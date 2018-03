Per recuperare spazio in cucina, in camera da letto, in bagno e in generale in ogni ambiente, basta seguire alcuni semplici ma utilissimi accorgimenti. Ecco i migliori consigli da mettere subito in pratica

Che si tratti di una villa, di un monolocale, di un loft o di un attico, non c’è tipologia di casa che ne abbia mai abbastanza: stiamo parlando dello spazio.

La mania di accumulare oggetti, accessori e souvenir innata in qualsiasi essere umano, fa sì che l’ottimizzazione degli interni sia di primaria importanza per poterne abitare gli spazi sovraffollati in maniera armonica e zen.

Chi non fosse ancora pronto al design essenziale che la pratica del decluttering assicura, opti per una meno drastica via di mezzo, ossia l’aurea mediocritas insita nella rigorosità dello sfruttamento di ogni minimo angolo della home.

Ecco 10 idee semplicissime che saranno ottime alleate nella Crociata contro lo sperpero di spazio. Perché lo spazio è prezioso tanto quanto il tempo, quindi seguite questi consigli hic et nunc, qui e ora, per giovarne fin da subito.







L’ordine parte dalla cucina



Il sogno nel cassetto di ogni anfitrione è quello di poter accogliere i propri ospiti non nel salotto bensì in una cucina impeccabile, talmente impeccabile da mettere in secondo piano il salotto, appunto. La prima regola per una Kitchen Sweet Kitchen è proprio l’ordine a regola d’arte. Geometrie di vettovaglie, barattoli in cui conservare accuratamente gli ingredienti, spazi ben definiti in cui incasellare ogni cosa: la cucina è il quartier generale della rigorosità di una casa. Per renderla pratica e funzionale, optate per cassetti angolari salva-spazio. E salva-design.





Sfruttate l’intera parete della cucina

La scaletta per raggiungere scaffalature alte non è appannaggio solamente della libreria. Anche l’altra dispensa, quella di cibo per il corpo anziché di libri per la mente, va riempita in ogni minimo millimetro e l’ideale sarebbe sfruttare l’altezza della cucina attaccando i pensili fino ai massimi livelli. Ci penserà la scaletta a portarvi fino in alto, inoltre darà alla vostra kitchen un delizioso tocco intellectual-chic.





Armadi a tutta parete

La suddetta scaletta può venire in aiuto anche in camera da letto. Usatela per poter raggiungere agevolmente i punti più alti del guardaroba parietale. Basta espandersi verticalmente e recupererete spazio prezioso.





Fate buon uso del retro delle porte

Dietro alla porta della camera da letto potrebbe essere non solo utile ma anche gradevole la presenza di uno svuota-tasche pensile. Sceglietene uno dalle linee essenziali che ben sposi con l’ordine di matrice minimal, dopodiché farcitelo pure di accessori variopinti e suppellettili di foggia ultra-pop. La stanza risulterà più ordinata e anche molto più allegra.





Cassetti sotto il letto

Un vecchio trucco che ci si tramanda di generazione in generazione è quello dei cassetti sotto il letto. Quelli di ultimissima generazione non solo si rivelano altamente funzionali ma anche piacevolmente decorativi. Fatene buon uso stipandovi dentro tutto il superfluo.





Portaoggetti per gli accessori da bagno

La parola d’ordine che deve dettare legge nel bathroom è la medesima che fa da padrona in camera da letto: cassetti. Arredate la toilette con cassettini e porta-dispenser per evitare di disseminare ovunque cosmetici, creme, phon ed elisir di bellezza vari.





Mensole da salle de bain

Non pensiate che la scaffalatura ricolma di barattoli e recipienti in vimini si adatti solamente alla cucina. Anche per il bagno optate per mensoline su cui appoggiare vasi di vetro a chiusura ermetica e ceste in cui stipare salviette, batuffoli di cotone e sali effervescenti per la vasca. L’effetto sarà di ordine così piacevole da risultare addirittura più rilassante dei sali.





Quando l’organizzazione diventa decorazione

È errato pensare che gli spazi ben organizzati siano sterili a livello creativo. A volte l’ottimizzazione spaziale diventa addirittura essa stessa un elemento decorativo, basta scegliere un appendi-oggetti che strizzi l'occhio al design e sia così in grado di far risaltare l’intera parete.





Un meraviglioso soppalco

Sfruttare al massimo gli spazi, anche e soprattutto in altezza, è la prima regola da osservare per un’ottimizzazione degli spazi anch’essa ottimale. Se godete di soffitti ariosi, optate per una leggera soppalcatura che vi permetta di ricavare in alto la zona notte.





Ottimizzare un open space

I palati più bohémien sono quelli meno ghiotti di funzionalità perché temono che l’ambiente risulti troppo razionale. Ciò non è del tutto vero: si può rendere pratico anche uno spazio dal design più libertino, ne è una prova inconfutabile l’open space ben suddiviso. La zona notte potrà stare a braccetto con il corner studio, suddivisi da un guardaroba in bella vista che funga da divisorio sui generis. Il risultato sarà a dir poco adorabile, provare per credere.