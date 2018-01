Volete invitare la Regina Elisabetta a prendere un tè a casa vostra? Ecco come arredarla con un elegante british touch

Arredare la casa in stile inglese denota un gusto elegante che si adatta a tutto, sia alle pareti urban chic del loft in centro sia al sapore rustico di un cottage immerso nel verde.

Il british touch ammanta ogni ambiente di raffinatezza regale senza tuttavia appesantirne lo spazio.

Se volete provare direttamente sulla vostra pelle o, meglio, sul vostro intonaco le sue incredibili potenzialità, ecco le dritte da seguire per un risultato impeccabile.

Così irreprensibile che potreste tranquillamente invitare la Regina Elisabetta a prendere un tè.





Optare per lo stile vissuto

Difficilmente un arredo brand new riecheggia l’english decor.

Tutto ciò che va sotto l’etichetta “nuovo di zecca” mal si sposa con il “Made in England”. Parte integrante del fascino all’inglese è appunto la patina di vissuto che le case londinesi trasudano.

Scegliete anche voi uno stile délabré fatto di carta da parati stesa in maniera imperfetta così come di legno usurato nei punti giusti. Porte, scale e parquet devono sembrare coscritti della Regina, insomma.

Photo Credits: Pinterest/nnuulloo.blogspot.it

Rustico ma non troppo

Il country esagerato ammazza lo stile ma quel retrogusto shabby tipico d’oltremanica non va assolutamente sacrificato, anzi: è l’anima dell’arredamento all’inglese e in quanto tale va coltivata.

In un ambiente rustico con travi a vista ed elementi in ferro battuto, ad esempio, scegliete la morbidezza antitetica sia a livello di vista sia di tatto di materiali come il velluto, la seta e il pizzo. Alleggerirete la resa e renderete la stanza molto più ariosa.

Photo Credits: Pinterest/markdsikes

Scegliere il classico coloniale

La sala da bagno è quella che più si presta ad accogliere il sottogenere dell’english colonial.

Non dovete per forza procurarvi una vasca da bagno in ghisa con piedini cromati: per un bagno dal sapore retrò potete indirizzarvi verso un arredo comunque moderno, l’importante è rimanere sui toni del bianco e richiamare le forme d’antan. Il risultato da cottage è assicurato.

Photo Credits: Pinterest/meravigliapaper.com

Conferire un tocco green

In ogni stanza cercate di arredare anche con le piante (che sono un vero e proprio complemento d’arredo a tutti gli effetti per lo stile inglese).

A tutti gli effetti nel senso che il green touch ne conferirà parecchi al vostro interior design: renderà gli ambienti più caldi e vivaci, trasformando il tutto in un gioiellino floreale e al contempo regale. Del resto nelle case di chi ha lanciato i giardini all’inglese, il verde non può certo mancare all’appello.

Photo Credits: Pinterest/theglampad.com

Scegliere uno shabby moderno

Lo scivolone della country kitchen è da evitare senza dover per forza rinunciare a quel sapore inglese da gustare tra i fornelli. Optate per una cucina rustica che strizzi l’occhio al moderno, puntando sul bianco e sul legno naturale.

Per essere inglesi DOC, scegliete un tavolo-bar a isola: i britannici non hanno il culto nostrano dei pasti da consumare in famiglia.

La vostra mamma avrà da ridire ma l’amico arredatore no di certo.

Photo Credits: Pinterest/google.com.au

Collezionare suppellettili con gusto

Una delle caratteristiche intrinseche dello stile inglese è quella di essere agli antipodi del minimal.

È raro entrare in una loro home sweet home e vederla spoglia di oggetti.

Senza scadere nella stratificazione scriteriata a mo’ di emporio, individuate l’angolo giusto e stipatevi pure gli accessori più intriganti e l’oggettistica più fascinosa. Potrebbe essere un ottimo alleato per la conversazione con ospiti inattesi.

Photo Credits: Pinterest/lifeofreily.co.za

Prediligere l’industrial style per la camera da letto

Una perfetta camera da letto all’inglese non deve per forza essere dominata da un letto a baldacchino.

Non siate scontati e non scadete nell’ovvietà. Per un talamo che racchiuda in sé sia l’urban chic sia il new bohème, fate conto che la vostra camera da letto sia in un’ex fabbrica tessile dei suburbs londinesi.

Photo Credits: Pinterest/homegirllondon.tumblr.com

Preferire il country chic per l’esterno

Lo stile campagnolo mero e puro è concesso solo per l’esterno.

Un patio o un giardino può essere tranquillamente e totalmente english-country, come se ve l’avesse arredato Miss Marple insomma.

Sia per gli esterni sia per gli interni, fate incetta di poltroncine in ogni salsa. Di vimini, di velluto o di stoffa che sia, la poltrona è la grande protagonista dell’arredamento british.

Photo Credits: Pinterest/altripezzidime.tumblr.com

Stile moderno per lo studio

Per chi a Londra si può permettere una casa che abbia addirittura una stanza office, l’arredamento più gettonato è quello dal gusto moderno.

Semplicità, linee pulite e, little cherry on the cake, una boiserie en pendant con una wallpaper geometrica trasformeranno il vostro studio nel vero focolare domestico in cui trascorrere tutta la giornata.

Photo Credits: Pinterest/beppebrancato.com

Mixare retrò e moderno anche all’esterno

Un terrazzo degno di un cottage risulterà ancora più grazioso se si sapranno scientemente miscelare elementi d’antan con scelte ultramoderne.

Pavimentazioni che declinano il geometrico contemporaneo in un elegantissimo rivestimento adatto a qualsiasi arredo per esterni saranno perfette per gustare en plein air un tè delle 5 pm. Anche con la Regina.

Photo Credits: Pinterest/stylebyemilyhenderson.com