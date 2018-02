Dal letto sospeso al futon fino ad arrivare all’amaca indoor, gli escamotage per un decor che va a braccetto con il riposo sono tanti. Ecco i più validi, perfetti per assicurarvi sogni d’oro nonché una casa da sogno

La camera da letto è per sua stessa definizione la parte più intima della casa.

La sua funzione principale è quella di essere un giaciglio ristoratore, cosa che lo stress ormai alle stelle permette sempre meno.

Ma se almeno l’insonnia servisse a rimirare le stelle potremmo accoglierla in amicizia, invece immancabilmente si insinua tra i pensieri, marmorizzando le nostre serate (e nottate) di infinite vene d’angoscia.

Per evitare di cadere nel perfido circolo vizioso delle occhiaie perenni, ecco 10 escamotage d’arredamento che gioveranno sia alla qualità del vostro interior design sia a quella non meno importante del vostro sonno.





Scegliete una wallpaper ariosa

Una carta da parati che abbatta il muro grazie a un’illusione ottica non solo darà più respiro alla stanza ma sarà un’ottima alleata anche per sogni dorati. Scegliere dei motivi floreali o, meglio ancora, forestali aggiungeranno all’ampio respiro conferito all’ambiente anche un vero e proprio effetto ossigenante. Sempre illusorio ma ugualmente benefico per la psiche. Photo Credits: Pinterest/baciodidama

Sedute spaziali per spaziare da un sogno all’altro

Anche chi non ama particolarmente lo stile postmoderno riuscirà comunque ad apprezzare un pezzo da modernariato targato anni Sessanta-Settanta per conciliare un buon sonno.

Una seduta ovoidale come questa può incapsularvi e spedirvi in un viaggio a ritroso nel postmodernismo più estremo, infatti andrebbe scientemente stemperata inserendola in un ambiente più shabby. Photo Credits: Pinterest/alessiamariacom

Scegliere un piano rialzato per il letto

Optate per un rialzamento del letto attraverso una leggerissima soppalcatura. Non solo ne gioverà l’interior design, grazie a una movimentazione degli spazi più marcata, ma anche il vostro sonno: alzare di qualche gradino rispetto al pavimento l’altezza a cui si dorme favorirà il riposo e vi terrà più al caldo. Photo Credits: Pinterest/noemitosi

L’essenzialità del futon

Una scelta agli antipodi è quella invece del futon, la pratica giapponese di dormire su un materasso appoggiato sul pavimento senza rete né doghe. Questa usanza zen permette di beneficiare delle energie positive che il contatto con la terra apporta. Inoltre l’essenzialità propria del futon gioverà alla minimalità dello spazio. Photo Credits: Pinterest/notonthehighstreet

Minimalismo anche per i letti a baldacchino

Anche il letto a baldacchino può sposare la filosofia minimal, senza per forza risultare qualcosa di pomposo e rococò. Sceglietelo in stile essenziale, con strutture lignee che arricchiscano il vostro sonno grazie ai benefici della natura. Photo Credits: Pinterest/allafiorentina

Movimentare gli spazi con l’amaca

L’amaca è uno dei giacigli più rilassanti che esistano, complice il dondolio che riecheggia la culla. Optare per una indoor hammock vi permetterà di rifugiarvi in un cantuccio capace di ammantare di calore e protezione ancestrale. Inoltre basta non esagerare con lo shabby touch per ottenere un risultato estasiante anche sul versante dell’home decor. Photo Credits: Pinterest/odbtattoo

Letto fluttuante en plein air

Il letto sospeso attaccato al soffitto è un’idea originale a livello di design che non farà male nemmeno alla qualità del vostro ristoro cerebrale notturno. Pare infatti che i giacigli fluttuanti concilino il sonno, riecheggiando il dondolio consolante nel ventre materno. Per una scelta ancora più sui generis, optate per un hanging bed da esterno, perfetto per riposini en plein air. Photo Credits: Pinterest/letiziacruciani

Un angolo lettura per prepararsi al riposo

Una comoda poltrona posizionata in un angolo appartato dove leggiucchiare o meditare vi assicurerà un sonno profondo e rigenerante. Usate questo corner come anticamera del vostro incipiente viaggio onirico, come se foste in una silente sala d’attesa. Meglio di una seduta di yoga. Photo Credits: Pinterest/miilka2

Il sofà da bagno

Per un design a prova di sonno, molto conciliante è anche un canapè in bagno. Perfetto per una pausa di relax dopo un altrettanto rilassante ammollo in vasca, questo complemento d’arredo manca nei nostri bathroom da decenni, se non secoli. Un tempo invece era tra gli elementi fondamentali di una salle de bain di tutto rispetto. Nonché il cantuccio prediletto dalle madame amanti del boudoir vaporoso. Photo Credits: Pinterest/ceramichesicily

Un letto verde: piante da camera

Non badate al consiglio delle nonne di non tenere piante in camera da letto. Si tratta infatti di una leggenda metropolitana assolutamente non veritiera, quella per cui il verde in camera ci ruberebbe prezioso ossigeno (per attuare la fotosintesi clorofilliana). Nulla di più menzognero, inoltre le piante ornamentali vicino al letto hanno un enorme potere rilassante. L’unica cosa che ha di metropolitano il green indoor è lo chic di respiro parigino e newyorkese. Photo Credits: Pinterest/smart97