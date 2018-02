Quali sono i passaggi chiave per risolvere "l'enigma cucina" con efficacia, senza scendere a compremessi con il gusto individuale e restando nel budget di spesa fissato? Un mini vademecum per indecisi e dubbiosi!

Aperta sul living, provvista di isola centrale, superaccessoriata, preziosa, basica, rustica: qual è la vostra idea di cucina?

Tra i sogni condivisi, soprattutto quando si è alle prese con la ristrutturazione della casa, rientra la realizzazione di una cucina perfetta, ovvero un modello in grado di soddisfare senza sbavature le necessità quotidiane, mettendo d'accordo disponibilità economiche e preferenze in termini di design.

Proviamo a chiarire le idee, fissando 5 passaggi fondamentali da tenere in considerazione quando si progetta una nuova cucina.





Identificare le funzioni con chiarezza

Individuato in maniera univoca l'ambiente della casa da destinare all'ambiente cucina, dopo un accurato rilievo planimetrico, arriva il momento di stabilire le funzioni desiderate. Amate preparare i cibi in casa e per voi è essenziale un grande piano lavoro? Avete sempre sognato un frigorifero multifunzionale? Desiderate la cucina a isola? Il lavandino con doppia vasca è un must irrinunciabile? Procedere in questo modo, fino a stilare la lista dei vostri desiderata. Photo Credits: pinterest.com/srd85





Ottenere il massimo dallo spazio a disposizione

Lo studio dell'altezza dei pensili, la scelta tra le diverse modalità di apertura di ante e cassetti, il rispetto degli spazi per la "mobilità interna", il posizionamento di accessori che rendono agile l'utilizzo quotidiano del piano lavoro sono alcune delle questioni - tecniche ed estetiche - che concorrono a rendere una cucina davvero perfetta. Photo Credits: pinterest.com/LuvInTheRain





Mettere d'accordo budget e design

Sognare ad occhi aperti è facile, soprattutto scorrendo le pagine dei cataloghi dedicati alle cucine o visitando gli showroom... Legittimo dunque ispirarsi ai modelli più riusciti, ma altrettanto utile è non perdere di vista il budget e i tempi di consegna di tutti gli elementi che andranno a definire questo vano. Anche in questo modo si evita che il progetto della cucina perfetta diventi un percorso ad ostacoli. Photo Credits: pinterest.com/LPCHOUCHOU





Fissare una palette cromatica efficace

Una cucina può davvero dirsi perfetta quando il risultato finale entusiasma da tutti i punti di vista. Il contributo del colore è, come sempre avviene nell'architettura degli interni, fondamentale in un'ottica di valorizzazione degli ambienti domestici e di esaltazione del loro potenziale. Photo Credits: pinterest.com/thescoutguide





Personalizzazione e carattere

Una volta montata, provvista degli elettromestici e di tutte le dotazioni acquistate, la cucina è pronta non solo all'uso, ma anche alle auspicabili personalizzazioni. Accessori, lampade, dettagli tessili, stoviglie, specchi, quadri, fotografie contribuiranno a rendere il progetto unico, divenendo un autentico riflesso di chi, giorno per giorno, vivrà in questa stanza. Photo Credits: pinterest.com/Jekyllandhydesign