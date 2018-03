L’ultima residenza di Audrey Hepburn è in vendita. Occasione unica per sbirciare fra le stanze private dell’indimenticata icona di Hollywood

Audrey Hepburn è una di quelle figure del passato che mette d’accordo davvero tutti: impossibile non amarla. E non essere conquistati dalla sua personalità riservata e raffinata.

Per tutti gli appassionati la vendita della sua villa di Beverly Hills, la sua ultima residenza, per circa 14 milioni di dollari, è un’occasione unica per poter aver accesso a una parte della sua vita poco conosciuta, ma decisamente affascinante.







La proprietà, di circa 650 metri quadrati su due piani, è stata costruita nel 1938 dall’architetto Paul Williams.







La Hepburn non è stata la sola proprietaria “famosa” di questa residenza: la casa è infatti appartenuta prima all’attrice e doppiatrice Eva Gabor, ed è infatti conosciuta come Eva Gabor Estate.





All’interno si possono trovare sei camere da letto e cinque bagni, mentre all’esterno, su un terreno di un acro, trovano spazio una piscina, un campo da tennis e una guest house circondate da un gridino verde e curatissimo.





Gli interni sono classici, formali e raffinati nelle finiture e negli arredi in un perfetto mix&match di tessuti e fantasie. Pavimenti in parquet massello di rovere e camini in marmo completano le finiture di una casa decisamente non comune.

La guesthouse occupa una superficie di 65 metri quadrati ed era utilizzata dall’attrice come studio privato.





Photo Credits: Jade Mills Estate / Getty Images