Per realizzare uno spazio domestico interamente dedicato alla lavanderia c'è davvero bisogno di "sacrificare" un'intera stanza? Tenete d'occhio queste cinque alternative per ricredervi!

Accanto a una cabina armadio multifunzionale, ben illuminata e perfettamente in ordine, anche la lavanderia domestica rientra le richieste più comuni quando si è alle prese con il progetto della propria casa.

In molti casi, soprattutto nei casi di edifici nuovi, il locale lavanderia viene appositamente compreso nella distribuzione: gli viene assegnata una specifica porzione dello spazio a disposizione, opportunamente provvista a livello di impianti e di arredi.

In tutti gli altri casi, come si può allestire una lavanderia in casa funzionale ed evitare di ritrovarsi costantemente alle prese con le necessità legate al lavaggio degli indumenti? Proviamo a fare chiarezza con un mini-vademecum in 5 punti!





Questione di arredi e di accessori

Nelle grande così come nelle piccole case, il vano lavanderia risulterà più utile e funzionale se provvisto dei complementi e degli accessori giusti. L'operazione da compiere, dunque, non prevede semplicemente di "ricavare spazio": l'obiettivo, piuttosto, deve essere sviluppare al massimo il potenziale anche di un "micro vano" o di un'unica parete. Come? Ricorrendo ai giusti accessori, come ceste impilabili, portabiancheria, ganci per assi da stiro, stendibiancheria richiudibili, carrelli estraibili e mensole per prodotti per il lavaggio degli indumenti. Ogni cosa al proprio posto, in un'ottica di piena operatività e senza sprechi di tempo.

Photo Credits: Mobile lavanderia in nobilitato per lavatrice Modello Idea KANDY 02; Collezione Kandy; Produzione Idea Group





Tante soluzioni per il bagno

La cucina e il bagno sono spesso le stanze della casa "delegate" ad accogliere la lavatrice. Ma cosa avviene quando il desiderio è allestire un vano lavanderia multifunzionale? A livello di mobili le alternative non mancano, con soluzioni in grado di accordarsi alle finiture già scelte il mobili lavandino o per i pensili della cucina. Il consiglio in più? Preferire composizioni compatte, provviste di ante scorrevoli e salvaspazio che contribuiscono a ridurre la diffusione del rumore, quando lavatrice e asciugatrice sono in funzione. Sollevare da terra di circa 35/40 cm gli elettromestici consente infine di lavorare con minore fatica e di ricavare un micro spazio nel quale riporre prodotti per la pulizia e indumenti in attesa del lavaggio.

Photo Credits: Mobile lavanderia componibile con lavatoio modello Legnobagno Lavanderia 10; Collezione Urban; Produzione Legnobagno





Lavanderia... in terrazzo!

Scegliendo mobili appositamente sviluppati per resistere alle intemperie e nel rispetto di eventuali prescrizioni presenti nel regolamento condominiale, il vano lavanderia può essere allestito in terrazzo senza particolare fatica. I requisiti fondamentali sono di tipo impiantistico. Anche per ragioni di decoro, è buona regola "nascondere" gli elettromestici in appositi arredi; nei piccoli balconi alle ante battenti si possono preferire le ante avvolgibili. La presenza di un rubinetto esterno, infine, permette di predisporre anche un utile lavatoio. Photo credits: Mobile lavanderia per esterni per lavatrice "Braccio di Ferro", Collezione Braccio di Ferro, Produzione Birex



C'è... ma non si vede!

In corridoio, in bagno, in garage, in soffitta: in qualsiasi caso, minimizzare gli ingombri e progettare una lavanderia funzionale, dall'aspetto moderno e gradevole, è un ottimo modo per superare una visione stereotipata di questo vano e delle funzioni ad esso associate. Chi l'ha detto che la lavanderia domestica non possa essere perfettamente celata in composizioni rialzate ed ergonomiche, con finiture robuste e durevoli?

Photo Credits: Mobile lavanderia componibile W&D - COMPOSIZIONE 5; Collezione W&D; Produzione Arcom

Dal corridoio alla mansarda: a tutta altezza!

Spazi lunghi e stretti; spazi ad altezza variabile o ridotta: apparentemente, se volessimo analizzarli, il corridoio, la soffitta e la mansarda non potrebbero essere più diversi. Eppure, ben si prestano ad accogliere la lavanderia, con il suo carico di necessità e dotazioni. In presenza delle giuste predisposizioni impiantistiche, infatti, perché non assegnare a questi ambienti spesso sottoutilizzati un "ruolo attivo" in casa? Naturalmente, sempre adattando gli arredi alle altezze disponibili, con soluzioni su misura che sfruttano ogni centimetro.

Photo credits: Mobile lavanderia componibile Modello W&D - COMPOSIZIONE 3; Collezione W&D; Produzione Arcom