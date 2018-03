Pochi semplici gesti per trasformare il vostro armadio in un vero tempio per vestiti e accessori. Parola della fondatrice del metodo KonMari.

Se siete amanti dell’ordine o trovate appagante scorrere le bacheche dei vostri social alla ricerca di foto di armadi super funzionali e cassetti divisi per tipologie, non potete non conoscere Marie Kondo. Guru del decluttering e autrice del best-seller sul “magico potere del riordino”, è infatti senza ombra di dubbio la donna più organizzata al mondo e promette di migliorare la vostra vita partendo dall’armadio.



Il segreto pare sia tutto nel fare ordine nei propri spazi scegliendo solo oggetti e indumenti associati a bei ricordi e che ci rendono felici ed eliminando tutto ciò che rimane nascosto nei cassetti per la maggior parte dell’anno e che non rispecchia più la nostra personalità. Una volta ristretta la selezione ai capi più amati, si passa poi al metodo super efficace per conservare tutto al meglio guadagnando spazio prezioso.

E siccome teniamo molto al vostro benessere ed è sempre meglio assumere un atteggiamento di apertura e cambiamento in attesa della nuova stagione, abbiamo pensato di condividere con voi i segreti del metodo KonMari suggerendovi le tecniche più semplici e intuitive per trasformare il vostro armadio in un tempio per gli abiti ritrovando appagamento e felicità. Vietato rimandare o dividere il lavoro in più fasi e se partire dal guardaroba dovesse sembrarvi troppo impegnativo, potete sempre iniziare a far pratica riordinando la vostra borsa!





La forma ideale dell’armadio

Tutti noi abbiamo un armadio ideale, ed è proprio da quell’immagine, da quell’idea, che è necessario partire. Compatibilmente con spazi e mobili, cercate quindi di descrivere – a parole, con un disegno, scrivendolo su un foglio – come dovrebbe essere il luogo in cui conserverete le vostre cose (possibilmente un unico posto, per avere sempre la situazione sotto controllo), cercando di farlo corrispondere quanto più possibie al vostro stile.



Sì solo alle cose che vi rendono felici

Volendo trasformare l’idea in realtà, prima di iniziare a riordinare, tirate tutte le vostre cose fuori da armadi e cassetti. Vi aiuterà a capire visivamente come stabilire un nuovo ordine e cosa buttare. Al momento della scrematura tra i vostri capi, ricordate di selezionare solo le cose che vi danno gioia e vi rendono felici, che, in chiave più utilitaria, può anche tradursi in eliminare tutto ciò che non si usa per la maggior parte dell’anno.



Come conservare tutto

Riponendo tutto negli armadi ricordate di rimuovere etichette, cartellini e packaging dai vostri abiti e accessori: secondo Marie Kondo è infatti importante che trovino il loro posto nel guardaroba e non sembrino ancora semplicemente esposti in negozio. Per conservare tutto, meglio i cassetti delle scatole, difficili da impilare e gestire. Optate anche per divisori, per differenziare abiti e accessori conservandoli per tipologia e organizzare lo spazio al meglio.



Dire addio ai capi (e ringraziarli)

La maggior parte dei nostri ricordi è anche legata ai vestiti che indossiamo e a agli accessori che completano il nostro look. Prima di buttare ciò che non usate, non dimenticate di dirgli addio e ringraziarlo per la felicità che vi ha dato e i bei momenti vissuti insieme. Forse vi suonerà un po’ smielato, ma la riconoscenza è un sentimento che ripaga sempre.



L’arte di piegare

Il segreto per conservare tutto al meglio è saper piegare i capi correttamente, per averne cura sempre e ritrovare l’affetto nei loro confronti. Quanto a maglie e piccoli indumenti, Marie Kondo consiglia di piegarli e arrotolarli disponendoli in cassetti poco profondi, riponendoli uno di fianco all'altro per averli sempre a portata di mano ed evitare di spostare tutto per decidere cosa indossare.



Dal più pesante al più leggero

Quanto a giacche e abiti, meglio appenderli. Preferite grucce sottili e dallo stile uniforme, per un armadio bello da vedere. Non dimenticare di organizzarlo disponendo sulla sinistra gli indumenti più lunghi, pesanti e scuri, scalando man mano verso destra con quelli più piccoli, leggeri e dai toni più chiari.



Photo credits: IKEA