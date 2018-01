I colori dicono molto di noi, e la ricerca della tonalità perfetta può anche influire sulla scelta del marmo per la propria casa. Ecco su quale puntare in base alla vostra personalità

Apprezzato dagli esperti di design e tendenza intramontabile ormai da secoli nella scelta dei materiali per le abitazioni, il marmo aggiunge indubbiamente un fattore chic alla casa.

Elegante e imponente, solido e durevole, abbiamo imparato a utilizzarlo non solo per pavimenti e rivestimenti di tavoli e piani da lavoro, ma includendolo nell’home décor anche sotto forma di piccoli accessori, perfetti se abbinati alle tonalità oro e copper come al più tenue rosa.

E a proposito di colori, come scegliere il marmo più adatto alle proprie esigenze anche e soprattutto in base alle diverse tonalità disponibili? Basandovi sulla vostra personalità, per esempio. Del resto i colori dicono molto di noi.





Bianco

Simbolo di purezza, spiritualità e candore, il bianco è il colore che meglio rappresenta il silenzio e il freddo e chi lo apprezza è di solito anche amante dell’ordine e della luce e ha fiducia nel prossimo e nel mondo in genere. È un vero must have che si adatta perfettamente a molte tendenze dell’home décor del momento ed è perfetto nel marmo, soprattutto in presenza di mobili scuri e se siete alla ricerca di ambienti ricercati e ordinati. Photo credits: Pinterest/Laura Butler Madden

Rosa

Il colore rosa rappresenta la capacità di dare e riceve amore e ha il potere di alleggerire la mente e di fugare pensieri negativi. Chi predilige questo colore ama donare tutto se stesso al prossimo e stare in compagnia. Leggero e delicato, è una perfetta sfumatura classica adatta ad ambienti ovattati ed eterei. Declinatelo in un marmo delicato per i vostri rivestimenti e resterete affascinati dal risultato finale. Photo credits: Pinterest/Etsy

Nero

Apparentemente cupo e tenebroso, il nero è sempre stato il colore dell’eleganza e della sensualità più velata. Chi lo ama preferisce andare sul sicuro e predilige uno stile classico e senza tempo. Perfetto abbinato all’acciao e al legno nelle ambientazioni moderne, è preferibile scegliere il marmo nero in ambienti ampi e spaziosi, così da evitare uno spiacevole effetto di restringimento. Photo credits: Pinterest/Ornella Matassoli

Rosso

Colore del sangue e dell’energia vitale, il rosso indica l’audacia per eccellenza. La sua tonalità intensa e vibrante stimola il corpo ed è sinonimo di forte passionalità, di grande personalità e di fiducia in se stessi. È innegabile che gli amanti del rosso vogliano farsi notare e hanno voglia di eccellere, ma hanno anche tutte le carte in regola per farlo. Se avete voglia di riempire la vostra casa di calore ed eleganza, non vi resta che sceglierlo per il vostro marmo. Photo credits: Pinterest/Mandarin Store

Grigio

Il colore grigio è simbolo di auto protezione e prudenza davanti alle scelte, posizionato perfettamente al centro tra bianco e nero. Apparentemente distaccato e introverso, chi predilige questo colore cerca in ogni situazione di prendere tempo, ma nell’arredamento è un colore versatile, elegante e sofisticato. Sceglietelo per pavimenti e pareti in marmo per dare lustro e visibilità ai vostri ambienti e divertitevi a giocare con i contrasti senza nessuna paura. Photo credits: Pinterest/Poliform



Verde

È il colore della natura ma anche dell’equilibrio e della perseveranza nell’inseguire e portare a termine i propri progetti ed è per questo che gli amanti del colore verde hanno sempre voglia di fare bella figura e impressionare il prossimo. In casa comunica calma e tranquillità, oltre a essere un forte antidoto contro lo stress. Combinatelo con il marmo, soprattutto per i rivestimenti dei piani da lavoro in cucina e donerete subito all’ambiente un’insolita energia. Photo credits: Pinterest/Bloglovin

Blu

Armonia ed equilibrio contraddistinguono il colore blu, dal forte potere calmante. Chi predilige questo colore ha sentimenti profondi ed è in grado di trovare la propria fermezza interiore. Proprio per questo motive, in casa non può mancare un tocco di blu: dal forte impatto estetico, declinato nel marmo, specialmente in bagno, rende l’ambiente avvolgente e sensuale, perfetto per rilassarsi. Photo credits: Pinterest/Marta Mastronardi

Giallo

Simbolo della luce del sole, della conoscenza e dell’energia, il giallo è un colore stimolante e chi lo predilige è di solito una persona estroversa, dotata di una fervente immaginazione e che accoglie le novità con gioia. Le aspettative verso il futuro e la voglia di rinnovarsi si incontrano però con un materiale, il marmo, di ispirazione classica ed è per questo che scelte nella tonalità del giallo piani e superfici si accendono di una sfumatura elegante e senza tempo, senza però quel tocco insolito che non guasta. Photo credits: Pinterest/homedecorstar.com