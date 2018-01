Oli essenziali, scrub sensoriali e creme rilassanti: l'occorrente per una piccola spa personale

Chi non ha mai sognato una spa in casa propria? Relax, candele, essenze inebrianti e trattamenti che ci rendono più belle. A volte basta poco, scegliere la linea giusta che, con pochi prodotti e step, garantisce un effetto come dopo una giornata in un centro benessere. Di seguito una piccola selezione di trattamenti da provare subito a casa propria.



Gommage Aromatique aux Épices, Cinq Mōndes



A base di sale marino e spezie, questo scrub non solo tonifica i muscoli e rende la pelle più morbida ma è sensoriale, quindi agisce sui cinque sensi rilassando corpo e soprattutto mente. All’interno cannella, patchouli e mandorle.



Il dettaglio in più: a seconda della propria tipologia epidermica, dalla più sottile alla più spessa, si può aggiungere più o meno acqua così da ammorbidirlo.

Tonic, Clarins



La linea Tonic è adatta se si cerca vigore ed energia. Il Bain aux Plantes Tonic si attiva con il calore di doccia o bagno e tonifica l’epidermide grazie a menta, rosmarino e geranio. Il Gommage Tonic invece aiuta a eliminare le cellule morte, stimolando la loro rigenerazione e, grazie agli oli essenziali contenuti, aiuta anche lo spirito.



Il dettaglio in più: la linea è composta anche dall’Huile Tonic, un olio 100% naturale che si applica su tutto il corpo dopo la doccia.

Aqua Plus, Mavala



Il trattamento prevede tre passaggi: il Siero Intensivo Multi Idratante, che contiene un’alta concentrazione di acido ialuronico, la Crema Soft Multi-Idratante, dalla texture leggera che idrata e lenisce, e la Maschera Notte Multi Idratante, una crema-gel che rende la pelle più resistente allo stress quotidiano.



Il dettaglio in più: l’ingrediente principale è l’acido ialuronico a tre pesi molecolari che idrata in profondità e garantisce risultati nel tempo.

Body Strategist, Comfort Zone



La linea è composta da un olio e uno scrub, quest’ultimo in gel composto da estratti della frutta che rigenera la pelle in profondità, mentre l’olio si applica successivamente ed è composto dal 96% di ingredienti naturali, dona elasticità, lenisce e svolge un’azione antiossidante.



Il dettaglio in più: la linea è indicata se si vuole preparare la pelle al sole.

Vetiver Stress Relief Detox Oil Mask, Darphin



Per un trattamento detox della pelle, questa maschera è perfetta: all’interno gli oli essenziali di vetiver, lavanda, geranio e maggiorana, aiutano a calmare l’epidermide, a nutrirla e a donarle un aspetto sano, alleviando lo stress.



Il dettaglio in più: si applica 2-3 volte alla settimana, si lascia in posa per 10 minuti poi si massaggia e infine si elimina con l’acqua.

Mediterranea Pharma- Linea Terme, Mediterranea



La linea completa si divide in Viso, composta da 5 prodotti, e Corpo con 4. Tra questi ci sono la Crema Viso Antirughe, il Tonico Lenitivo Rimodellante, la Maschera Viso Detossinante, il Rassodante Corpo Rimodellante e il Trattamento piedi Defaticante.



Il dettaglio in più: i componenti principali sono l’acqua termale Lurisia e l’olio d’oliva, entrambi dalle proprietà antinfiammatorie e lenitive.

Dr. Hauschka



Non una vera e propria linea ma prodotti che, combinati assieme, sono perfetti per un momento relax. Il Bagno Benessere è pensato proprio per la stagione più fredda perché aumenta la sensazione di calore sulla pelle, oltre a distendere i muscoli. L’Olio Trattante Torba e Lavanda invece ridona energia al corpo: la torba infatti infonde vitalità mentre la lavanda porta calore e armonia.



Il dettaglio in più: tutti i prodotti sono composti da ingredienti naturali, adatti a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili e delicate.

Linea Spa, L:A Bruket



Molto ampia, questa linea comprende anche il sale marino da sciogliere nell’acqua e le alghe dal potere detossinante.



Il dettaglio in più: la linea è ispirata alla vita costiera svedese e tutti gli ingredienti sono di origine naturali provenienti dalla zona.

Aromachologie, L’Occitane



Sfruttando le proprietà dell’aromaterapia, questa linea è composta da una Crema da Massaggio dalla texture in gel composta da estratto di castagno che stimola la microcircolazione e riossigena la pelle, dall’Olio da Massaggio Rilassante che allevia le tensioni e dall’Olio Rilassante per il Bagno da usare sotto la doccia o in vasca.



Il dettaglio in più: come suggerisce il nome, questa collezione è basata sull’aromaterapia.

Origins



Nella linea Ginger ci sono uno scrub corpo, ha una texture zuccherosa che esfolia e leviga la pelle, e una crema per il corpo che, oltre a nutrire, rilassa proprio grazie allo zenzero.



Il dettaglio in più: non fa parte della linea ma in alternativa il Warm Down è uno scrub corpo dall’effetto caldo che distende i muscoli, calma e purifica.

QC Terme



La linea adatta sia per il viso che per il corpo, per un benessere a 360°: lo Scrub ai Minerali rimuove le cellule morte mentre la Crema Corpo Rimodellante aiuta a combattere l’accumulo adiposo localizzato sul corpo favorendo quindi l’eliminazione dei liquidi e delle tossine.



Il dettaglio in più: la maschera invece è per il viso e aiuta a rivitalizzarlo, a dargli nuova luce ed energia.

Susanne Kaufmann



Tre prodotti che possono essere usati in sequenza: il Detox Oil Scrub aiuta la circolazione sanguigna e stimola il processo di disintossicazione epidermico, per rilassare l’Oil Bath for the Senses, ideale dopo una giornata pesante, leggermente afrodisiaco grazie all’ylang-ylang, e l’Alcali Salt Decidifying, un sale che può essere sciolto nella vasca, è adatto dopo un’intensa attività sportiva, elimina lo stress e combatte la disidratazione.



Il dettaglio in più: tutti gli ingredienti sono di origine naturale.

Dischetti Effervescenti, I Coloniali



Sono a base di bamboo e ginseng questi dischetti della linea Softening che si sciolgono nella vasca.



Il dettaglio in più: oltre a rilassare, creano una sensazione di massaggio sulla pelle.

Re-Nutriv, Estée Lauder



In crema, questa maschera contiene estratto di tartufo nero black diamond che dona vitalità ed energia alla pelle, oltre a idratarla, ricostruire la barriera idrolipidica e lenire grazie alla vitamina C e all’oro 24K.



Il dettaglio in più: è un trattamento ispirato a quello in spa tant’è che dopo l’applicazione della maschera, si passa sul viso la pietra scaldata in acqua così da sciogliere gli oli contenuti nel prodotto per farli assorbire meglio.

Peeling Rinnovatore Pureté Sublime, Galenic



Ideale per chi vuole ravvivare il colorito e migliorare la qualità della propria pelle, eliminando pori dilatati e affinando la grana della pelle.



Il dettaglio in più: è perfetto se si vuole un risultato da trattamento in soli 3 minuti.