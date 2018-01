Ecco come dire addio al ridondante nell'arredamento di casa, mettendo in pratica il cosiddetto decluttering. Per una perfetta pulizia di primavera, liberandosi di tutto ciò che non serve

L’arredamento più chic che ci sia è il poco arredamento.

Togliere la ridondanza, essere essenziali e optare per il minimal sono i primi tre comandamenti da seguire, per una casa a prova di decluttering.

Questo verbo, sacro in materia di home decor, indica la virtuosa pratica del liberarsi del superfluo: addio ai suppellettili inutili, via le barricate di cuscini, vade retro bacheche con i souvenir dei viaggi… Tutto ciò che non è di vitale importanza per i comfort basilari può tranquillamente essere stipato in soffitta. Se non direttamente nel mercatino vintage più vicino.

Senza rimpianti né remora alcuna, purificatevi di tutto quello che avete accatastato durante l’inverno per amore di quella mania dell’accumulo seriale (innata nell’uomo di oggi, figliol prodigo del consumismo) e pentitevi degli acquisti commessi.

Ecco i dieci comandamenti per un sacro decluttering che non vi farà peccare mai più in materia di design.





Puntare sul pulito anche nel design

Le pulizie di Primavera sono fatte per spazzare via lo sporco e i sintomi più visibili dello shopping invernale ossessivo-compulsivo, tuttavia per rendere uno spazio veramente pulito bisogna partire dalla struttura.

Le linee essenziali, le forme basic così come i colori neutri renderanno il tal angolo un vero e proprio tempietto zen in cui ritrovare il benessere psicofisico.

Partite dall’ingresso, facendo un bel repulisti di tutto ciò che non è bianco, non ha una silhouette semplicissima e non vi dà un senso di estremo relax.

Il green touch invece è concesso: una pianta in vaso, una panca dalla seduta in sughero riciclato o un parquet di legno sbiancato daranno ai vostri ospiti un benvenuto ben più apprezzabile del solito welcome da zerbino.

Photo Credits: Pinterest/beigerenegade

Protagonisti i rivestimenti, non le cianfrusaglie

La cucina è uno degli spazi in cui più facilmente si cade nella tentazione diabolica dell’ammassare oggetti: pentolame, cibarie, stoviglie, portaspezie e boîte de thé in bella vista sono tra le peggiori bucce di banana del design minimal.

E, in generale, lo stratificare senza criterio è ben lontano dalla bella vista di cui sopra: vista obbrobriosa, semmai!

Fate piazza pulita di tutto quello che troneggia sui piani da lavoro senza un’utilità comprovata, facendo finalmente diventare protagonisti i rivestimenti: piani in marmo, pareti di azulejos variopinte o mattoncini a vista in stile urban chic, ecco cosa una kitchen non kitsch deve mostrare di sè.

Photo Credits: Pinterest/mialinnman.blogspot.it

Poche cose ma buone

In tutti gli ambienti della casa è bene non eccedere con il mobilio ma, se proprio dovete scegliere dove essere morigerati, optate per il salotto.

La baraonda non è mai elegante; lo sono gli spazi semivuoti, i mattoncini sabbiati protagonisti, le travi a vista che fanno da prime donne: puntare sulle caratteristiche intrinseche delle pareti e dei soffitti, spogliandole di tutto ciò che non si sposa con il decluttering.

Renderete il vostro soggiorno un living room di nome e di fatto, uno spazio che si possa vivere davvero, in cui muoversi agevolmente. L’etichetta del buon anfitrione, oltre a quella del design-gourmand, ve ne sarà grata. E anche la vostra colf.

Photo Credits: Pinterest/thedesignchaser.com

Immergetevi in un bagno di stile

Anche l’appartamento più impeccabile spesso finisce con il deludere l’occhio esigente non appena si aprono le porte del bagno.

Forse perché nella stanza in cui ci si spoglia di ogni maschera mostriamo la nostra vera essenza o forse perché non si dà il giusto peso al bagno come spazio di design, fatto sta che il loft più incantevole può celare tra le sue mura - si fa per dire - una toilette in cui storcere il naso.

Spesso a conferire un effetto accozzato è la miriade di prodotti beauty affastellati sul lavabo, sulle mensole e a bordo vasca.

Per ovviare al problema ed evitare di fare sembrare il bagno il reparto “igiene della persona” di un supermercato, il trucco c’è: dispenser anonimi.



Photo Credits: Pinterest/google.it

Ordine e disciplina per uno studio da chapeau

Rigor di logica, ecco il fil rouge che dovrete seguire per arredare uno studio che faccia i conti con lo stile.

Per un angolo desk meravigliosamente efficiente e al contempo funzionalmente incantevole, fate conto che la vostra zona office sia un giardino zen: candore, geometrie ed essenzialità allo stato puro, ecco i colleghi da accogliere alla vostra scrivania.

Non solo apporterete benefici alla resa armonica della vostra casa ma ne gioverà non poco anche la vostra resa lavorativa: non c’è spazio migliore di quello minimal per aumentare a dismisura la capacità di concentrazione.

Photo Credits: Pinterest/homeyohmy.com

Essential bedroom

Fate entrare la filosofia zen anche nella vostra camera da letto.

E invece lasciate ogni sovrabbondanza, voi ch’entrate. Qui vale la regola dell’essenzialità frugale, quella da monaco buddista che deve ancora finire il trasloco insomma.

Togliete fronzoli come portagioie, comodini pieni zeppi di libri, baldacchini, scarpiere straripanti: largo al buon sonno, fate spazio ai sogni.

Photo Credits: Pinterest/thedesignchaser.com



Guardaroba risicatissimo e in bella mostra

L’abito non fa il monaco. Ma il guardaroba sì.

Per un wardrobe che ci faccia sembrare più minimalisti del monaco buddista di cui sopra, preparatevi a soffrire le pene dell’inferno: è giunta l’ora di scartare vestiti e scarpe.

Seguite l’esempio delle parigine, famose per avere pochissimi capi ultra chic, talmente chic che vanno assolutamente esposti in casa. Quindi liberatevi di tutto quello che non equivale a una 2.55 di Chanel e tenete un solo pezzo forte di ogni cosa.

Photo Credits: Pinterest/instagram.com

Alternare ambienti pieni e spazi vuoti

Un’alternativa alla casa mini-minimalista c’è e si basa sull’alternanza di stanze con arredo in abbondanza e ambienti super essenziali.

Stemperate la densità dei vostri suppellettili e preziosi dislocandoli in spazi diversi, magari con l’accorgimento messo a titolo: alternare ambienti pieni e spazi vuoti darà ampio respiro alla casa. Camera da letto con chicche leziose ma salotto nell’austerità più claustrale; cucina assiepata di mug, zuccheriere e ricettari però ingresso scevro di qualsiasi tipo d’arredamento.

Coco Chanel diceva: “Prima di uscire, guardati allo specchio e levati qualcosa”. Noi diciamo: “Leva lo specchio”.

Photo Credits: Pinterest/onthings

Posizionare gli accessori con nonchalance

A volte la presenza di qualche cosuccia serve a rendere lo spazio più confortevole e meno impersonale.

Inoltre pochi ma buoni complementi fanno stile, l’importante è che non sembri che ne abbiate studiato l’inserimento in maniera maniacale (come invece avrete senz’altro fatto).

Un pareo appeso a uno specchio, una pila di libri vintage e un paio di espadrillas abbandonate sul tappeto daranno quel tocco bohémien fintamente naturale ma comunque chic.

Photo Credits: Pinterest/DamoyAntwerp

Minimal anche en plein air

Chi ha messo in giro la voce che l’essenziale sarebbe invisibile agli occhi, probabilmente non si è mai trovato nell’ambiente giusto.

L’essenziale quando c’è si vede eccome. Basta far cadere l’occhio su un giardino pensile dalle linee geometriche o su un terrazzo ben orchestrato per fotografare con nitidezza esempi di essenziale manifesto.

Basta poco per conferire a uno spazio esterno un amabilissimo effetto Le Corbusier. A quel punto il decluttering potrà salutarvi e volare via, pienamente soddisfatto dell’ottimo lavoro svolto. Meglio di Mary Poppins.

Photo Credits: Pinterest/terzo-piano.stfi.re