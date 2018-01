È tornato sul mercato dopo un restauro totale il bellissimo ranch costruito dall’attrice e dal fidanzato Kiefer Sutherland nel 1990. Scopritelo con noi

Il ranch in Montana di Julia Roberts torna sul mercato per la cifra di 10,5 milioni di dollari. La casa fu costruita nel 1990 proprio dall’attrice e dall’allora fidanzato Kiefer Sutherland ed è rimasta a lei dopo la separazione della coppia, a soli tre giorni dal matrimonio.







La proprietà, chiamata Golden Bear Ranch, si trova nel Montana, sulle sponde del pittoresco Whitefish Lake, alle porte del Glacier National Park e a soli dieci minuti di automobile dalla rinomata stazione sciistica di Whitefish Mountain. Insomma, un vero paradiso per gli amanti del genere.





L’abitazione principale di sviluppa su tre piani per una superficie complessiva di circa 750 metri quadrati e comprende 5 camere da letto e sei bagni, oltre avarie zone comuni e una bellissima cucina con isola a pianta aperta.





A completare il ranch, su un terreno privato di circa 2 ettari, una guesthouse con due camere da letto, due bagni, area living e cucina con zona bar e una bellissima discesa privata, con piattaforma annessa sul lago.





Lo stile architettonico, così come il design e la decorazioni degli interni, riflettono l’ispirazione rustica e lo stile di montagna, perfetto per queste zone.





I muri di tutta la proprietà, sia internamente che esternamente, sono rivestiti di tronchi di cedro al naturale, che regalano all’ambiente l’atmosfera tipica dei lodge di montagna. Appeal che non si perde nemmeno negli spazi più privati della casa, come la cucina - bellissima, con ante e pensili a cornice in un delicato azzurro cielo e delle originali piastrelle “a nuvola” come paraschizzi - la camera da letto o il bagno con vasca freestanding.





Un posto in cui, a dispetto delle dimensioni, è davvero facile sentirsi “a casa”.

Photo Credits: Getty Images / Glacier Sotheby’s International Realty