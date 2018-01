Dagli stick al formato classico, quattordici solari ideali se si trascorreranno le vacanze invernali sulla neve o ai Tropici

In partenza per una vacanza sui monti o al caldo? Immancabili i solari, di quelli con SPF alto, che proteggono da UVA e UVB, dai danni del sole e che resistono all’acqua e si assorbono velocemente.



Da non sottovalutare anche gli stick per le zone più fragili e delicate che sono, solitamente, le più esposte soprattutto in montagna. Di seguito la nostra selezione di Grazia.it

Stick Sun Defence, Bionike

Pensato per le parti più delicate, questo stick fa parte di una linea solari ideali per le pelli molto chiare e per il viso. Protegge dai raggi UVA e UVB, dai radicali liberi e, grazie al complesso Pro Repair Complex, rafforza la protezione e riparazione del DNA.

Soul Extra Cream, Comfort Zone Sun

Water Resistant, questa crema solare aiuta a prevenire la comparsa delle macchie e a contrastare il peggioramento di quelle eventualmente già esistenti grazie all’estratto del frutto del luppolo che inibisce la sintesi della melanina.

Su/Tan Maximizer, Davines

Questa crema è ideale per preparare la pelle all’esposizione solare.

Face Broad Spectrum, Susanne Kaufmann

Il fattore di protezione di questa crema specifica per il viso è di 30, ideale per proteggere l’epidermide dai danni dell’invecchiamento grazie anche alla protezione dai raggi infrarossi A(IR). Così facendo, il tessuto della pelle appare più tonico ed elastico.

Crème Très Haute Protection, Avène

Nonostante l’alta protezione, la consistenza di questo solare è molto leggera e a rapido assorbimento, merito dell’acqua termale contenuta che svolge anche un’azione lenitiva oltre a quella protettiva e antiossidante.

Bariésun Fluido Ultra Leggero, Uriage

In formato pocket, pratico da portare con sé sulle piste, questo trattamento solare è completo: l’acqua termale di Uriage allevia e idrata la pelle, la crema protegge dai raggi UVA e UVB, dai radicali liberi e la sua formula è resistente all’acqua.



Spray Solare Velo Invisibile per il Corpo, L’Erbolario

In spray, all’interno il fico d’India e il dattero del deserto lasciano la pelle nutrita e non appesantita, grazie anche al suo particolare formato.

Ginzing Energy Boosting Tinted Moisturizer, Origins

A base di caffè e ginseng, questa protezione solare è un prodotto multi-task che protegge, idrata, energizza e dona un aspetto radioso alla pelle.

Idéal Soleil, Vichy

Specifico per la montagna e per chi pratica sport invernali, il formato di questo solare è tascabile, ha una protezione molto alta adatta per quote elevate e una texture leggera a rapido assorbimento perfetta per chi pratica attività sulla neve. Non solo ma le sue caratteristiche lo rendono adatto anche alla vita di città.

Disponibile in farmacia da gennaio 2018

Spray Fondant Haute Protection, Nuxe Sun

Adatta per il viso e per il corpo, è multifunzionale e ha una texture molto leggera. Contiene ingredienti anti-ossidanti che proteggono dal foto-invecchiamento e prevengono la comparsa delle macchie solari.

Sublime Tan, Eisenberg

L’ingrediente segreto di questo solare specifico per la montagna è la stella alpina che, adattatasi al suo habitat naturale, ha meccanismi di difesa molto forti contro il sole, il freddo ed il vento. Per questo è un ingrediente adatto per difendere la pelle e combattere i radicali liberi, oltre a proteggere dal sole.

Dermoprotezione Attiva, Dermasol

I solari di Dermasol sono disponibili sia per il corpo che nella versione crema fluida per il viso e sono specifici per l’alta quota e i paesi tropicali, per questo il loro SPF varia da 20 a 50, a seconda delle esigenze. Sono adatti per tutti i fototipi di pelle, dai più chiari ai più scuri, e il sistema filtrante di ultima generazione evita le scottature.

Lait en Brume Protecteur, Dior

In latte, questo solare è adatto per il viso e il corpo e ha un fattore di protezione SPF 30, proteggendo da tutti i tipi di raggi.

Anthelios Pocket, La Roche Posay

Confezione super XS, per intenderci ci sta nella tasca poteriore dei jeans, il nuovo formato del solare di La Roche Posay si chiama “ready to go”. Texture fluida, protezione elevata adatta per le cime innevate, è disponibile anche nel formato per bambini.