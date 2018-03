Fulcro dello spazio domestico, centro nevralgico della zona living, la cucina merita una scrupolosa progettazione. Mettere d'accordo funzionalità, bellezza e ottimizzazione dello spazio non è impossibile!

Minimal, lussuosa, rustica, moderna, low-cost, vintage, innovativa, high-tech: qualunque sia la vostra idea di cucina, ci sono regole e principi con i quali dovrete misurarvi nel momento in cui inizierete a progettare questo fondamentale ambiente della casa.

Un'adeguata valutazione delle caratteristiche dello spazio di inserimento, posto a diretta connessione con la zona pranzo oppure indipendente e autonomo, è il primo passo da compiere. Oltre ai 10 errori da evitare nella fase di arredamento della cucina ci sono anche possibili inesattezze dalle quali tenersi alla larga, legate sia alla localizzazione delle singole funzioni, sia all'aspetto complessivo tutta la stanza.

Ecco i 5 errori più comuni a cui pare particolare attenzione.





1. Fare economia sui rivestimenti

L'acquisto della cucina non è un "processo" che si rinnova di anno in anno. Affidabilità, solidità, capacità di resistere all'uso quotidiano, talvolta anche intenso, sono tra le prestazioni attese da arredi, accessori ed elettromestici. La medesima attenzione andrebbe riservata alla scelta di tutte le finiture, preferendo materiali robusti e sviluppati per durare a lungo, non solo di aspetto gradevole. Photo Credits: pinterest.com/solihboymin





2. Non progettare "al centimetro"

La vostra cucina sarà ricavata in un piccolo vano? Al contrario, avete a disposizione un ambiente ampio che potrebbe persino risultare complesso da modulare accuratamente? In ogni caso, affidatevi a uno specialista del settore e abbiate cura di sviluppare sempre soluzioni su misura. Esaltare il potenziale di ogni stanza è il traguardo al quale puntare! Photo Credits: pinterest.com/silviaagre81





3. Sbagliare il posizionamento dei grandi elettrodomestici

Modelli, materiali, colori, illuminazioni: certo, tutti questi aspetti vanno tenuti in alta considerazione nella fase di progettazione della cucina. Altrettanto essenziale è lo studio degli spazi e degli ingombri dei grandi elettrodomestici, tenendo a mente i regolamenti sul corretto - e sicuro - posizionamento di ciascuno degli elementi essenziali. Photo Credits: pinterest.com/romaarx





4. Lasciare il piano lavoro al buio

Parola d'ordine: lavorare in sicurezza! La cucina non deve essere solo funzionale, coerente con il gusto di chi la utilizzerà e dotata di un aspetto, anche esteticamente, piacevole. Questo spazio della casa, infatti, deve essere anche sicuro: oltre a utilizzare impianti e apparecchiature a norma, da individuare con il supporto di figure competenti, tra i consigli di più facile applicazione rientra la corretta illuminazione del piano nel quale si svolgono tutte le fasi della prepazione dei cibi. Photo Credits: pinterest.com/grozaab13826





5. Sottovalutare il potenziale degli "angoli"

Quando le cucine si sviluppano su due o più pareti, si pone la questione della "zona d'angolo". Molte le soluzioni tra cui orientarsi, anche grazie alle innovazioni nei sistemi di apertura e ai ripiani estraibili. Lo spazio d'angolo, specie se provvisto di illuminazione interna, può essere impiegato come dispensa, sfruttando la maggiore profondità, o come "vano contenitore" per gli elettromestici di uso più comune. Photo Credits: pinterest.com/joniphoto