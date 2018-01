Sogno condiviso da molti, la cabina armadio all'interno della zona notte è un progetto spesso più facile da realizzare di quanto si pensi. Non ci credete?

La cabina armadio rappresenta per molti un "sogno d'arredo" irrealizzato. Ma forse non così irrealizzabile.

Vero e proprio "ambiente nell'ambiente", va sempre realizzata su misura e su progetto. I tempi per la sua costruzione possono essere anche ridotti, ad esempio ricorrendo a pannelli in cartongesso e ad arredi di facile montaggio. Nel suo ruolo di spazio destinato ad accogliere abiti, scarpe e accessori si presta a molteplicità di soluzioni e può disporre di supporti personalizzabili.

Nelle camere da letto matrimoniali, ovvero con un'estensione pari o superiore a 14mq, la sua realizzazione può risultare più agevole, ma si possono mettere a punto progetti anche per stanze molto piccole. Ecco 5 consigli da cui partire in questo percorso!





In poco più di 2mq





La capacità di adattamento alle diverse esigenze e disponibilità spaziali è certamente il punto di forza del progetto della cabina armadio. Prima di procedere a senso unico confrontate più soluzioni, con collocazioni in posizioni distinte della stanza, e valutate la capienza complessiva: la cabina conterrà davvero più capi e accessori rispetto a un armadio a tutta altezza? Vale la pena "sacrificare" una porzione dei mq della zona notte in questo senso? In caso positivo, non vi resta che passare alla seconda fase, quelal associata alla scelta degli accessori e dei complementi e, naturalmente, delle partizioni per rendere autonoma la cabina dal resto dell'ambiente. Mai pensato a un'anta scorrevole a specchio? pinterest.com/cinemabianchini





Parola d'ordine: coerenza





La cabina armadio dovrebbe cercare di accordarsi con lo stile prevalente nella camera da letto, divenendone un punto di forza non solo spaziale, ma anche visivo. Questo può essere un criterio da seguire quando si è di fronte a così tante alternative a livello di finiture, colori e materiali da perdere l'orientamento! pinterest.com/scotwife





Attenzione all'illuminazione





L'illuminazione è un aspetto fondamentale del progetto della cabina armadio, nonostante spesso sia relegato a questione secondaria rispetto alle scelte sulla disposizione di cassetti, piani e altri comparti chiusi. Soprattutto quando la cabina armadio ci configura come mini-vano, separato dalla stanza da letto da una porta e da pareti opache, prevedete un punto luce centrale potente e associatelo a una serie di dispositivi orientabili, a barre al neon oppure a led in strisce che saranno utili per convogliare luce anche negli angoli. Dopo aver lavorato per organizzare al meglio il proprio guardaroba nella cabina armadio, non c'è niente di peggio dle non riuscire a distinguere i colori o del fare fatica a identificare i singoli capi per la ridotta illuminazione. pinterest.com/zeynabm





Materiali e gestione dello spazio





Oltre ad attenersi a un certo "spirito di coerenza" rispetto all'interior design complessivo della zona notte, all'interno di quel micro-sistema spaziale è che la cabina armadio dovrebbe essere sempre favorito l'impiego di materiali durevoli, resistenti e dalla tenuta impeccabile. Inoltre, fissare un efficace metodo di organizzazione dei capi, ad esempio seguendo la stagionalità oppure sulla base dell'impiego degli abiti - da lavoro, da sera, per tutti i giorni, per lo sport, ecc - è il primo passo per dare vita a un risultato gradevole da tutti i punti di vista e per essere, giorno dopo giorno, soddisfatti della scelta fatta. pinterest.com/ChefABC





Sfruttando altezze variabili





Soprattutto quando lo spazio per la cabina armadio è limitato, dedicate tempo alla sua ottimizzazione. Lavorare in altezza è un passaggio chiave, così come prevedere soluzioni per gli spazi difficili: piani, ganci, barre per oggetti e mensole su misura in grado di conferire un ruolo attivo a ciascuna parete. Sono i benvenuti anche gli accessori "furbi", che aiuta a creare un ambiente d'atmosfera e non lugubre. Via libera a specchi, tappeti, pouf e sgabelli, magari dotati di seduta-contenutore per avere a disposizione ulteriori spazi per oggetti piccoli o leggeri, come foulard o cinture. pinterest.com/tinakphillips