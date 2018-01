Shabby-chic e authentic living o industrial dai toni bianchi e stile hipster che simula il minimalismo? Ecco le coppie di stili perfette se abbinate con gusto e consapevolezza

Amiamo le case delle riviste perchè osano, sperimentano, sovrappongono strati e stili e sono fondamentalmente dinamiche ed estremamente interessanti. Rubare però delle ispirazioni ricreando quegli ambienti anche nei nostri spazi non è poi così difficile, unica accortezza evitare il mix&match esagerato, pena la percezione di una casa confusa ed eccessiva.

Come abbinare allora stili differenti in un unico ambiente senza cadere nel cattivo gusto? Dalle stampe animalier perfette con un tocco vintage o uno shabby-chic sempre più autentico e consapevole puntando su accessori naturali e authentic living, ecco 4 coppie di stili perfette se a braccetto, per una casa dal twist innovativo che gioca con un’estetica mai scontata.





Shabby e naturale

Romantico e dalle atmosfere tenui e delicate, siamo abituati a riconoscere lo stile shabby dalle superfici bianche e laccate e quell’inconfondibile tocco lezioso fatto di stampe fiorate, pizzi e merletti. Chi ama sperimentare potrebbe però avventurarsi in un mix di stili che strizza l’occhio all’eco-friendly, preferendo il legno grezzo a quello laccato, accessori in tela e tessuti naturali, biancheria non necessariamente dalle stampe floreali e dettagli in vetro come vasi per i fiori. Per un ambiente più naturale e meno artefatto. Photo credits: Pinterest / ezhnogroup.com



Animalier e vintage

Le stampe zebrate, leopardate e pitonate sono il dettaglio eccentrico che cattura l’attenzione e colpisce. Per fare centro nei cuori di chi vive gli spazi o semplicemente li visita per la prima volta, provate ad abbinarlo ad uno stile vintage che esalta e allo stesso tempo smorza i tratti più stravaganti dell’animalier. Puntate, ad esempio, su un divano in pelle scura, una poltrona anni ’50 o una lampada di design di qualche decennio fa: il risultato sarà estremamente affascinante. Photo credits: Pinterest / Micasa Decoración



Industrial con tocchi di bianco

Siamo abituati a immaginare gli ambienti industrial rivestiti di mattoni scuri e pannelli e mensole in ferro o acciaio, ma se volete portare questo stile ad un livello ancora più insolito e ricercato, non vi resta che utilizzare i toni del bianco. Gli ambienti più ampi o spogli acquistano immediatamente più spessore e personalità e la luce naturale viene riflessa più facilmente sull’arredamento chiaro quasi rubato al minimalismo. La soluzione ideale per chi vuole passare all’industrial senza stravolgere lo stile precedente in un solo colpo. Photo credits: Pinterest / mydomaine.com



Stile hipster e minimal

Decisamente seguito e di grande tendenza, lo stile hipster si sta diffondendo sempre più nelle case per quel tocco alternativo che cattura subito l’attenzione e affascina. Per renderlo ancora più chic e intrigante provate a giocare con le geometrie dello stile minimal, le sue linee squadrate e i volumi importanti, mixandoli ad elementi vintage, fibre naturali, colori vivaci e influenze etniche. Per un risultato che vi lascerà a bocca aperta. Photo credits: Pinterest / Bloglovin’