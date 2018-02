Troppi mobili? Troppi colori? Troppo poco spazio, per di più arredato in maniera sbagliata e frettolosa? Ecco qualche consiglio per evitare gli errori di arredo più comuni e avere la camera da letto dei nostri sogni

Matrimoniale, doppia o singola? Temporanea o permanente? Low-cost o lussuosa? Basica o ipertecncologia? La camera da letto, esattamente come gli altri vani dell'ambiente domestico, necessita di una progettazione accurata, su misura, in linea con il budget di spesa e le effettive esigenze di chi in essa vivrà, giorno per giorno.

Dopo il decalogo sulla camera da letto, con i 10 errori dai quali tenersi alla larga e altrettanti consigli pratici, la stanza privata per l'eccellenza della casa torna sotto i riflettori: scopriamo insieme alcuni delle più comuni inesattezze nelle quali è facile incappare arredando la camera da letto.





Sbagliare la collocazione dei mobili

Soprattutto quando si è alle prese con l'arredamento di una camera da letto piccola, collocata all'interno di mini appartamento, una corretta progettazione dell'impianto planimetrico è essenziale. Abbiate cura di fare delle prove, di confrontare prezzi e proposte, di prendere in considerazione anche soluzioni d'arredo creative e versatili: mai pensato che il letto potrebbe "trasformarsi" all'occorrenza in un comodo divano, provvisto di ampio vano contenitore interno? Photo Credits: www.woodnotes.fi





Acquistare troppi mobili

Pieno (di mobili) è sinonimo di bello? Impariamo a prendere le distanze da questo concetto, riaffermando l'indispensabilità di un progetto accurato anche nell'arredamento della camera da letto. Un risultato convincente, in grado di "non stancare" specie nel lungo periodo, è frutto di un giusto rapporto tra pieni e vuoti. Non c'è spazio per la doppia coppia di comodini? Le alternative non mancano! Sicuri che il tradizionale comò sia davvero indispensabile oppure finirà per ridurre la mobilità interna? Non abbiate paura di "osare". Photo Credits: www.scandolamobili.it





Rinunciare preventivamente alla cabina armadio

Meglio l'armadio o la cabina armadio? È possibile ricavare una cabina anche in una piccola camera da letto? "Armatevi" degli unici strumenti alla vostra portata: centimetro alla mano, sottoponete il rilievo della stanza scelta per la zona notte al vostro consulente di riferimento. Solo un progetto planimetrico accurato vi permetterà di sciogliere le riserve e di ottenere il massimo anche da questo ambiente della casa. Nel dubbio, inoltre, date un'occhiata alle 5 "regole d'oro" per la progettazione della cabina armadio. Photo Credits: http://www.gruppoeuromobil.com/ita/zalf





Strafare con colori e finiture

Individuate una gamma cromatica coerente e limitata oppure un unico "colore guida", anche audace e di carattere: questa regola vi consentirà di migliorare l'aspetto della vostra camera da letto passo dopo passo e anche nel lungo periodo, ad esempio orientando la scelta di tutte le componenti tessili. Muoversi costantemente tra tante tonalità, senza definirne una prevalente, produrrà come unico risultato un poco convincente "Effetto Arlecchino". Photo Credits: www.domus-arte.it





Sottovalure la centralità della luce naturale

Sebbene la zona notte sia primariamente utilizzata per il riposo, le funzioni ad essa associata sempre più di frequente - dall'home office al posizionamento di attrezzature per praticare lo sport in casa - ne stanno estendono l'utilizzo anche nelle altre ore del giorno. Quando si è alle prese con il suo arredamento, tendaggi leggeri, colori sobri alle pareti, superfici specchianti poste in continuità con finestre e vetrate, contribuiscono a rendere il vano più luminoso e gradevole. Photo Credits: www.lago.it