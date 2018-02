Ecco com’è nella realtà la famosa casa dietro alla scalinata in 64 Perry Street a New York



Se avete visto anche un solo episodio di Sex and The City ricorderete i suoi gradini in arenaria marrone e il pesante portone in noce scuro con la cornice in pietra lavorata.





Parliamo della casa di Carrie Bradshaw, o almeno di quella utilizzata per le riprese degli esteri (gli interni sono stati realizzati in studio), una delle location più fotografate della Grande Mela.





L’appartamento, un ampio monolocale con cucina aperta, bagno e cabina armadio, si trovava nella finzione nell’Upper East Side newyorchese ma gli esterni appartengono in realtà ad una palazzina signorile in stile italiano al numero 64 di Penny Street, nel West Village.





Gli interni sono decisamente diversi da come tutti li abbiamo sempre immaginati. La caotico e vissuto rifugio della giornalista freelance della nostra immaginazione lascia spazio a una casa lussuosa con cinque camere da letto e sei bagni, progettata dall'architetto Robert Mook.





Ad abbellirla pavimenti in legno a spina di pesce, sei caminetti completi, una scala a chiocciola per l'ingresso e sontuosi dettagli dorati nelle modanature a corona degli infissi. Dettagli di pregio che hanno portato il prezzo di vendita della casa, nel 2012, a 9,65 milioni di dollari.





Photo Credits: Getty Images/Sotheby’s International Realty