Scoprite i 10 step della skin care coreana e i prodotti must have per seguirla senza fatica

Ultimamente avete sentito parlare di skin care coreana ma non sapete bene di cosa si tratti? Siete nel posto giusto.

La beauty routine orientale è ormai molto diffusa ed è possibile acquistare maschere viso, creme e molti altri prodotti di cura della pelle made in Corea anche Italia - quasi - in ogni profumeria.

Dal pack generalmente giocoso e divertente, i prodotti di bellezza coreani rendono funny e girly anche la beauty routine più lunga e rigorosa. Le donne Coreane hanno infatti una cura maniacale per la pelle ed amano al contempo i pack sfiziosi, proponendo beauty look sempre leziosi.

Scoprite tutti i segreti della skin care routine coreana, i 10 step da seguire e i prodotti consigliati (con suggermementi di prodotti alternativi per quelli difficili da reperire) del mercato K-Beauty, continuando a leggere questo articolo.

IN COSA CONSISTE LA SKIN CARE COREANA

Questa particolare pratica di cura della pelle si effettua in ben 10 step diversi con la tecnica del "layering", ovvero della stratificazione di più prodotti.

Nel mondo della K-Beauty - l'universo della bellezza coreana - questa pratica rappresenta un vero e proprio rito, un momento speciale da vivere due volte al giorno per prendersi cura in tutta calma della propria pelle.

Dalla detersione all'esfoliazione passando per idratazione e molto altro ancora, la beauty routine korean style mattutina e serale stratifica appunto le texture con la regola di partire sempre da quelle più leggere per terminare con quelle più corpose.

QUANTO TEMPO SI IMPIEGA

Anche se gli step sono 10, non è detto che la cura della pelle di ispirazione orientale debba necessariamente "rubare" molto tempo.

In linea di massima i 10 passaggi necessitano di 15 minuti, escludendo però il tempo di posa delle maschere, che variano a seconda dei momenti e delle esigenze.

I MARCHI CONSIGLIATI

Quali sono i marchi coreani su cui puntare per una skin care (anche i prodotti di make up sono da tendere d'occhio) di qualità? Brand come TonyMoly, Too Cool For School, Skinfood, Caolin e Dr.Jart+ sono sono alcuni tra quelli acquistabili agevolmente nel nostro paese in profumeria.



E' inoltre possibile acquistare ottimi prodotti per la cura della pelle made in Korea anche online. Tra marchio reperibili online troviamo Etude House, Skin79, Holika Holika, Banila & Co, Clio e molti altri brand.

E' inoltre importante tenere in cosiderazione che oggi la K-Beauty è universalmente apprezzata e fonte d'ispirazione in tutto il mondo, per questo è possibile trovare prodotti di bellezza europei ed americani creati in Korea o ispirati al rituale in 10 passaggi.

I 10 STEP DELLA SKIN CARE COREANA

Come già accennato, le donne coreane amano prendersi cura della propria pelle combattendo non solo i segni del tempo ma anche imperfezioni, macchie e colorito spento.



Il loro obiettivo è infatti quello di avere una pelle molto compatta, luminosa e naturalmente, idratata. Per farlo si affidano a 10 passaggi scrupolosi da compiere - con alcune varianti - ogni sera e ogni mattina.

Questi passaggi includono una doppia detersione del viso, esfoliazione, tonificazione, idratazione profonda in più fasi e protezione dai raggi solari.

Per scoprire le 10 fasi nel dettaglio continuate a leggere qui di seguito.

STEP 1: OLIO DETERGENTE

L'olio struccante è il primo passo per la skin care routine korean style. La texture oleosa dei prodotti di questo tipo è particolamente affine alla pelle e alla rimozione di make up e impurità dal viso.

In genere questo tipo di prodotto si scalda tra i palmi delle mani e poi si passa delicatamente sul viso, per poi emulsionarne la texture con acqua tiepida. A contatto con l'acqua l'olio detergente si trasforma in una leggera schiuma che porta via ogni impurità quando viene sciacquata dal viso.

STEP 2: DETERGENTE SCHIUMOGENO

Dopo aver rimosso "il grosso" dal viso si può passare alla seconda detersione, più profonda, con un classico detergente schiumogeno.

A seconda del tipo di pelle questo prodotto può essere purificante, opacizzante o nutriente.

STEP 3: ESFOLIANTE VISO

Esfoliare il viso con regolarità consente alla pelle di essere luminosa e libera da cellule morte e impurità.

Naturalmente esfoliare in maniera intensa due volte al giorno la pelle potrebbe rischiare di rimuovere il film idrolipidico andando a sensibilizzarla.

Per questo motivo è bene scegliere formule delicate per l'esfoliazione quotidiana - in questo senso è possibile optare per un esfoliante enzimatico che non ha particelle che fisicamente "scrubbano" ma eliminano le cellule morte grazie agli attivi presenti nella formula - e concentrasi prevalemente nelle zone problematiche, come ad esempio il naso o il mento, dove tendono a formarsi i tanto odiati punti neri.

STEP 4: TONICO VISO

Il quarto step della beauty routine coreana prevede la pulizia del viso con un tonico.

Il tonico - meglio scegliere formule prive di alcol, più delicate - rimuove ogni residuo di impurità e prodotti detergenti applicati in precedenza e ripristina il naturale equilibrio dell'epidermide.

STEP 5: ESSENCE o ACQUA IDRATANTE

La essence, chiamata anche essenza viso, è un prodotto coreano molto particolare.

Si tratta infatti di una particolare lozione liquida che coadiuva l'idratazione della pelle e la prepara a ricevere i trattamenti successivi, come il siero e la crema idratante.

L'essenza viso apporta un ulteriore idratazione alla pelle del viso, ed è anche uno dei prodotti più difficili da trovare nel nostro paese.

In alternativa all'essence, che è generalmente un prodotto idratante dalla texture liquida, è possibile affidarsi a una buona acqua idratante, un prodotto molto leggero che si vaporizza sul viso e consente un'ottimale stesura e penetrazione del siero viso.

L'acqua idratante viso è ottima anche per rinfrescarsi e reidratare la pelle nel corso della giornata, così come per fissare il make up ed attenuare l'effetto "gessoso" dato da certi prodotti di trucco.

STEP 6: SIERO VISO

Il siero viso è un grande classico anche nella beauty routine occidentale. Si tratta di un concentrato che si applica prima della crema idratante per dare un booster di bellezza alla nostra pelle.

In commercio ne esistono moltissimi dedicati a tutte le esigenze, oggi potete affidarvi anche a quelli coreani.

STEP 7: MASCHERA VISO

Le maschere viso - in particolare quelle in tessuto - sono un vero e proprio must have ormai.

Proposte per la prima volta dai brand coreani, oggi sono facilmente reperibili e disponibili in una immensa varietà. Il settimo step nella cura della pelle in stile coreano vorrebbe l'applicazione quotidiana di una maschera viso sia alla sera che alla mattina.

Per fare questo optate per formule "splash" da applicare in velocità la mattina, mentre potete optare per le classiche maschere in tessuto - con un tempo di posa che va dai 10 ai 20 minuti - per la vostra skin care serale.

Naturalmente ogni giorno è necessario variare tipologia per non aggredire la pelle. Per questo potete affidarvi ogni volta a tipologie diverse, come le maschere per il contorno occhi, i cerottini per rimuovere i punti neri, quelle cremose, quelle in idrogel e via via di questo passo.

Nella scelta della maschere - che contengono un'alta percentuale di attivi - valutate bene le esigenze della vostra pelle, ricordando che potete fare le maschere viso anche solo una o due volte alla settimana.

STEP 8: CREMA CONTORNO OCCHI

Lo step numero 8 è poi occupato dalla crema contorno occhi.

Questo prodotto - che tutti in ogni caso dovrebbero utilizzare - si applica con picchiettamenti leggeri dei polpastrelli in tutta l'area che circonda gli occhi.

Questo movimento non solo consente alla texture di essere assorbita correttamente, ma è utile anche a decongestionare e tonificare la delicata area.

STEP 9: CREMA IDRATANTE VISO

La crema idratante è il nono e penultimo passaggio della cura della pelle alla coreana.

Imprescindibile, si applica con movimenti leggeri sul viso. La texture è importantissima: quelle in gel sono ottime per chi ha la pelle grassa - e consigliate in questo tipo di regime beauty in cui vengono stratificati tanti prodotti - mentre le texture ricche sono adeguate per chi ha la pelle da normale e secca.

STEP 10: PROTEZIONE SOLARE o MASCHERA DA NOTTE

Il decimo e ultimo step della skin care coreana prevede l'applicazione di una buona protezione solare di giorno e di una maschera da notte di sera.

Il filtro solare è essenziale per prevenire l'invecchiamento precoce della pelle e la comparsa di rughe e macchie solari.

Questo tipo di prodotto è tendenzialmente il più ricco, per questo la crema solare è l'ultimo prodotto a essere applicato sul viso.

In alternativa al filtro solare, la sera, è possibile optare per una buona maschera da notte.

Si tratta di un prodotto che nel corso delle ore di riposo si prende cura della pelle rendendola morbida, idratata e compatta.

Credits Ph.: Skincare Coreana's Barbie Turici Pinterest: Soko Glam - Goolge - kiyumie.tumblr.com