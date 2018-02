La zona notte cambia il proprio aspetto di pari passo con le esigenze di chi la abita. Ricavare al suo interno uno studio è una delle "trasformazioni" più comuni. Ecco sei idee da copiare

Spazio privato per eccellenza, grazie a frequenti evoluzioni dell'interior design la camera da letto rispecchia il passare del tempo.

La scelta di definire un ambito destinato, in forma esclusiva, allo studio rientra tra le richieste più frequenti e può rappresentare il preludio per la definizione di future postazione home office.

Versatilità e funzionalità sono alcuni dei bisogni da soddisfare durante questa operazione, tenendo sempre a mente il rispetto per lo stile complessiva della zona giorno e il legittimo desiderio di personalizzare questa stanza. Anche se allestito in una fase successiva all'acquisto dei mobili della camera da letto, l'angolo studio merita infatti un progetto dedicato e uno spazio adeguatamente identificato.

La scelta di un "colore guida", la presenza di un tappeto che definisce questa specifica area e ne sottolinea la funzione, la presenza di lampade adeguate all'attività di studio sono espedienti da tenere a mente durante questo processo.





Mini pareti attrezzate

Sono sufficienti 100/120 cm di parete vuote per allestire un angolo studio basico, ma d'autore. Almeno tre elementi essenziali: una scrivania o un piano d'appoggio multifunzionale, una seduta comoda ed ergonomica, mensole o cassetti per disporre tutti i materiali utili. Largo all'impiego di mobili di recupero o di arredi multifunzionali, come consolle o strumenti musicali, per "celare" la postazione studio nei momenti liberi e dimenticarsi delle ore da trascorrere sui libri. Photo Credits: pinterest.com/jismarie94





Tra le ante dell'armadio

Le strutture armadio cosiddette "a ponte" sono da sempre un valido alleato nell'arredamento delle camere da letto ricavate in piccoli vani o in ambienti dalla planimetria complessa. Le composizioni sono estremamente versatili, in nome dell'adattabilità alle dimensioni disponibili e alle esigenze dell'acquirente. Ricavare una postazione studio all'interno di questo tipo di mobile è semplice e, nel lungo periodo, può essere ricovertita in altro modo. Photo Credits: pinterest.com/ladonnanichole





Nell'anta scorrevole

Avete a disposizione una nicchia in camera da letto, magari definita da una porta o da un'anta scorrevole? Dare vita a un angolo studio per voi è davvero semplice, perché potreste impiegare questo mini-vano per allestire una postazione formata da piani posti in successione, da "svelare" solo quando serve. Una delle mensole può facilmente essere impiegata come scrivania, magari estendendone la larghezza al massimo possibile. In associazione, scegliete sedie pieghevoli o sgabelli, da nascondere nella nicchia dopo l'uso. Photo Credits: pinterest.com/melaniewestra





Scrivania o postazione beauty?

Per chi ama le soluzioni di carattere, l'allestimento di un angolo studio all'interno della camera da letto presuppone un'accurata selezione degli arredi. In questi casi, ai mobili standard ispirati alla massima efficienza e funzionalità non potranno che essere preferite soluzioni sofisticate, ricercate, di grande personalità e più facilmente utilizzabili anche in altro modo. Da scrivania a postazione beauty, ad esempio, il passaggio può essere davvero easy! Photo Credits: pinterest.com/misskimberlina





Sviluppo in altezza

Quando lo spazio lo consente, concepire un progetto con un potenziale di crescita e sviluppo nel lungo periodo è un'ottima strategia. Arredi economici, di facile montaggio ed estendibili come il classico tavolo con cavalletti sono da consigliare nel caso di camere da letto condivise o quando si necessita di ampi spazi, ad esempio per studi che presuppongono la realizzazione di disegni a mano o di plastici. Mensole e ripiani portaoggetti da collocare in altezza ritmano le pareti e possono crescere, con nuovi elementi, anno dopo anno. Photo Credits: pinterest.com/nicolefrances21