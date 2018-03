Eccome! Il fenicottero rosa è tutt’ora un fil rouge dell’arredamento di matrice pop. Ecco come accoglierlo tra le mura della propria casa

Se c’è un animale che non va mai in letargo nell’home decor, quello è il fenicottero.

Diventato un’ossessione in ogni campo, dalla moda al settore beuty, il pink flamingo non è certo mancato all’appello nemmeno nel design. Icona dell’infantilismo che abita in tutti noi, questo simbolo giocoso delizia i palati sia pop sia shabby chic. Benché nell’arredamento, così come nel fashion, le mode siano spesso meteore destinate a sparire dai nuovi cataloghi, il fenicottero non sembra essere a rischio estinzione. Almeno per ciò che concerne l’arredo.

Ecco 10 idee per adottare un tenero fenicottero nella propria Home, rendendola ancora più Sweet: sarà per il rosa cipriato, per la sua leggiadria o per la simpatia innata che questo animale ispira, fatto sta che il flamingo riesce a tingere la casa di allegria!





A tutta parete

La wallpaper con motivi animali è la quintessenza della giocosità formato parete. Sceglietela nella declinazione pop che ha per protagonista il flamingo, optando per una carta dai colori poco accesi onde evitare l’effetto psichedelico. Le tinte pastello rivestiranno la stanza di armonica calma.

Photo Credit: anthropologie.com





Per un vero toy wall

Se alla wallpaper preferite un’applique isolata, optate per quelle di peluche a forma di fenicottero rosa. Da lontano sembreranno un’esplosione floreale che farà sbocciare la Primavera in casa. E di sicuro l’allegria!

Photo Credit: hm.com





Fenicotteri dipinti ad arte



I palati più tradizionali scelgano pure un quadro o una stampa da incorniciare e appendere alla parete. L’eleganza propria di questo animale, longilineo per eccellenza, metterà radici anche tra le vostre mura, facendo sbocciare un interior design raffinato ma altamente vitale.

Photo Credit: leroymerlin.it





Per una finta parete leggerissima

Chi fosse indeciso tra la wallpaper, l’applique e il quadro, provi a optare per una finta parete: il paravento. Questo divisorio, già di per sé emblema della leggerezza, diventerà ancora più delicato ospitando i flamingo.

Photo Credit: maisonsdumonde.com





Decorazione murale

Sempre in tema di pareti, un altro delizioso escamotage per avere un fiorire di flamingo rosa sempre ad altezza occhi è la decorazione murale. Anch’essa dotata di un elegante oriental touch che nulla ha da invidiare all’esotismo del paravento, riuscirà ad arredare un’intera stanza inondandola di luce rosea.

Photo Credit: maisonsdumonde.com





Minimalismo formato fenicottero

Il flamingo non è solo un’icona Pop: questa creatura che ha quasi del fantastico, come l’unicorno, si adatta alla perfezione anche al minimalist style. Per conferire un tocco zen e armonioso a un angolo lettura, sceglietelo nella declinazione più essenziale che esista: quella in origami giapponesi.

Photo Credit: maisonsdumonde.com





Il flamingo come Pop Star

Anche come protagonista di un angolo meno zen di un reading corner, il flamingo calza a pennello. Anzi: più le pennellate sono squillanti e fluo, più il fenicottero spiegherà le sue ali di matrice precipuamente pop. In questi casi estremi, sceglietelo in quel rosa che la natura non gli ha conferito ma che l’home decor gli accorda volentieri: lo shocking pink!

Photo Credit: maisonsdumonde.com





Per dare un tocco di luce e humour

Il flamingo può diventare anche un prezioso alleato per chi ama il light design. Le sue lunghe zampe sottili si prestano per diventare lo stelo di una lampada da tavolo, per un effetto di luminoso umorismo che farà risplendere la stanza di personalità abbagliante.

Photo Credit: archiexpo.it





Per rendere la toeletta e l’angolo jewellry giocosi

Sia per l’angolo coiffeuse sia per quello adibito a portagioie, il fenicottero sarà il custode perfetto dei vostri preziosi segreti di bellezza. Oltre a ricordare nella shape la filiforme silhouette femminile, questo animale riesce a coniugare eleganza e infantilismo: trasformerà la vostra beauty console in un banco da gioco, riportandovi all’infanzia come la più dolce delle madeleine proustiane.

Photo Credit: maisonsdumonde.com





Un bagno di allegria

Anche per la salle de bain si può optare per un tocco giocoso e divertente. La curtain shower dominata dal flamingo è senz’altro un espediente efficace per rendere il bagno più young, sdrammatizzandone magari l’arredamento pomposo fatto di specchi antichi e bathtub retrò in ghisa.

Photo Credit: anthropologie.com