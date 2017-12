Ci siamo: l'acquisto della prima casa di proprietà potrebbe davvero concretizzarsi anche per voi. Da quali rischi è bene tenersi alla larga? Quali sono le accortezze da mettere in campo per una corretta valutazione? Scopritelo con noi

Poche scelte nella vita richiedono una dose di attenzione come l'acquisto di una casa.

Innamorarsi a prima vista è facile, soprattutto dopo una estenuante ricerca, ma occorre procedere con cautela per cercare di rispondere a sollecitazioni relative ad aspetti fondamentali.

Per avvicinarsi con la doverosa prudenza e vivere al meglio questo momento di passaggio, tenerte in considerazione almeno questi 7 aspetti chiave.





Superficie calpestabile





Quali sono le esigenze reali alle quali la vostra prossima abitazione dovrà rispondere? Lo spazio effettivamente a disposizione nell'immobile che vorreste acquistare è adeguato? La prima, indispensabile valutazione, riguarda la superficie calpestabile, ovvero la superficie reale di ciascun “vano” dell'appartamento o dell'immobile in questione. Non esitate a procedere con un rilievo per controllare che i dati indicati siano aderenti alla realtà. Photo Credits: pinterest.com/kimdti





Esposizione e illuminazione naturale





Ci sono aspetti che potrete modificare dell'impianto della vostra abitazione, altri che inevitabilmente sono fissi e immutabili. Oltre alla dimensione, l’esposizione della casa rientra tra questi. Non sottovalutatela e abbiate cura di visitare l'immobile scelto in diversi orari del giorno, in modo tale da valutare, nelle varie fasce orarie, l'effettivo ingresso della luce naturale e la circolazione dell'aria. Sulle planimetrie fornite verificate l'orientamento di tutto l'edificio: un elemento che vi consentirà di prevedere quale saranno le zone più calde o più fredde stagione dopo stagione. Photo Credits: pinterest.com/gravityhomeblog





Distribuzione spaziale





Cosa definisce la struttura portante della casa? Si tratta di muratura portante o di una struttura puntiforme? Individuare la risposta a tale quesito permette di fissare univocamente i vincoli dell'immobile, ovvero gli elementi che non potranno essere modificati. Tutte le tramezzature presenti nell'abitazione al momento della visita potranno invece essere modificate, spostate, abbattute, ridefinite, in modo tale da originare ulteriori stanze, aprire varchi interni o connettere più ambienti. Ciascuna casa ha un potenziale da svelare: datevi il tempo per studiarlo e svilupparlo con coscienza e creatività. Photo Credits: pinterest.com/facilisimo







Impianti e normative





Soprattutto nei casi di acquisto di abitazioni che hanno già ospitato altri nuclei familiari, occorre valutare con attenzione ed eventualmente anche il supporto di un tecnico specialista l'efficienza degli impianti idraulico-sanitario, elettrico, di condizionamento e tutte le altre eventuali dotazioni tecnologiche. Un consiglio aggiuntivo è richiedere tutta la documentazione di riferimento, per verificare il rispetto delle normative vigenti. Photo Credits: pinterest.com/kimdti





Infissi e porte





L'acquisto di nuovi infissi, del portone di ingresso e delle porte interne non è una voce trascurabile nel budget di un'eventuale ristrutturazione. Abbiate dunque cura, al momento dell'acquisto e della trattativa sul costo della nuova casa, di controllare lo stato attuale di tutti questi elementi per evitare brutte sorprese. Photo Credits: pinterest.com/clokwrx





Spazi esterni





Un piccolo giardino, un terrazzo di proprietà, una veranda, l'accesso a un cortile condiviso sono tutti valori aggiunti che vanno ad aggiungersi alla superficie effettivamente disponibile. Anche in questo caso, tenete gli occhi ben aperti rispetto allo stato di conservazione e alle dotazione presenti, ad esempio le rubinette esterne o eventuali arredi fissi, come caminetti o panchine. Necessiteranno di una manutenzione continuativa? Ci sono alberi o arbusti che richiederanno particolare cure? Prendetevi tutto il tempo per osservare con cura. Photo Credits: pinterest.com/IKEA

Potenzialità e risorse





Al momento della visita, non lasciatevi intimore dall'aspetto eventualmente trasandato o dall'iniziale mancata corrispondenza dell'immobile alle vostre esigenze. La vera sfida è infatti cogliere il potenziale racchiuso nell'immobile, spingendosi oltre le apparenze evidenti nell'immediato. Cosa può essere trasformato? La casa sarà in grado di accompagnarvi negli anni, al mutare delle vostre esigenze? Quali sono le condizioni generali dello stabile nel suo complesso e degli immediati dintorni? Le risposte a queste domande vi aiuteranno nella vostra importante scelta. Photo Credits: pinterest.com/wyldideas