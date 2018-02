Da un lato la detersione e dall’altro l’azione anti-età: in silicone, impermeabile e dall’asciugatura rapida, non solo pulisce in profondità ma grazie alle 8.000 pulsazioni e le 12 diverse intensità penetrano in profondità così da rendere la pelle più luminosa, tonica e compatta, riducendo rughe e linee di espressione. Ogni colore corrisponde a una tipologia epidermica. È disponibile anche nel modello più compatto e piccolo, il Luna Mini 2.