Come riconoscere e abbinare agli arredi di casa il divano più famoso della storia



Che cos'è il divano Chesterfield?

Il "divano con i bottoni" non conosce età ed è una vera e propria rincarnazione dello status symbol del mondo aristocratico britannico. Si tratta di un divano classico molto particolare, il cui nome deriva dall'omonima città britannica Chesterfield.





Photo Credits: Pinterest / planete-deco.fr





La sua caratteristica principale è la lavorazione capitonnè, una forma d'arte effettuata manualmente da artigiani sul rivestimento del divano in modo da formare cuscinetti disposti in rete di quadrati o rombi denominati "dame". I punti di intersezione di queste figure romboidali vengono ancorati direttamente alla struttura interna in legno tramite ago, filo e bottoni.





Photo Credits: Pinterest / italianbark.com





Come riconoscerlo?

Per riconoscere un divano Chesterfield occorre tenere in considerazione qualche dettaglio. Non esiste un "originale", quindi gli aspetti più importanti da valutare sono le materie prime di alta qualità utilizzate per la realizzazione e il tempo impiegato dagli artigiani nella cura dei dettagli.





Photo Credits: Pinterest / Frontgate





Le pieghe sulla lavorazione capitonnè e sulla parte frontale del bracciolo dovranno sembrare disegnate, fatte a regola d'arte. Questa lavorazione implica che l'artigiano abbia lavorato a lungo per la realizzazione del divano, quindi se vi imbattete su Chesterfield ad un prezzo molto economico controllate con attenzione ogni particolare.





Photo Credits: Pinterest / Rose & Grey





Come si può abbinare?

Il divano Chesterfield è uno degli elementi d'arredo più adattabili di sempre, poiché personalizzandolo nella palette di colori e nei rivestimenti è possibile abbinarlo a qualsiasi ambiente, dal più classico al più contemporaneo. Se volete inserirlo in un contesto moderno particolarmente elegante potete optare per il classico rivestimento in pelle vintage marrone.





Photo Credits: Pinterest / moderninteriordesign.org





Se lo stile del vostro ambiente è invece più classico, luminoso e dal twist francese, dove il parquet accoglie grandi tappeti bianchi e lo spazio è illuminato da lampadari in ottone cromato allora un rivestimento blu in velluto potrebbe essere la soluzione più adeguata.





Photo Credits: Pinterest / Lonny Magazine