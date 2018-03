Spesso ci ritroviamo a dover fare i conti con un bagno che sembra troppo piccolo per essere vero. Non disperate, ci sono alcune soluzioni per conciliare funzionalità e stile

Non è semplice arredare un bagno con metratura ridotta. Ci sono elementi che vanno necessariamente inseriti, come i sanitari, ma è anche importante trovare dello spazio per organizzare gli oggetti essenziali.

Quando abbiamo a che fare con un bagno molto piccolo, la sfida è quella di creare un ambiente funzionale ma anche rilassante, senza rinunciare allo stile e ad un tocco personale.

Come fare? Ecco dieci idee per sfruttare al meglio lo spazio.





Sfruttare le altezze

Ci sono altezze che spesso non teniamo in considerazione, come la parete sopra il wc. Questo spazio inutilizzato può essere sfruttato con delle mensole o con un mobile che ci permettono di organizzare alcuni oggetti di prima necessità.

Photo credits: ikea.com

Spazi aperti

Una buona soluzione per risparmiare spazio è quella di rinunciare agli ingombranti mobili sotto al lavandino. Optare per un sostegno aperto libera visivamente l’ambiente e può essere anche utilizzato come portasciugami.

Photo credits: hm.com

Mensole in vetro

Sistemare creme, barattoli e flaconi in un bagno piccolo è un’impresa ardua. Se vi servirebbero proprio delle mensole, ma temete di sovraccaricare la superficie già ridotta, una speranza c’è: il vetro. La sua trasparenza non appesantisce le pareti e potrete riporre tutte le vostre boccette.

Photo credits: anthropologie.com

Specchio / specchi

Non ci stancheremo mai di dirlo, gli specchi allargano gli ambienti, non si scampa. Visto che in bagno lo specchio non può mancare comunque, tanto vale sfruttarlo al massimo. Installatene uno di grandi dimensioni o, perché no, più di uno.

Photo credits: potterybarn.com

Mobili fluttuanti

In un bagno di piccole dimensioni è meglio evitare volumi importanti. Invece di mobili pesanti che arrivano fino al suolo, si può alleggerire l’ambiente optando per un arredo “sospeso”.

Photo credits: hm.com

Appendere

Certo, appendere l’accappatoio dietro la porta non è un’idea originale, ma avete mai pensato di appenderci dei ripiani? Se avete già sfruttato le poche superfici verticali del vostro bagno, questa potrebbe essere la soluzione giusta per voi.

Photo credits: urbanoutfitters.com

Più luce

Spesso i bagni molto piccoli vengono ricavati in angoli della casa senza finestre e, quindi, sono privi di luce naturale. Per questo è indispensabile puntare sull’illuminazione, ad esempio aggiungendo dei faretti sopra lo specchio.

Photo credits: potterybarn.com

Lavandino nell’angolo

Quando lo spazio è veramente ridotto, bisogna sfruttare ogni centimetro possibile e, letteralmente, ogni angolo. Un lavandino angolare, a colonna o sospeso, può essere un’ottima soluzione per un piccolo bagno funzionale.

Photo credits: signaturehardware.com

Vasca clawfoot

“Se in bagno entra la vasca, devo uscire io”. Se avete poco spazio, ma avete una passione per i lunghi bagni, una vasca “clawfoot” (con i piedini) di piccole dimensioni può fare al caso vostro. Per non rinunciare né allo stile, né al relax.

Photo credits: zarahome.com

Parete in risalto

Quando lo spazio è ridotto si tende a non esagerare, ma nulla vi impedisce di aggiungere un po’ di colore e personalità. Su una parete sola però, per non sovraccaricare e creare un effetto bold anche nel vostro piccolo bagno.

Photo credits: hm.com