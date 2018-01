Open space funzionali, arredamento intelligente e iper-tecnologico, qualche pezzo d’arte e uno spazio per l’home office: ecco cosa è davvero essenziale avere in casa per un millennial

Fra le generazioni più chiacchierate di tutti i tempi, in un mondo dagli equilibri delicati ma che offre loro la possiblità di viaggiare ovunque con il corpo e la mente, i millennial sono conosciuti per essere creativi e pensare fuori dagli schemi e quando si tratta di casa e home decor non sono da meno.

Che si tratti di un appartamento ereditato, uno spazio ristrutturato per l’occasione o il frutto di primi investimenti di un’attività online di successo, questa generazione sembra avere esigenze di vita uniche e differenti, dettate dalla presenza di dispositivi high-tech, audaci finiture di design e arredamento intelligente e funzionale che si adatta agli spazi e alla propria personalità.

Abbiamo provato a tracciare un ritratto del millennial attraverso la sua casa: ecco le dieci cose che non possono mancare in uno spazio ottimizzato, tecnologico e nel totale rispetto dell’ambiente, con qualche particolare che indubbiamente colpirà la vostra attenzione.







1. Spazi open space e funzionali

Che si tratti di un piccolo loft o un grande appartamento, la casa del millennial deve essere spaziosa e sembrare amata e vissuta. Un open space è l’ideale per condividere gli spazi e donare quell’atmosfera casual e funzionale non rinunciando ad avere sempre tutto sotto controllo. Photo credits: Pinterest / Lori | wild & grizzly



2. Ordine e sobrietà

Lo stile minimal è indubbiamente quello che va per la maggiore tra le nuove generazioni. Tuttavia, ciò che rende una casa davvero millennial è sicuramente uno spazio ordinato e sobrio, senza troppi elementi d’arredo ingombranti che rischiano di soffocare gli interni. Il tocco in più è dato infine dalla capacità di combinare con creatività elementi a basso costo a pezzi firmati e vintage in un gusto in costante evoluzione. Photo credits: Pinterest / instagram.com



3. Design moderno e trendy

Nella casa di un millennial non possono mancare pezzi di design, tocchi personali e uno stile glam che aggiunge carattere agli spazi. Non per forza legati ad un unico stile, questi ragazzi amano sperimentare e mescolare, aggiungendo colore e forme agli ambienti che in questo modo acquistano subito una spiccata personalità. Photo credits: Pinterest / homestylingguru.com



4. Finiture esclusive

Che possano permettersele ecomonicamente o solo salvarle nella propria lista dei desideri, i millennial amano le finiture di lusso: pavimenti in parquet, elettrodomestici in acciaio inossidabile, bagni termali con pareti in mosaico e superfici chiare e laccate. Un modo per aggiungere un tocco di qualità in un mondo veloce e “a breve scadenza”. Photo credits: Pinterest / Janaki Henry

5. Energia pulita e soluzioni ecosostenibili

Imbattibili nella ricerca di convenienza, offerte e opportunità, ma soprattutto sempre connessi ed esposti a ciò che accade nel mondo, la generazione dei millennial sa come sostenere una causa e farla in qualche modo sua. In termini di casa sa bene che l'efficienza energetica è fondamentale e preferisce contenere i costi. Consumo consapevole e sostenibile, riciclo, pannelli solari e sistemi di riduzione degli sprechi non fanno infatti solo bene all’ambiente, ma anche al portafoglio in vista del prossimo viaggio. Photo credits: Pinterest / LOVEThESIGN



6. Dispositivi smart

Sempre connessi con ogni tipo di dispositivo, non sorprende che la casa del millennial sia un tutt’uno con la smart technology e offra la possibilità di attivare tutto in remoto, controllare qualsiasi funzione attraverso uno smartphone e dia molta importanza ad assistenti virtuali e sistemi automatici di illuminazione e riscaldamento. Photo credits: Pinterest / refinery29.com



7. Postazione home office

Sempre più diffuso come alternativa all’ufficio grazie al nascere di professioni che non richiedono la presenza fisica in un determinato luogo, anche le case si adattano al lavoro in remoto. Vengono ritagliati spazi per scrivanie e laptop, comode sedute e qualche comfort per rendere il lavoro più semplice mantenendo un design estetico in sintonia con il resto dell’appartamento. Photo credits: Pinterest / Giada Correale



8. Storage multifunzionali

I millennial amano l'organizzazione, considerato soprattutto che le loro case sono in genere più piccole di quelle delle generazioni precedenti. È infatti per loro fondamentale gestire lo spazio e lasciarlo ampio usando storage multifunzionali e con scomparti nascosti per liberarsi del disordine. Sì allora a letti con cassetti incorporati, dispense in cucina, pouf imbottiti per contenere coperte e giornali e all’occorrenza diventare sedute extra per gli amici in salotto. Photo credits: Pinterest / Decoholic



9. Oggetti d’arte

Sottovalutata dal punto di vista culturale, la generazione dei millennial riconosce l'importanza e la bellezza dell'arte. Ama avere opere sofisticate appese alle pareti, dipinti appoggiati per terra per arredare un determinato angolo di casa, pezzi di design ormai introvabili e tutti quegli oggetti che offrono l'opportunità di esprimere la propria personalità lasciando un segno unico nei propri spazi. Photo credits: Pinterest / Home Design Gallery



10. Hygge

Sulla scia del successo dello stile di vita danese o semplicemente perché, in fin dei conti, sono le piccole cose che contano, anche i millennial apprezzano rilassarsi a casa a fine giornata, da soli con una serie tv oppure organizzando una cena con amici. Importante creare la giusta atmosfera intima e raccolta, grazie all’utilizzo di tessuti naturali, cuscini, candele ed essenze che rendono la casa il luogo perfetto per trascorrere ore felici in compagnia. Photo credits: Pinterest / theculturetrip.stfi.re