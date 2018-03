Dalla pittura non testata ai mobili troppo grandi in una casa piccola, ecco gli aspetti da considerare oggi per non pentirsene domani

Sogniamo tutti una casa da rivista patinata, un appartamento ampio, luminoso e ricco di dettagli come quello di tanti blog di interior design, e anche se arredare è soprattutto questione di divertimento e personalità, non dovremmo mai dimenticare il buon gusto, la compatibilità dei colori e il senso delle proporzioni.

Insomma, il rischio di commettere errori è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando la poca esperienza e la voglia di vedere una camera finita e arredata dettano i tempi sbagliati per l’andamento dei lavori.

Tra la selezione errata di mobili, una pittura poco adatta agli ambienti, lo spazio tra i complementi d’arredo mal calcolato e oggetti accatastati, qui di seguito ecco allora alcuni degli errori più comuni che probabilmente state commettendo anche voi e che dovreste subito correggere per una casa più calda, accogliente e armoniosa. Meglio considerarli oggi che pentirsene domani.







1. Accatastare oggetti

Belle le case vissute e ricche di oggetti, ma non dimenticate che il passo tra l’abbondanza e il disordine è davvero breve. Meglio allora conservare i libri su scaffali e librerie, evitare complementi d’arredo troppo ingombranti e ripulire le superfici di suppellettili in eccesso.





2. Non prestare attenzione all’illuminazione

Fondamentale non solo per rendere una casa più bella, ma anche per il nostro benessere, l’illuminazione è uno degli aspetti più importanti di una casa ben arredata. In mancanza o in caso di scarsa luce naturale, ad un’unica, grande fonte di illuminazione preferite tanti punti luce provenienti da fonti e altezze differenti per un ambiente più caldo e accogliente.





3. Dipingere senza testare il colore

Mai innamorarsi di un colore a prima vista e fiondarsi a dipingere i muri di casa. Le pitture hanno infatti una resa completamente diversa sulle pareti, meglio quindi dipingere prima una piccola porzione di muro provando ad illuminarla con luci differenti per essere davvero certi che la sfumatura sia quella giusta per voi.





4. Non prevedere nessuno spazio per il verde

La scusa di non avere il pollice verde è ormai vecchia e inaccettabile: esistono così tanti tipi di piante adatte per ogni appartamento che troverete sicuramente quelle perfette per voi. Una casa verde è infatti una casa più sana e colorata; vale la pena almeno provare…







5. Utilizzare divani bianchi

Niente da dire sulla resa: poltrone e divani bianchi sono indubbiamenti allettanti. Pensateci bene però se in casa girano molti ospiti o avete bambini e animali domestici. Le promesse di mantenerli immacolati svaniranno tra danni e imprevisti di ogni tipo e prima o poi dovrete ricorrere ad un più banale rivestimento. Sarebbe un vero peccato.







6. Mescolare troppi stili

Amiamo le case eclettiche e colorate, ma attenzione a non strafare combinando troppi stili tra loro in contrasto. Il rischio è quello di appesantire gli spazi facendoli apparire eccessivi e poco curati. Meglio lavorare su un mood ben preciso concedendosi una piccola esagerazione che cattura lo sguardo.







7. Non lasciare spazio adeguato in una stanza

Giustissimo sfruttare gli spazi, ma sempre prestando ben attenzione a non farli apparire più piccoli di quanto già lo siano. Ricordate di lasciare sempre del passaggio tra un mobile e l’altro e a complementi d’arredo grandi e ingombranti preferite soluzioni multifunzione, piani estraibili e tavoli regolabili.







8. Utilizzare mobili troppo grandi

Le dimensioni contano eccome. A mobili troppo grandi, in spazi ampi o al contrario e soprattutto ristretti, rischiano di ingombrare inutilmente e ostacolare il passaggio. Ad un divano eccessivamente lungo preferite allora una soluzione più piccola magari affiancata da una poltrona. Il risultato sarà estremamente impeccabile e raffinato.







Cover photo credits: H&M Home