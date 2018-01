È uno dei mobili più famosi e versatili del catalogo IKEA. Parliamo della libreria KALLAX. Scoprite con noi come usarla in modo originale in tutte le stanze di casa



Durante le vostre avventure all’IKEA vi sarete sicuramente imbattuti (o forse ne avete già uno in casa) in uno degli scaffali della serie KALLAX.

Disponibile in diversi colori - dal bianco all’effetto rovere o in marrone-nero per un effetto più bold - questo mobile grazie ai suoi diversi moduli e alle sue linee semplici, è uno dei pezzi di punta più versatili dell’universo svedese. E uno dei più economici.

Alcune strutture possono essere utilizzate sia in verticale che in orizzontale, completate da contenitori e personalizzate nei modi più diversi. Vediamo alcune idee, stanza per stanza, per inserire KALLAX in ogni ambiente della vostra casa.





Carrello portavivande o carrello bar per la cucina



Per i pranzi da più portate o per ospitare aperitivi, KALLAX può essere facilmente trasformato in un comodissimo carrello portavivande o in un piccolo bar portatile. Basta aggiungere una maniglia per il trasporto, un set di rotelle (che potete facilmente trovare da IKEA) e inserire negli scaffali l’occorrente per un happy hour. Per i più pigri, IKEA vende questo modulo anche con le rotelle già montate. Photo credits: Pinterest/sugarandcloth.com

Consolle per il salotto



Per gli amanti della musica e del suono unico del vinile, KALLAX permette di creare in poco spazio un angolo elegante e funzionale dove posizionare il proprio giradischi e organizzare una piccola collezione di 33 giri. Si può sollevare da terra appendendolo alla parete o applicando delle gambe per un tocco di stile in più. Photo credit: Pinterest/www.thesurznickcommonroom.com

Più spazio in fondo al letto



Se non avete un letto con contenitore e avete bisogno di una soluzione per tenere in ordine la vostra camera, forse dovete solo guardare le cose da un altro punto di vista. Lo scaffale KALLAX formato da quattro cubi verticali può essere utilizzato in orizzontale e posizionato in fondo al letto (o come testiera), per ottenere un po’ di spazio extra. Photo credits: Pinterest/danielle-moss.com



Organizzare il bagno



Non c’è niente di meno rilassante di un bagno in disordine, dove carta igienica, phon e medicine non sanno stare al loro posto. Sfruttando lo spazio verticale, KALLAX può diventare il vostro migliore alleato: contenitori e cestelli possono aiutare a tenere il bagno organizzato, mantenendo tutto il necessario a portata di mano. Photo credits: Pinterst/livecreatingyourself.com

Casa delle bambole



KALLAX ne ha per tutte le età. Con pochi sforzi può diventare un’adorabile casa delle bambole. Basta applicare un pannello sul retro della “casetta” e avrete subito quattro stanze da arredare con i vostri bambini. Potete addirittura trovare i vostri mobili IKEA preferiti in miniatura (li vendono sul serio!). Photo credits: Pinterest/limmaland.com



Separare gli spazi



Se avete un piccolo appartamento e volete definire meglio gli spazi, i moduli KALLAX di maggiori dimensioni sono perfetti per dividere gli ambienti. Gli scaffali aperti, da personalizzare con soprammobili, libri e contenitori, permettono di dividere facilmente e di evitare un effetto soffocante. Photo credits: Pinterest/apartmenttherapy.com