Ansia da prestazione prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione in casa? Keep calm, occhi ben aperti e massima attenzione: cercate di non incappare (almeno) in questi 5 errori ricorrenti

L'adrenalina si combina con un po' di preoccupazione nel momento in cui si decide di ristrutturare la casa.

Alcune persone vivono questa operazione con trepidazione e assistono con il sorriso sulle labbra alla trasformazione dello spazio domestico, passo dopo passo; per altre, invece, si tratta di una fase accompagnata da ansie e dubbi e l'unico desiderio è arrivare alla conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile.

Molti sono i consigli utili che si ricevono prima e durante la ristrutturazione, ad esempio da amici o parenti che si sono già "messi alla prova" con questa "sfida": i loro racconti possono far riflettere su specifici aspetti, così come può risultare utile tenersi alla larga da alcuni dei più comuni "errori".





Non consultare un professionista

Credete che una grande passione per l'interior design sia sufficiente per portare a termine la ristrutturazione di casa in modo adeguato, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti? Affidarsi alla consulenza di un professionista vi garantisce di dormire sonni sereni e, naturalmente, anche di attivare un proficuo confronto su stili, tendenze e soluzioni. Un progetto di cui essere soddisfatti è anche il risultato di una buona sintonia tra committente, progettista e ditta esecutrice. Photo Credits: pinterest.com/tanziv82





Scegliere una ditta poco affidabile

Pensate di riuscire a cavarvela in autonomia anche nell'esecuzione dei lavori? Senza mettere in dubbio le capacità individuali, soprattutto per le operazioni più complesse coinvolgere attivamente una ditta specializzata e personale esperto consente di procedere con maggiore scioltezza. Questo avviene nella maggior parte dei casi: selezionate con cura a chi affidare tinteggiatura, posa in opera, esecuzione degli impianti e tutte le altre lavorazioni previste, valutando con scrupolo i preventivi e la documentazione che ogni azienda è tenuta a presentare e fissando con chiarezza i tempi. Photo Credits: pinterest.com/philippinegh





Procrastinare all'infinito

Eterni indecisi: questo è un errore nel quale finite spesso voi! Lo sappiamo che prima di intraprendere una ristrutturazione è complicato districarsi tra i materiali, i documenti e le varie soluzioni planimetriche sottoposte alla vostra attenzione. Spesso si è così fortunati da poter scegliere tra più progetti validi, persino in linea con il budget previsto. Tuttavia, a un certo punto, fornire a tutti i soggetti coinvolti nel processo un'indicazione chiara e univoca è fondamentale. Quindi, forza e coraggio: fissate dei punti fermi! Photo Credits: pinterest.com/marimuha





Fare economia... su tutto!

Anche se dall'esperienza sappiamo che persino una perfetta pianificazione può finire nei "tentacoli degli imprevisiti", il rispetto del budget resta un punto essenziale nelle ristruttuzioni domestiche. Ma ci sono alcuni acquisti e lavorazioni sui quali è veramente difficile ottenere prezzi competitivi. Soprattutto quando si ha a disposizione un piccolo budget, chiedere più preventivi e confrontarli è un buon metodo per evitare di "sforare". Risparmiare proprio su tutto potrebbe non rivelarsi la mossa giusta, specie nel lungo periodo. Photo Credits: pinterest.com/calypso070707





Rinunciare a una visione complessiva del progetto

La ristrutturazione della casa è un'operazione complessa, nella quale tutti - o la maggior parte - degli aspetti che identificano lo spazio abitativo vengono rinnovati, modificati, reinterpretati. Curare ogni singolo vano, avendo cura di estendere lo sguardo a tutto l'ambiente per incentivare connessioni visive e materiche coerenti, conduce verso un risultato di cui essere davvero soddisfatti. Al contrario, lavorare stanza per stanza può rivelarsi riduttivo. Photo Credits: pinterest.com/lee3806