il vapore acqueo infatti nutre le piante e l’umidità crea un perfetto microclima per qualsiasi specie, anche le più delicate. Inoltre immergervi nella vasca attorniati da foglie, steli, corolle e pistilli vi rigenererà come se foste in mezzo a un bosco.

Photo credits: hm.com

Scegliete vasi ricchi di spirito

Un vaso a stelo lungo da posizionare in un angolo un po’ anonimo ribalterà la situazione interior, rendendo quel punto uno scenario pieno di personalità. Optate per tinte cipriate e colori pastello, soprattutto se il materiale è leggermente poroso e la texture risulta poco liscia.

Photo credits: urbanoutfitters.com

Diversificate altezze e livelli



Movimentare gli spazi con l’arredo green è possibile anche grazie ai tanti accessori a più livelli: dal trittico pieghevole a mo’ di paravento alle tante soluzioni di sospensione delle piante utilizzando portavasi pensili, l’angolo del verde sarà anche una piacevole nota di allegria animata.

Photo credits: casashops.com