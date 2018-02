Fondamentali per tutto l'organismo, aiutano a mantenere pelle e capelli sani. Con il cambio di stagione, è bene iniziare a fare il pieno di vitamine!

A, B, D, E: sono alcune delle vitamine importanti per pelle e capelli. Se la C è fondamentale per i prodotti beauty illuminanti, anche le altre vitamine svolgono funzioni fondamentali. E, visto il cambio di stagione e l'arrivo del bel tempo ormai imminenti, è bene conoscerle così da farne il pieno.

Per questo abbiamo stilato un piccolo elenco da tenere a mente.

Vitamina A



Se volete avere una bella pelle è -anche- su questa che dovete puntare. La vitamina A, che comprende anche il retinolo e gli analoghi retinoidi, svolge infatti una fondamentale azione anti-ossidante e di protezione cellulare contro i danni dell’invecchiamento, leviga le rughe e combatte le macchie scure. Non solo ma ripara la pelle quando si screpola, si arrossa o si irrita, controlla il giusto equilibrio della produzione sebacea e aiuta la ricostruzione delle cellule danneggiate, quindi è fondamentale per tutti i prodotti serali ad azione detossinante e riparatrice.

Vitamina B



Capelli brutti, opachi o, peggio ancora, che si spezzano? Oppure unghie che si sfaldano? Il motivo potrebbe essere una carenza di vitamina B. Questa particolare vitamina è il capostipite di una numerosa famiglia, il gruppo delle B appunto, ognuna con una sua funzione specifica. Presente in alcuni alimenti, questa vitamina è importante quando si vuole ridonare salute e vitalità a capelli e unghie. In modo particolare, la B6 e la B8 riducono lo stress ossidativo che si nota anche sulla chioma perché stimolano la sintesi delle proteine, in questo caso della cheratina. È quindi un gruppo di vitamine fondamentale soprattutto durante il cambio di stagione, periodo in cui in particolare i capelli sono sotto stress. Da non dimenticare anche la B3: rinforza infatti la barriera cutanea facendo in modo che la pelle trattenga l’idratazione e lasciando fuori impurità e agenti inquinanti. Inoltre diminuisce la presenza dell’iperpigmentazione infiammatoria, tipo quella dell’acne, garantendo quindi un viso uniforme.

Vitamina D



Vitamina D= sole. La carenza di vitamina D può causare alcune patologie, per questo la sua presenza nell'organismo è importante. E, quando non ce n’è abbastanza, una delle soluzioni è quella di esporsi al sole; recenti studi hanno infatti dimostrato che circa l’80-90% della vitamina accumulata viene sintetizzata proprio grazie al sole poi, a sintesi avvenuta, questa è distribuita a tutto l’organismo.

Per questo gli scandinavi hanno una carenza di vitamina D a causa delle molte ore di buio. Un rischio che però corriamo anche noi che viviamo in paesi più soleggiati a causa delle molte ore passate al chiuso.

Fondamentale soprattutto a livello medico, il suo giusto livello infatti previene l’osteoporosi e alcune forme di tumore, la vitamina D stimola anche lo sviluppo della seratonina, l’ormone della felicità, per questo quando siamo al sole proviamo una sensazione di benessere.

Vitamina E



Soprannominata la “vitamina della giovinezza”, è un alleato molto importante nella lotta contro rughe e segni d’espressione tanto da essere ingrediente importante in creme e sieri anti-age.

Inoltre rinforza la barriera della pelle, per questo è contenuta anche nei doposole, e contrasta la formazione di smagliature e cicatrici.

Photo Credit: Unsplash