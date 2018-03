Stile moderno o minimal? Arredi eclettici o eleganti? Ci pensa l’oroscopo a scegliere per voi: ecco la camera da letto ideale in base al vostro segno zodiacale

Luogo per eccellenza destinato al relax e al riposo, la camera da letto è senza dubbio anche una delle stanze più amate e studiate in termini di arredamento, accostamenti di stile e combinazioni di colore. E se siete in procinto di scegliere quella che meglio si adatta alla vostra casa o siete sul punto di dare a questa camera un meritato restyling, affidatevi all’oroscopo e lasciatevi aiutare dalle stelle.



Stile moderno o minimal? Arredi eclettici o eleganti? Tessuti naturali o a tutto colore? Tutto quello che dovete fare è consultare il vostro segno zodiacale e scoprire come dovrebbe essere la vostra camera da letto ideale.





Ariete

Ordine e semplicità le parole chiave per questo segno dal carattere forte e deciso che predilige gli ambienti con dettagli brillanti. La sua camera da letto ha linee moderne ed eleganti, senza rinunciare al particolare visivo di un complemento d’arredo colorato e divertente. Photocredits: IKEA



Toro

Il suo gusto raffinato lo porta a prediligere il comfort, l’eleganza e uno stile classico moderno dalle linee sobrie e accessori lussuosi. Per il Toro sì ad un grande letto con morbidi cuscini e un arredamento ricercato in grado di appagare la sua propensione al relax. Photocredits: Potterybarn.com



Gemelli

In un gioco di perfetto equilibrio che conferma la loro doppia natura, per i Gemelli meglio optare per una camera da letto ampia e luminosa dallo stile minimal e arredamento moderno. La parte più giocosa della loro indole verrà poi soddisfatta dai toni pastello, i dettagli eccentrici e qualche pezzo di design. Photocredits: IKEA



Cancro

L’animo romantico del Cancro trova il suo appagamento tra le mura della sua casa in compagnia dei suoi cari. Per il loro lato più sentimentale, perfetto un morbido letto pieno di cuscini sui toni del bianco, senza rinunciare a tutti quei particolari che rendono più comfortevole una camera e qualche foto ricordo di famiglia. Photocredits: Potterybarn.com



Leone

Re della savana come nella vita di tutti i giorni, il Leone ha bisogno di rispecchiarsi in una camera alla sua altezza con qualche pezzo ad effetto. Per loro sì ad una camera comoda con qualche influenza etnica, accostamento audace e inserti naturali. Photocredits: Anthropologie



Vergine

Il suo animo elegante e sofisticato va esaltato anche e soprattutto negli spazi dedicati al relax. Per la Vergine meglio preferire una camera ben illuminata e uno stile minimal in cui tutto è al suo posto. Il bianco, con tocchi di tonalità neutre per le stoffe, potrà essere spezzato da qualche oggetto di design dai profili preziosi. Photocredits: Zara Home



Bilancia

Gli amanti del bello e dell’estetica dell’oroscopo hanno bisogno di creare e mostrare in assoluta libertà. Per loro ecco allora una camera da letto boho-chic con qualche suggestione bohemian, hippie e non convenzionale, oltre ad un tocco di verde che non guasta mai. Photocredits: Urban Outfitters



Scorpione

Per lo Scorpione solo colori forti e decisi e spazi glamour con pochi ingombri per soddisfare la loro natura passionale e indipendente. La sfida più grande? Far convivere la parte più solitaria in armonia con la comunità e quale luogo migliore della camera da letto per costruire il loro piccolo rifugio? Photocredits: IKEA



Sagittario

Eccentrico e avventuroso, il Sagittario ama non seguire le regole e mixare elementi tra loro in contrasto. Certo, la sua casa potrebbe risultare sempre caotica e affollata, ma ha pur sempre una sua logica. Per lui sì ad uno stile etnico in cui il legno fa da padrone, senza dimenticare qualche souvenir estroso e pattern animalier. Photocredits: Urban Outfitters



Capricorno

Dinamico e dai mille interessi, questo segno trova rifugio e pace proprio dentro casa. Non riununcia al tocco di colore e tendenza che tenderà comunque a unire ad uno stile pratico e funzionale di ispirazione nordica e ad un letto comodo e morbido in cui sprofondare a fine giornata. Photocredits: Anthropologie



Acquario

Creativo e stravagante, l’Acquario predilige un’estetica leggera, brillante, spesso monocolore. Per lui sì ai toni del blu, celeste e acqua dall’arredamento ai tessuti e ad una camera luminosa e con grandi finestre per guardare oltre l’orizzonte. Photocredits: Zara Home



Pesci

Sognatori ed emotivi, i Pesci hanno una predilezione per uno stile naïf e bohemian. Nei loro spazi amano gli specchi così come un arredamento vintage e qualche chicca di design scovata nei mercatini. Per loro quindi sì ad una camera moderna resa più eccentrica da una coperta super colorata o un tappeto morbido e in pelliccia sintetica. Photocredits: Urban Outfitters