Siete single? È il momento ideale per arredare la casa come piace a voi, senza scendere a compromessi

Due cuori e una capanna? Sì, ma che fretta c’è?

C’è il momento giusto per tutto e vivere da soli è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita.

Così come lo è costruirsi il proprio nido come ci piace, senza scendere a compromessi - se non, forse, con la carta di credito - ma modellandolo perché segua alla perfezione i nostri gusti, i nostri sogni e le nostre aspirazioni.

Che sia un affitto da studente o una prima proprietà, che siate giovani e libere come il vento o magari reduci da una convivenza andata male, non c’è nulla di meglio di dedicarsi a cioè che ci piace e ci fa stare bene, anche fra le mura di casa.

Quindi cosa aspettate? Ecco 10 cose al confine fra utilità e frivolezza perfette per una casa da single.





1. Un coffee table

E per "coffee table" intendiamo un tavolino ricercato e prezioso, perfetto per esporre piccoli oggetti, libri d'arte o di moda, da tenere rigorosamente in ordine e da abbellire con fiori freschi. Femminile, ricercato e decisamente frivolo, non è un angolo di appoggio per tazze, piatti o tantomento piedi! L'unica concessione? Un calice di vino bianco in compagnia. Photo Credits: Pinterest / Decor Pad



2. Un angolo guardaroba

Essere single e vivere da soli ha un indubbio vantaggio: nessuno vi dirà nulla se deciderete di occupare lo spazio con abiti, borse e scarpe. E visto che poteve perchè stipare tutto dentro un armadio? Individuate un angolo adatto per forma e dimensione a diventare il vostro guardaroba ideale e arredatelo esattamente come piace a voi. Anche con un tappeto leopardato se volete. Who cares? Photo Credits: Pinterest / HuffPost

3. Una vasca da bagno

Avrete tutta la vita per farvi la doccia di corsa. Ora siete single, avete tempo da dedicare a voi stesse, e un bagno lento e rilassato, magari illuminato solo da candele con petali di rosa nell'acqua è un piacere irrinunciabile. Photo Credits: Pinterest / Pink Peonies



4. Qualcosa di frivolo

E per frivolo non intendiamo "senza scopo", ma più che altro non indispensabile, superfluo come il decimo paio di sandali neri, ma proprio per questo voluto come non mai. Può essere un oggetto d'arte, uno specchio dorato, un set di lenzuola in pura seta naturale, una sedia di design o una lussuosa poltrona in velluto rosa. Qualcosa che colpisca il cuore, magari senza colpire troppo il portafogli. Photo Credits: Pinterest / Cultoftomorrow



5. Qualcosa che guardi al passato

Perché sì, è vero che la vita va sempre avanti e guardare con positività al futuro è il primo step per vivere una vita felice, ma è il passato a fare quello che siamo e a influenzare quello che diventeremo. Scegliete con cura un oggetto o una collezione che parlino di voi e che possano raccontarvi oggi come domani. Foto, libri, gioielli di famiglia, ninnoli, dischi... A ognuno il suo. Photo Credits: Pinterest / urbanoutfitters.tumblr.com



6. I cuscini con le scritte

Così come poster, tazze, asciugamani. L'importante è che urlino a voce alta il loro messaggio. "You can do it", "Wake up and be happy", "Don't forget to be awesome" e chi più ne ha più ne metta. Pensate siano stupide? Ci saranno momenti in cui non lo sembreranno affatto. Ve lo garantiamo. Photo Credits: Pinterest / Bustle.com



7. Un letto con la testata imbottita

E aggiungiamo grande, mordido e lussuoso. Volete mettere il piacere di raggomitorasi contro una una grande e avvolgente testata in pelle capitonné con un barattolo di gelato in mano a guardare e riguardare le tue serie preferite? Photo Credits: Pinterest / Luxxu|Modern Design&Living



8. Un angolo toeletta

Vale stesso discorso fatto per l'angolo guardaroba: potete dedicare a voi stesse ogni centimetro della casa senza preoccuparvi di togliere spazio a nessuno e soprattutto senza sentirvi egoiste. Un angolo toeletta con specchio è un vero lusso tutto per voi. Photo Credits: Pinterest / apartmenttherapy.com



9. Un carrello bar

Aggiungiamo perfettamente fornito. Perchè essere single non signica essere sole e tristi, tutt'altro. E un carrello bar è un accessorio chic che arreda con un tocco di classe retrò e può rivelarsi increbibilmente utile. Photo Credits: Pinterest / Glitter Guide



10. Qualcosa di rosa

Perché, serve una spiegazione? Photo Credits: Pinterest / Kelly Mindell