Siamo tutti convinti di poter arredare un salotto senza sbagliare: basta un po' di buon gusto, no?! Ma è davvero così? Teniamoci alla larga dagli errori imparando a considerare, prima di tutto, le qualità dello spazio

Avete individuato il vostro stile di riferimento per il salotto e adesso siete pronti a passare "dalle parole ai fatti"? Per voi sta per iniziare una fase fondamentale, nella quale ai consigli per rendere bellissimo questo ambiente della casa, dovranno necessariamente accompagnarsi alcune accortezze per tenersi alla larga da imprecisioni, perdite di tempo (e denaro).

Acquistare un divano sovra o sottodimensionato, non prevedere lampade adeguate per le diverse funzioni di questa stanza o lasciarsi prendere la mano, rinunciando preventivamente a un po' di "sano spazio vuoto", sono alcuni dei più comuni errori nei quali si può incappare.





Puntare sull'impostazione "televisione-centrica"

L'offerta sempre più ampia a livello di entertainment offerto dalle smart TV ha contribuito ad accrescere il rilievo di questo elettromestico nell'arredamento del salotto. Fermo restando il suo rilievo e le necessità di carattere tecnico, siete sicuri di voler sviluppare l'intero progetto di interior design attorno alle esigenze di questo elemento? Cosa renderebbe il vostro salotto davvero rappresentativo della vostra personalità? Sempre meglio cercare di fare chiarezza!

Photo Credits: Modello LINK, mobile TV basso in noce; Design by Paolo Cattelan; Produzione Cattelan Italia





Sottovalutare colore e illuminazione

Arredare il salotto non vuol dire acquistare e posizionare i mobili più in linea con il proprio gusto? Nulla di più errato. Come per ogni ambiente domestico, questa operazione dovrebbe sempre presupporre un progetto, una visione complessiva che implica anche scelte a livello cromatico, illuminotecnico-impiantistico e tessile. Datevi il giusto tempo per visionare dal vivo il maggior numeo di composizioni.

Photo Credits: Modello 505, parete attrezzata componibile in legno; Design by Nicola Gallizia; Produzione Molteni&C





Sbagliare le dimensioni del divano

Assoluto protagonista del salotto, il divano deve essere scelto in maniera scrupolosa. Eseguite un rilievo accurato della stanza e, nel dubbio, utilizzate il classico nastro carta per segnare, prima dell'acquisto, l'ingombro del vostro modello di riferimento e delle sue eventuali estensioni. Il metodo migliore - oltre che semplice ed economico! - per evitare di essere insoddisfatti per molto tempo.

Photo Credits: Modello LENNOX, divano in tessuto a 2 posti; Design by Gordon Guillaumier Collezione Lennox; produzione Lema





Non favorire la convivialità

Cosa ci si aspetta dall'ambiente salotto? Relax, gradevolezza visiva, spazio per riporre oggetti, libri e accessori e, probabilmente, anche che sia in grado di accogliere amici e parenti, assicurando a tutti un (confortevole) posto a sedere. Le soluzioni che predevono due divani con disposizione a "L" o la compresenza di poltrone e pouf con un divano da 2 o 3 posti possono favorire - anziché ridurre - la convivialità tradizionalmente associata a questa stanza.

Photo Credits: Poggiapiedi in tessuto collezione LEM; Design by Francesco Beghetto; Collezione Lem by Miniforms





Riempire tutto lo spazio disponibile

Spesso a rendere poco vivibile l'ambiente salotto è la mancanza di equilibro tra pieni e vuoti. Eccedere nell'acquisto degli arredi, così come farsi prendere la mano dalle decorazioni, riduce la mobilità interna e non consente di valorizzare le qualità intrinseche dello spazio. Nel dubbio, meglio optare per un'adeguata selezione e per un po' di "sano vuoto"!

Photo Credits: Modello Giò, madia in legno con ante a battente; Design by Rodolfo Dordoni Collezione; Produzione Poliform