Esprimere i tratti della propria personalità in base al proprio segno zodiacale non è mai stato così facile come a tavola

Lo zodiaco è una guida per le questioni legate ai problemi di cuore così come ci supporta nella gestione del portafoglio, ma osservando le stelle possiamo anche trovare ispirazioni per apparecchiate e decorare al meglio la nostra tavola.

Cercate il vostro segno zodiacale e provate a leggere le peculiarità che contraddistinguono la vostra personalità, per poi scoprire quale sarà lo stile perfetto per festeggiare il vostro compleanno (e non solo).





Ariete

Segno di fuoco, forte e deciso. L’ariete è audace, infuocato, attira l’attenzione con un groviglio di fiori esplosivo. È affascinato da nuovi stimoli e da spazi stravaganti, così come da dettagli eccentrici. I colori sono brillanti come rosso, giallo e arancio.

Toro

Il toro ama le cose belle, il buon vivere e i desideri, ma è anche un tradizionalista. Sceglie il comfort, predilige i materiali naturali, i dettagli raffinati e ricercati. Mescola fiori morbidi e romantici con erbe, rose da giardino e baccelli di protea, con una palette romantica ed elegante.

Gemelli

Chi è nato sotto il segno dei Gemelli è uno spirito libero e creativo, che ama il minimal e il moderno insieme a toni pastello e a pezzi di design eccentrici. Una composizione scenografica che si ripete esattamente in entrambi i lati della tavola. Bouquet affascinanti, avventurosi e fantasiosi.

Cancro

Il Cancro ha un cuore romantico, nostalgico e affettuoso. A lui è dedicata una composizione floreale morbida e rilassante, a rappresentare il suo lato più premuroso.

Leone

Forte e audace, con un pizzico di narcisismo rappresentato da sfarzo e pezzi ad effetto. Il suo stile non passa inosservato, con una criniera dorata amaranto, foglie di eucalipto, dalie e orchidee. Così viene rappresentata la drammatica e audace essenza del di questo segno anche a tavola.

Vergine

Elegante e sofisticata, la Vergine ama la luce e lo stile minimal. È una grande amante della natura, ama i più piccoli dettagli come gli ellebori, le gemme di pieris, le felci di stelle marine e un dolce mix di rose assortito. Bellezza naturale e ordine strutturale.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono amanti del bello, classici ed eleganti seppur con un tocco moderno. La bilancia desidera la bellezza e l’armonia e lo rappresenta in un centrotavola di classiche fioriture romantiche, equilibrate e armoniose. Rosa, lillà e romanticismo femminile.

Scorpione

Passionale, eccentrico, ama i colori forti e decisi. È il perfetto mix tra classico e moderno, con molto molto ordine. Magnetico, intenso e ossessivo, lo scorpione è celebrato senza fiori in una cornice di rame, verde, oro e grigio antracite.

Sagittario

Spirito avventuroso, predilige il legno e lo stile etnico. Il centrotavola è divertente e libero, composto da calle, bacche assortite e gloriosi colori. Il Sagittario è sempre ottimista e rappresentato all'aria aperta, proprio come i suoi fiori.

Capricorno

Dinamico e contemporaneo, il Capricorno ama gli ambienti urban e lo stile nordico. È orientato a obiettivi e gradisce la struttura. I fiori servono come cenno a un’energia del segno di terra radicata.

Acquario

È un segno creativo e stravagante, il suo stile cambia in base alle mode. I toni sono accesi e brillanti, sulla palette dei blu, del celeste e del tortora.

Pesci



L'atmosfera è tranquilla, con dettagli acquatici e romantiche composizioni floreali che sembrano esser state strappate dalla barriera corallina. Il Pesci è sensibile e empatico, ma può voler scappare dai problemi e per questo sceglie tinte pallide ma radiose.

Photo Courtesy Casa De Perrin