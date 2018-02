Femminilità ed eleganza a rapporto! Ecco tutto quello che vi serve per regalare alla vostra camera da letto il fascino unico e d'altri tempi del boudoir



Il boudoir è uno dei concetti più sensuali dell’arredamento in chiave femminile, uno spazio segreto nel quale le signore di un secolo fa si celavano agli occhi indiscreti, quelli che, al massimo, potevano spiarle con malizia dal buco della serratura.

Se pensate che il salottino delle madame sia tramontato vi sbagliate: oggi più che mai si sta riscoprendo questo soul space, un interior di nome e di fatto che si rivela sempre di più essere uno spazio dell’anima.

Dal canapè in velluto al paravento in seta, ecco tutto ciò a cui una camera da letto elegante come un boudoir non può rinunciare.









La velvet area

Non c’è boudoir che si possa definire tale senza qualcosa di velluto su cui sedersi o, meglio ancora, coricarsi in stile triclinio.

Sia il canapè in velluto dal retrogusto vintage sia l’isola morbida su cui accoccolarsi mentre si sceglie l’outfit del giorno ammanteranno la vostra camera da letto di charme. Photo Credits: Pinterest/vtwonen

Il paravento

Un altro dei protagonisti del boudoir è il separé, un accessorio di design che era di casa a Versailles.

Tuttavia il gusto à la Marie Antoinette non è necessario, anzi: forse renderebbe il vostro angolo alquanto kitsch. Optate piuttosto per un paravento moderno: l’effetto sensuale da vedo-non-vedo non ne risentirà minimamente e il risultato d’arredo sarà raffinatissimo. Photo Credits: Pinterest/interiorbreak

L'angolo toeletta

Se il boudoir è il regno femminile per antonomasia, la sedia della toeletta ne è il trono.

Arredare la dressing room con un angolo beauty sarà davvero una favola. Per non rischiare di eccedere nello stile fiabesco, evitate l’opulenza rococò di certe coiffeuse principesche. Preferite semmai un recupero di pezzi d’arredamento vintage ma non troppo. Photo Credits: Pinterest/ashley-ringmybell.blogspot.com

Un letto da sogni d’oro

Anche per il letto andrebbero evitate le soluzioni da "C'era una volta", quindi bando a baldacchini e tulle da Principessine.

Tuttavia il colore chiave delle favole è concesso: non tanto l’azzurro Principe quanto il rosa, nella tonalità più delicatamente cipriata che esista in commercio. L’effetto sarà incantevole. Il tocco finale di una rosa secca appesa alla parete sarà la ciliegina sul roseo happy end. Photo Credits: Pinterest/urbanoutfitters

Guardaroba en plein air

Dagli appartamenti parigini più cool, arriva una tendenza da haute decor. Aprite le braccia e le porte per accogliere la moda dell’open wardrobe.

Un guardaroba di nome e di fatto che permette di guardare davvero vestiti e scarpe, esposti in bella vista qua e là. Il risultato? Un effetto bohémien delizioso. Photo Credits: Pinterest/herpaperweight.tumblr.com

Il salottino prova

Vero cuore del boudoir, si tratta dello spazio adibito alla prova della mise del giorno (e della notte, soprattutto…).

Per alcune donne è il focolare della casa, altro che il caminetto! Le coccole sono assicurate dalla morbidezza dei materiali che solitamente abitano questo spazio. Un bovindo che inondi di luce la dressing room sarebbe chiedere troppo. Ma non si sa mai. Photo Credits: Pinterest/decorpad

Un separé di vetro

Anziché una banale parete divisoria in muratura, una vetrata sarà l’ideale per separare la zona notte da quella dressing. Sceglietela con un’anima in ferro, dipinta di nero o di bianco: darà quel tocco urban tale da sdrammatizzare il sensualismo retrò da boudoir. Photo Credits: Pinterest/planete-deco.fr

Lasciate fare al velluto

Il velluto sta a un boudoir come il piumino sta a una cipria: l’uno è imprescindibile dall’altro.

Foderate senza remore sedute, pouf, sofà e tutto ciò che si presta a essere rivestito di questa manna dal cielo. In questo caso l’eco rococò si dovrà far sentire a pieni polmoni, così come il romanticismo cipriato e piumato. Photo Credits: Pinterest/frenchbedroomco

Anche il minimal è concesso

Anche se i puristi più fanatici sono dell’idea che un boudoir minimal suoni nella stessa maniera ossimorica dell’espressione “panetto di burro dietetico”, l’essenziale non è da cacciare dalla camera da letto, anzi.

La lei che ama lo stile semplice e poco ridondante, può declinare a suo gusto e piacimento la zona notte. Basta giocare con materiali come il legno naturale, la paglia e il cotone e la resa sarà ottima. Photo Credits: Pinterest/bloglovin

Non lasciare mai i dettagli al caso

Lo stile si nasconde nei dettagli più del Diavolo.

Se non volete riempire l’open wardrobe di capi di Prada e haute couture affine, puntate sull’investimento in masserizie che lascino a bocca aperta le amiche.

Un lampadario a goccia di Cristallo di Rocca in pendant con un sofa-pouf corredato di certificazione MariaAntoniettaApproved faranno uscire dal boudoir le vostre amiche livide di invidia. Photo Credits: Pinterest/stylemepretty