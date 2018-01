Volete dare nuova vita - e stile - ad un tavolo antico? Non c’è niente di meglio che abbinarci delle sedie tutte nuove, moderne e di design. Ecco come fare



Chi non ha un vecchio tavolo di famiglia che aspetta nel garage o nella soffitta di essere riammesso fra le mura di casa e di diventare parte del nostro arredamento? “Mai!” direte, “non sta bene con i miei arredi moderni” o ancora “non saprei quali sedie abbinarci oggi”.

Beh, preparatevi a cambiare idea. Abbinare pochi selezionati pezzi antichi, magari di valore, ad un arredamento moderno e persino minimale è una delle tendenze più forti degli ultimi anni, e con un pochino di accortezza un’opportunità vincente che regala all’intera casa storia, vissuto e stile, spesso senza spendere nulla (ma anzi facendo la gioia dei nostri genitori e parenti).

Il pezzo più facile da cui partire è indubbiamente il tavolo da pranzo. Abbinarci le giuste sedie moderne può però riservare alcune incognite. Non è così immediato infatti riconoscere lo stile e interpretarlo con gli occhi - e il design - di oggi.

Ecco alcune linee guida e idee da seguire per evitare di sbagliare.







Puntare sulla trasparenza



Se non si riesce proprio a decidersi la trasparenza è la soluzione a ogni dubbio. Le moderne sedie in policarbonato - come, ad esempio, la Ghost Chair di Kartell nella foto - si mantengono neutre per l’occhio e particolarissime nel design, così da creare una contrapposizione netta con il tavolo antico di partenza. Un contrasto che funziona praticamente senza eccezioni. Photo Credits: Pinterest/Nice Share

Affidarsi a un design riconoscibile



Un pezzo di design riconoscibile è come un’opera d’arte - anche se in serie - e come tale può mantenere un’identità propria, non per forza collegata al resto dell’ambiente in cui si inserisce. In questo senso la scelta di sedie dal design iconografico, conosciuto e riconoscibile - come le Eames Plastic Chair e Armchair di Vitra nella foto - si abbina alla perfezione alle forme e ai materiali classici del mobile antico, creando una sorta di tutt’uno di carattere. Sarà la prima cosa che tutti noteranno, ricorderanno e ameranno del vostro arredo. Potete scommetterci. Photo Credits: Pinterest/lagattasultetto

Scegliere il metallo



La prima regola da seguire nella scelta di sedie moderne da abbinare a un tavolo antico è creare un contrasto di materiale. In presenza di un mobile in legno è perciò perfetta la scelta di sedute in metallo - come ad esempio la sedia Bertoia di Knoll - luminose, moderne e quasi futuristiche. Vale anche in questo caso il discorso fatto per le sedie trasparenti: quando non è possibile abbinare per similitudine, la contrapposizione netta è sempre la soluzione migliore. Photo Credits: Pinterest/boiseriec.blogspot.co.uk

Puntare sulla tradizione



Non ve la sentite di abbinare design azzardati e materiali troppo moderni al vostro tavolo antico? Nessun problema, potete optare per delle sedute imbottite. Lineari e semplici nelle forme e piuttosto basic nel colore sono un’alternativa a cavallo fra modernità e tradizione, adatta davvero a tutti. Photo Credits: Pinterest/ideare-casa.com

Sceglierle per colore



Quando non è possibile puntare sull’identità completa fra tavolo e sedie può essere sufficiente individuare un trait d’union, come ad esempio il colore. Mantenendo il contrasto materico si può giocare sulle forme con risultati davvero riusciti come nel caso del bellissimo tavolo in marmo di Carrara della foto, che sembra nato per essere accompagnato dalle candide Panton Chiar di Vitra. Photo Credits: Pinterest/connox.de

Reinterpretare la forma classica



Una scelta meno estrema rispetto alla netta contrapposizione è quella della reinterpretazione della forma classica, cioè della scelta di sedute che reinterpretino, con forme, materiali e tecnologie modernissime, un’ispirazione classica Ne sono un esempio le Tulip Armchair di Knoll che si abbinano alla perfezione al design Art Decò di questo tavolo in legno scuro. Photo Credits: Pinterest/blog.casa.it

Osare con il design



Se non si sa proprio dove sbattere la testa il consiglio finale è: osare! Non fatevi ingannare dalla classicità delle forme e del materiale e scegliete un design azzardato e protagonista. Mi raccomando però a farlo solo in ambienti molto minimali e “puliti” e a non ripetere lo schema in tutta la casa. Il rischio è quello di ritrovarsi con una casa non solo eclettica - il che non è affatto male - ma più che altro schizzofrenica! Photo Credits: Pinterest/cafelab.blogspot.it

Non sceglierle affatto



Esattamente. Scegliendo di circondare il vostro tavolo antico di sedie tutte diverse non farete altro che renderlo la tela neutra intorno alla quale sbizzarrire la vostra creatività. Il vostro tavolo sarà sempre lì, ma non sarà altro che un tassello in più del “vostro” quadro eclettico. Certo non è una soluzione facile per tutti, ma si può sempre cambiare idea no? Photo Credits: Pinterest/SCHÖNER WOHNEN