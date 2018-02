Il segno zodiacale delinea i tratti caratteriali di una persona influenzando le scelte in ogni ambito della nostra vita. Anche nell’arredamento



Il bagno rappresenta una delle stanze preferite degli italiani per rilassarsi e concedersi dolci coccole, e nella valutazione del giusto stile di arredo anche l’oroscopo può darci una mano.



Con l’aiuto del sito specializzato in servizi per nell’ambito della termo-idraulica e dell’arredo bagno Desivero.com abbiamo stilato una lista di consigli per arredare il bagno per ogni segno zodiacale in base alle caratteristiche distintive di ognuno.





Ariete: deciso



Segno di fuoco, gli Ariete sono leader naturali, energici e indipendenti. Il loro bagno ideale è pratico, curato dei minimi dettagli ma soprattutto minimal e essenziale. Il luogo ideale dove trovare l’energia per iniziare una giornata alla grande!

Toro: in equilibrio tra qualità e lusso



I nati sotto il segno del Toro, si sa, sono estremamente realisti e particolarmente attenti ai comfort e alla qualità di ciò che li circonda. Amano tutto ciò che è bello e anche nel bagno non rinunciano a finiture di pregio come il marmo e il cristallo e a una doccia o vasca idromassaggio che li coccoli a fine giornata. Il colore predominante del bagno del toro è il nero.

Gemelli: moderno



Eterni giovani, con la mente sempre pronta ad accogliere le ultime novità, brillanti e intelligenti i nati sotto il segno dei Gemelli prediligono un bagno dallo stile moderno, colorato dove diversi stili si fondono alla perfezione dando vita a un’armonia di forme e colori. Il giallo è il colore che li contraddistingue ma non affezionatevi troppo al loro bagno ai gemelli piace cambiare!

Cancro: romantico



Intuitivi, fantasiosi, sensibili romantici e legati alla famiglia, per i nati sotto il segno del Cancro la casa è il nido in cui tornare dopo una giornata stressante dove rilassarsi e ritrovare il calore e l’intimità familiare. Il loro bagno è in stile classico, con nuance tenui che vanno dal bianco al legno, colori che ricordano il loro pianeta dominante: la luna. I mobili hanno un sapore antico con due lavandini, ideali per tutta la famiglia.

Leone: regale



I nati sono il segno del Leone sono molto egocentrici e orgogliosi e anche nella loro casa l’”io” deve essere al centro. Il loro bagno trasuda lusso anche nella doccia obbligatoriamente

grande e in cristallo per immergersi in un’atmosfera rilassante e fuori dal tempo. Le rifiniture sono di pregio e non può di certo mancare uno specchio di grandi dimensioni dove dar sfogo a tutta la loro vanità. Le tonalità sono tendenti allo scuro ma non può mancare un tocco d’oro.



Vergine: funzionale



Pragmatici, organizzati, precisi fino a diventare puntigliosi, i nati sotto il segno della Vergine non rinunciano alla praticità e alla funzionalità nemmeno in bagno. Riescono ad organizzare al meglio anche i piccoli spazi, nessun angolo viene sprecato, la parola disordine non è contemplata nel loro vocabolario, tutto deve trovare il giusto posto. Via libera ai grandi m obili per contenere tutti i loro oggetti, scalda salviette e ripiani. Il colore dominante è il grigio in tutte le sue sfumature…

Bilancia: elegante



Amante dell’arte, dotati di un ottimo senso estetico, l’equilibrio che contraddistingue i nati sotto il segno della Bilancia si riflette anche nelle scelte per il bagno in cui diversi stili danno vita a un ambiente armonioso in cui i colori del tramonto si fondono con le tonalità del cielo. La luce è una componente essenziale. Il bagno dei nati sotto questo segno è, infatti, particolarmente luminoso e pronto a far sentire a casa chiunque perfettamente a proprio agio.

Scorpione: audace



I nati sotto il segno dello Scorpione sanno esattamente quello che vogliono dalla vita e come ottenerlo, la determinazione è un tratto distintivo della loro personalità. Pieni di sé sono perfettamente consapevoli del loro fascino e anche il bagno è pensato per sedurre chiunque. Le tinte forti e scure sono predominanti, una grande vasca idromassaggio non può mancare nel loro bagno in cui le rifiniture di pregio sono pronte ad impressionare chiunque ci entri.

Sagittario: etnico



Ottimista, di larghe vedute e gran viaggiatori i nati sotto il segno del Sagittario sono degli spiriti liberi che amano la natura e gli animali. Queste caratteristiche si ritrovano anche nei loro bagni che sono in genere ambienti molto ampi, ben illuminati con luce naturale e arredati in stile fusion con elementi provenienti da diversi paesi del mondo. Il relax è essenziale, il tutto si fonde in un ambiente armonico in cui colori, forme e materiali se pur molto diversi tra loro, creano un ambiente armonico dove rilassarsi al termine di una lunga giornata.

Capricorno: serio



Schivi e gelosi della loro intimità, la riservatezza è una delle loro caratteristiche peculiari. Il loro bagno è sobrio e solido, gli eccessi restano fuori dalla porta, spazio, invece a elementi minimal e ben strutturati. Il colore predominante è il grigio ma non manca mai un tocco d’argento.

Acquario: eccentrico



Comunicativi, con la testa tra le nuvole e estremamente creativi i nati sotto il segno dell’Acquario sono eccentrici ed entusiasti. Anche il loro bagno riflette queste caratteristiche, un ambiente pieno di colori, in cui diversi stili, colori e materiali si fondono in un mix esplosivo, unico ed originale proprio come loro! Amano sperimentare, accostare elementi estremamente diversi creando ambienti eclettici e non convenzionali. Insomma in compagnia di un Aquario non ci si annoia mai né a una festa e né…in bagno!

Pesci: zen



Dolci, teneri sensibili e sognatori queste sono le caratteristiche dei nati sotto l’ultimo segno dello zodiaco. Nel bagno dei Pesci non possono mancare il cristallo, grandi specchi e superfici trasparenti che richiamano la loro amata acqua. Una grande doccia e una rilassante vasca da bagno sono elementi essenziali a cui nessun Pesci può rinunciare. Colori tenui che favoriscono il relax e la pace famigliare indispensabili per questo segno.

Photo Credits: Arch. Salvatore Massone per Desivero.com