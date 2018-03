Se avete sempre desiderato portare un po’ di shabby chic anche nella vostra casa moderna e minimalista, ecco come far convivere questi due stili in modo impeccabile e originale



Conosciuto e molto apprezzato dagli amanti del design e da chiunque abbia un cuore nostalgico, lo stile shabby chic ha nel tempo guadagnato un posto importante tra le tendenze di arredamento più diffuse nelle nostre case.



C’è da ammettero però che non è sempre facile inserire mobili antichi, materiali di recupero e tessuti delicati in un contesto contemporaneo e orientato alla funzionalità, ma nonostante tutto non possiamo fare a meno di alcuni pezzi di arredo acquistati nei mercatini e di quei tanti ricordi che ci legano ai nostri nonni. La soluzione allora è rivisitare lo shabby chic con arredamenti più moderni e colori contemporanei; non c’è uno stile che prevale sull’altro, solo il giusto equilibrio tra passato e presente, vecchio e nuovo, per un ambiente attuale, colorato, ma assolutamente ben vissuto.



Qui di seguito abbiamo provato a suggerirvi qualche ispirazione per arredare casa abbinando uno stile moderno al più tradizionale shabby chic: vi tocca un viaggio nella cantina dei nonni, perché, come potrete notare, di spazio per i vostri ricordi ce n’è ed anche abbastanza!







Se lo shabby diventa moderno

Potranno cambiare le forme e gli arredamenti diventare contemporanei, ma ciò che davvero non può cambiare in una casa shabby chic, anche se moderna, è quell’atmosfera romantica e dolce da ricreare grazie alle tonalità pastello e ai motivi floreali. Photo credits: Pinterest / Sandrine Dra

Cullati dal romanticismo

Tra i principi chiave di questo stile c’è anche la possibilità di dare nuova vita a vecchi oggetti. Ecco allora che le sedie a dondolo tornano dal passato e, nel salotto vicino alla finestra come nella camera dei bambini, portano con sé splendidi ricordi rivivendo nelle nostre case moderne. Photo credits: Pinterest / 100layercakelet.com



Piacevoli fusioni

Verde antico, legno non trattato e ancora pizzi e merletti combinati a complementi assolutamente moderni: il bagno tra passato e presente è una piacevole fusione di stili e ispirazioni che non vi deluderà. Photo credits: Pinterest / vivreshabbychic.com



Conservare ed integrare

Un ingresso non ancora arredato o quella parete che conduce alla sala da pranzo sono il luogo ideale per quella vecchia porta della casa dei vostri nonni o del loro capanno per gli attrezzi. Non dimenticate infatti che legno e complementi d’arredo invecchiati sono la vera essenza dello stile shabby chic. Photo credits: Pinterest / Alexia Frazier



Shabby chic rivisitato

Quelle sedie con imbottitura e dalle linee eleganti acquistate al mercatino saranno perfette per il vostro tavolo in cucina, meglio ancora se riverniciate con tinte pastello e colori brillanti che richiamano quadri e accessori. Photo credits: Pinterest / Cata Jacome



Arredare con i ricordi

Avete molte foto incorniciate in legno bianco antico? Il loro posto è lungo il corridoio o su una parete in salotto, per un effetto romantico e sofisticato sui toni candidi del bianco. Photo credits: Pinterest / Brit Morin



Vecchio e nuovo

Tra passato e presente, modernità e riuso, una scrivania antica o recuperata da scarti di legno potrà reggere alla perfezione il peso della tecnologia e del computer di ultima generazione nel vostro spazio adibito all’ufficio. Photo credits: Pinterest / Fab You Bliss



Bianco protagonista

Dove non ci sono più pizzi, merletti e motivi con fiori e farfalle, ecco che interviene il bianco candido, per gli spazi come per i complementi d’arredo, perfetto abbinato ad accessori come vasi in vetro e portafiori in latta esattamente come nel passato. Photo credits: Pinterest / lovefrenchbulldogs.tumblr.com2



La bellezza delle cose vissute

È tempo di rispolverare la vecchia cassapanca chiusa e la collezione di valigie antiche della nonna, la soluzione d’arredo ideale per posizionare la tv o da utilizzare al posto del coffee table non dimenticando fiori freschi e il vostro servizio in porcellana bianca. Photo credits: Pinterest / luggageheros.com



Quel pizzico di colore in più

Al mondo shabby chic appartengono i colori pastello e romantici, ma se combinato al moderno, nessuno vieta qualche strappo alla regola e un tocco di colore brillante, come nel caso di questo splendido mobile giallo. Photo credits: Pinterest / Noemi Pau