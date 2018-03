La più recente innovazione scientifica ripristina l’ottimale connessione tra pelle e cervello: scoprite Essential Energy, la nuova linea Shiseido basata sulla Neuroscienza.

Si dice spesso che bisogna sostituire la propria crema per il viso perché, dopo un utilizzo prolungato, non funziona più.

Vi è mai capitato che la vostra crema preferita all'improvviso non vi idrati a sufficienza o non sia in grado di risvegliare la luminosità del viso, come faceva fino a poco tempo fa?



Shiseido si è chiesto quale fosse il motivo e ne è emerso uno studio molto interessante che pone al centro della questione non tanto la mancata efficacia della crema in sé, ma un problema di comunicazione tra la nostra pelle e il sistema nervoso.

Grazie alla collaborazione con il Massachusetts General Hospital e l'Harvard Cutaneous Biology Research Center, Shiseido ha scoperto i segreti delle interazioni tra pelle e cervello, dando così origine a una nuova dimensione dello skincare che trova il suo fondamento nella Neuroscienza.

Se volessimo utilizzare una similitudine, potremmo dire che la nostra pelle è paragonabile a uno smartphone: ha bisogno di connessione e di energia per poter funzionare al meglio.

Nel miglior stato fisico, i recettori sensoriali della pelle – sono ben 800.000 – agiscono come un potente Wi-Fi: devono essere sensibili e pronti a captare lo stimolo e comunicarlo al sistema nervoso per ottenere una reazione. In questo modo, da qualunque aggressione esterna deriverà una connessione tra cute e cervello che attiverà un'azione protettiva per preservare l'integrità della pelle.

Allo stesso modo una pelle dall'aspetto sano si comporta come uno smartphone carico: i suoi mitocondri mantengono carica al 100% la loro riserva di energia che salvaguarda la vitalità della pelle e permette di amplificare la comunicazione pelle-cervello.

Cosa succede veramente quando una crema sembra non essere più efficace?

Il passare del tempo, lo stress psicofisico e i fattori ambientali inquinanti "abbassano le tacche di carica della batteria della pelle", togliendole energia, e "riducono la potenza del segnale" per percepire gli stimoli esterni e comunicarli correttamente al sistema nervoso.

Il risultato? La pelle perde sensibilità, non reagisce alle aggressioni esterne e non è più in grado di rispondere agli stimoli positivi. È per questo che i primi segni del tempo diventano visibili. Di conseguenza a noi sembra che la consueta crema viso non venga più percepita come prima dalla pelle.

ReNeura Technology™

Shiseido unisce dermatologia e Neuroscienza per la prima volta nei suoi trattamenti, dando vita alla tecnologia ReNeura™ che ripristina l'energia necessaria per ristabilire la connessione tra la pelle e il cervello, in modo tale da poter interpretare correttamente i messaggi che riceve e riuscire a contrastare al meglio le aggressioni esterne, riattivando anche i meccanismi di ricezione dei messaggi positivi, come i principi attivi presenti nelle creme viso, preservando così la bellezza e la salute della pelle.

Ecco svelato perché una crema sembra non funzionare più dopo un lungo utilizzo: la nostra pelle è diventata più vulnerabile e bisognosa di un'azione che ripristini l'energia indispensabile per la comunicazione con il sistema nervoso.

Per farlo Shiseido crea la nuova linea Essential Energy.





Essential Energy: ingredienti

La nuova linea Essential Energy, formulata con ReNeura Technology™, contiene ingredienti vegetali high tech come l'Ashitaba α, un potente estratto di una pianta giapponese in grado di rigenerare le sue foglie in una sola notte, e l'Active Response Powder che rilascia migliaia di microsfere elastiche, invisibili a occhio nudo, che stimolano in modo costante i recettori sensoriali della pelle.

Essential Energy: a chi è adatta

Studiata per le donne a partire dai 25 anni, dinamiche, sempre impegnate, sottoposte a stress e inquinamento ambientale, la nuova linea Shiseido Essential Energy propone tre diverse declinazioni per riavviare la connessione della pelle al suo trattamento, e donare idratazione e luminosità, ricaricandola di energia.

Si applica mattino e/o sera, come ultimo prodotto della skincare routine.

I tre prodotti offrono texture diverse, per adattarsi a ogni tipo di pelle ed esigenza.

Shiseido Essential Energy Day Cream SPF 20

Adatta a tutti i tipi di pelle, è la crema specifica per il giorno, arricchita dalla presenza del filtro di protezione solare SPF20 protegge dai raggi UV e da agenti inquinanti e irritanti (come il polline).





Shiseido Essential Energy Moisturizing Cream

La variante ideale per pelle normale svolge un'azione idratante con una texture morbida e setosa.





Shiseido Essential Energy Moisturizing Gel Cream

Perfetta per pelle mista-grassa, presenta una texture in gel piacevole, fresca e leggera.





La Neuroscienza in ogni sua declinazione

Shiseido ha studiato la Neuroscienza anche negli aspetti sensoriali olfattivi e tattili, affinché dall'utilizzo di Essential Energy derivino reazioni piacevoli e positive a completamento di un'esperienza olistica che apporti benefici non solo alla pelle, ma anche all'intero sistema nervoso.

Per questa ragione sono state create 64 diverse combinazioni della confezione di Essential Energy. Statisticamente, la stessa persona non ne possiederà mai una identica alla precedente. Una scelta questa che rende unica la linea, l’esperienza con il prodotto e la donna che lo utilizza.

Shiseido si è ispirata per questa scelta ai vasi Raku, utilizzati per la cerimonia giapponese del tè: leggeri, lisci in alcuni punti e ruvidi in altri, oggetti d'uso quotidiano che diventano familiari e indispensabili.

Completano l’esperienza sensoriale la nota di arance dolci, i petali di rosa, le note fruttate e i sentori muschiati contenuti nella fragranza di Essential Energy, che avvolge i sensi come una morbida carezza sulla pelle.



Essential Energy: SkinChat





Se sei curiosa di scoprire di più sulla linea, i suoi effetti e la sua tecnologia, da oggi puoi rivolgerti direttamente alla tua pelle, grazie allo Skinchat di Shiseido. Un’esperienza interattiva per scoprire quali sono i bisogni della tua pelle e ricevere suggerimenti su come soddisfarli al meglio.