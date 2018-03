A tanto è in vendita il lussuoso appartamento proprio accanto a quello di The Queen, nell’esclusivissima United Nations Plaza a New York. Scopritelo con noi



Essere vicini di casa della Regina Elisabetta non è da tutti. E se a Londra è praticamente impossibile - difficile vi concedano i permessi edilizi per una nuova ala privata di Buckingham Palace - non lo è a New York.

È infatti in vendita l’appartamento 17B del lussuoso edificio al n°50 di United Nations Plaza, a pochi passi dal Palazzo dell’ONU, il gemello di quello al piano superiore, comprato proprio da lei, The Queen, per 7,9 milioni di dollari nel 2015.





Non una scelta casuale: l’intera piazza porta la firma del famoso architetto inglese Lord Norman Foster, che la stessa sovrana ha insignito del titolo di Cavaliere nel 1990.

L’appartamento oggi in vendita - per circa 8 milioni di dollari - occupa una superficie di 280 metri quadrati e divide il piano con solo un’altra proprietà.





È composto da tre camere da letto - di cui una grande master con bagno privato, da altri tre bagni, da una grande cucina con isola e da una zona giorno aperta con splendide vetrate oblique a tutta altezza.





Le finiture e gli arredi sono ovviamente di pregio, ma è la garanzia di privacy a rappresentare forse l’elemento distintivo della proprietà, fattore che sicuramente ha influenzato anche i reali inglesi nell’acquisto.





È infatti possibile accedere agli appartamenti da un ingresso sotterraneo collegato con i parcheggi privati. Ed è presumibilmente da qui che Harry e Meghan, assidui frequentatori dell’appartamento “reale” nei primi mesi della loro relazione, sono entrati senza essere visti da occhi indiscreti.





Altra feature essenziale? Gli animali sono ammessi in tutto il palazzo. E non poteva essere altrimenti.

Photo Credits: Getty Images / Nest Seekers International