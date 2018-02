Basta lo 0,6% in un prodotto per vedere i primi effetti sulla pelle: la Vitamina C è l'ingrediente da scegliere per chi cerca luminosità e compattezza epidermica

È tra le vitamine più importanti e nelle ultime stagione il mondo beauty sembra averla riscoperta. Non c’è infatti casa cosmetica che non abbia al suo interno almeno un prodotto con questo ingrediente. Il segreto è nelle moltissime proprietà di cui la Vitamina C è piena: esfolia la pelle, la aiuta a mantenere luminosità e compattezza e, soprattutto, combatte i radicali liberi, causa primaria di un aspetto stanco e spento.



La sua funzione



L’acido ascorbico, più facilmente riconosciuto come vitamina C, è uno dei componenti più importanti del nostro organismo e la sua assunzione è un vero toccasana. Non solo perché aiuta il sistema immunitario, combattendo i malanni di stagione, ma anche il mantenimento epidermico.

Con l’età infatti la sua presenza nel nostro organismo si riduce: già dai 20-33 anni la pelle perde circa il 10% di elasticità a causa di una lenta riduzione delle vitamine, tra cui la C. Usare quindi integratori alimentari e prodotti ad hoc che compensano questa mancanza diventa fondamentale.



Grazie alla sua natura acida, la vitamina C aiuta il rinnovamento cellulare agendo fin negli strati più profonditi così da eliminare completamente le cellule morte. Inoltre combatte i segni e i danni causati da inquinamento e smog, da sostanze tossiche e nocive, oltre a proteggere dai raggi ultravioletti. Infine stimola la produzione di collagene così da mantenere la pelle più tonica e combatta.

Essendo per sua natura abbastanza instabile, è spesso accompagnata alla vitamina E o ad altri ingredienti come il tè verde che l’aiutano nell’azione anti-age.

Dove trovarla



Oltre ai classici integratori, la vitamina C è presente anche in altri prodotti specifici per la luminosità e l’azione anti-age della pelle. Veri e propri trattamenti d’urto, questi prodotti sono pensati per dare una scossa alla pelle: sieri e programmi specifici di alcuni giorni ricchi di vitamina C aiutano infatti l’epidermide a ritrovare la luminosità e la compattezza perduti mentre maschere, oli viso e booster sono ideali durante le ore notturne perché svolgono un’attività ancora più intensa dei prodotti diurni, ristrutturando i danni degli agenti esterni.

Photo Credit: Unsplash