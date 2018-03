Con l'avvicinarsi della primavera si sta facendo più forte il desiderio di rinnovare la casa, accompagnato dalla voglia di ridipingere le pareti? Date un'occhiata al nostro vademecum per non sbagliare

Voglia di novità in casa? Tra le operazioni in grado di conferire un aspetto più curato e gradevole agli spazi interni rientra la ritinteggiatura delle pareti.

Sicuri che non sia necessario essere pittori provetti per riuscire nell'impresa senza inconvenienti e realizzando un risultato davvero convincente? Come per tutte le attività legate al rinnovamento dell'ambiente domestico, anche per dipingere le pareti di casa è necessario un preventivo "processo di analisi", anziché passare dalle parole ai fatti in maniera impulsiva. Proviamo a darvi una mano, almeno simbolicamente, mettendo nero su bianco alcuni dei più frequenti errori legati a questo tipo di interventi.

Non preparare adeguatamente le pareti

Prepararsi adeguatamente prima di dipingere le pareti di casa non equivale solo ad acquistare vernici, idropitture, rulli o pennelli. Tra i passaggi chiave rientrano la preparazione dell'area di lavoro e il trattamento della parete da dipingere, per renderla liscia e, il più possibile, compatta.

Photo Credits: Mobile toilette in derivati del legno in stile moderno; Design by Wis Design; Collezione Collect; Produzione Schönbuch





Non predisporre le giuste protezioni per l'area di lavoro

In ferramenta, prima di mettervi all'opera, non risparmiate sugli acquisti utili. Allungate la lista dei materiali indispensabili includendo gli utilissimi teli di plastica monouso, da fissare con nastro carta che non lascia segni. Facili da reperire, sono essenziali per coprire in modo pratico e veloce i mobili e tutte le superfici delicate. Consideratelo un valido aiuto anche per ridurre il tempo da dedicare alle pulizia a lavoro ultimato.

Photo Credits: Testiera alta imbottita per letto matrimoniale; Collezione Gemma; Produzione Altinox





Non calcolare bene le dimensioni della parete da dipingere

Tenersi un po' larghi con l'idropittura scelta è una buona regola, soprattutto se si desidera stenderla due volte per rendere il risultato più compatto e duraturo, ma eccedere equivale solo a un dispendio di risorse. Siate quindi scrupolosi e accurati nel prendere le misure della superficie da dipingere e, di conseguenza, nella quantità di materiale da acquistare. Sicuri di aver adeguatamente sottratto le porzioni che non andranno dipinte, come quelle coperte da grandi armadi sulle quali non interverrete?

Photo Credits: Libreria a giorno modulare in acciaio modello HUDSON; Design by Giorgio Cattelan; Produzione Cattelan Italia





Sbagliare clamorosamente il colore

"Creatività al potere!" sembra essere il motto che anima molti "novelli" pittori spinti dalla voglia di mettersi alla prova, in prima persona, con il rinnovamento cromatico delle parete di casa. Come sempre, una corretta valutazione delle qualità ambientali dello spazio e delle caratteristiche degli arredi scelti aiuta a evitare eccessi e soluzioni che, specie nel lungo periodo, si rivelano inefficaci. Soprattutto quando i mobili possiedono già una forte identità cromatica, le pareti potrebbero agire come elemento "visivamente distensivo" o come "presenza unificante" tra più zone della casa.

Photo Credits: Cucina componibile laccata lineare Lago 36E8; Design by Daniele Lago; Collezione 36e8; Produzione Lago





Sopravvalutare le proprie capacità

Già che si è deciso di dipingere in autonomia le pareti di casa, perché non mettersi alla prova anche con particolari modalità di stesura di pitture, smalti e vernici? Se si possiede davvero una "mano felice" questa opzione può essere preso in considerazione; in tutti gli altri casi, invece, sarebbe meglio procedere con maggiore cautela.

Photo Credits: Armadio laccato con cassettieraGLISS-UP; Design by Patricia Urquiola; Collezione Gliss; Produzione Molteni&C