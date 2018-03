Quando si tratta di trovare soluzioni per organizzare gli spazi, IKEA non delude mai. Neanche nel caso del nostro guardaroba.

Avere un guardaroba ordinato non solo dà un certo senso di pace interiore, ma rende anche più facile iniziare la giornata.

Se il cambio dell’armadio vi spaventa e non ne potete più di non trovare niente da mettervi, non disperate: come sempre, ci pensa IKEA.

Qualunque sia la dimensione del vostro guardaroba, che abbiate una cabina armadio o uno spazio ridotto, le soluzioni del brand svedese di arredamento low cost per disporre abiti, scarpe e accessori sono tantissime e personalizzabili. Vediamone alcune.





Cassetti KOMPLEMENT

Anche i meno esperti conosceranno i guardaroba PAX. Dietro questo sistema componibile si nasconde un mondo di accessori interni della serie KOMPLEMENT. Non vi ricordate mai se i maglioni sono nel terzo o quarto cassetto? Il cassetto con frontale in vetro vi permette di avere tutto sott’occhio.

Ripiani porta scarpe KOMPLEMENT

Se le scarpe sono la vostra passione, meritano un posto d’onore nel vostro guardaroba. Fissi o estraibili, questi ripiani vi permetteranno di disporre le vostre scarpe accanto ai vostri abiti, per creare un outfit con un solo colpo d’occhio.

Ripiani con divisorio KOMPLEMENT

Se siete patiti dell'ordine, o almeno ci provate, il ripiano estraibile con divisorio fa al caso vostro. Perfetto per gli accessori più piccoli come occhiali, gioielli, foulard o cinture, per avere tutto sotto controllo.

Divisori per ripiano ELVARLI

Se vi piace avere tutto in ordine e bene in vista, con la soluzione a giorno ELVARLI comprende una serie di accessori per organizzare il vostro guardaroba. Potete ad esempio personalizzarlo con ripiani e divisori, per sistemare borse, scarpe e quant’altro.

Scatole

Quale amante dell’ordine non si è mai fermato in estasi nel reparto dei contenitori IKEA? Di ogni forma e dimensione, le scatole sono sempre una buona soluzione per riporre gli indumenti della stagione passata e per organizzare al meglio il proprio guardaroba.

Illuminazione led

Ebbene sì, anche per il guardaroba una buona illuminazione è fondamentale. Quante volte vi è capitato di non riuscire ad abbinare i colori o di scambiare il blu col nero? IKEA offre varie soluzioni, dai led per cassetti ai faretti per far luce sui vostri capi d'abbigliamento.

Photo credit: ikea.com