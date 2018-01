Noi di Grazia.it siamo stati a Shanghai con Dior per scoprire la nuova skincare routine Capture Youth in compagnia di un'amica speciale, l'influencer Veronica Ferraro

Shanghai metropoli futuristica, miscela unica di sapori architettonici antichi e ultramoderni e dal cuore speziato, meta scelta da Dior per raccontarci la nuova "avventura" skincare Capture Youth. Ci siamo state in compagnia di Veronica Ferraro.

Shanghai: la metropoli del futuro I Giardini di Yuyuan nella Città Vecchia.

Nanjing Road, il boulevard che porta al distretto più famoso e avveniristico di Shanghai, The Bund.

The Bund sul fiume Pudong.



Per entrare nel vivo del nuovo regime beauty che promette di rallentare i segni del tempo partiamo dalla costumizzazione e dall'expertise che Dior ha infuso nei prodotti. La base è una crema, la Capture Youth Age-Delay Advanced Cream con estratto di Iris dalle proprietà anti-ossidanti. La novità è l'abbinamento con 5 sieri super specifici che personalizzano all'ennesima potenza - le esigenze della nostra pelle cambiano - la beauty routine di ciascuno di noi.

Accostandoci a riti della millenaria cultura orientale abbiamo scoperto, attraverso la Cerimonia del Tè, Lift Sculptor, un siero a base di polifenoli provenienti proprio da una miscela di tè preziosi.

Nella sessione di Tai Chi invece, tramite le caratteristiche riflessive e calmanti della disciplina, abbiamo appronfondito il siero Redness Soother con peptidi che provengono dal cotone e che aiutano anche la pelle più delicata a riequilibrarsi.

Nel quartiere più "europeo" di Shanghai chiamato French Concession, ci siamo "ricarburate" approfittando delle prelibatezze del Bistro Xixi in parallelo con la scoperta del siero Plump Filler a base di acido ialuronico ricavato dal grano. Elemento utilissimo alla nostra pelle per "nutrirla" a fondo.

La sera davanti al The Bund grazie alla splendida terrazza del Bar Rouge e per celebrare gli ultimi due sieri ovvero Glow Booster (Vitamica C per risvegliare la pelle) e Matte Minimizer (acido lattico derivato dalla canna da zucchero per opacizzare) abbiamo sorseggiato cocktail creati apposta con ingredienti presenti proprio nei concentrati di bellezza.

Li abbiamo provati per voi: Veronica ha scelto Matte Minimizer e la nostra Beauty Editor Daniela Plump Filler per andare al super party di celebrazione al meglio (e per gestire sin dal mattino il maledetto jet lag!).





Dior Capture Youth all'opera: pronte per il party?

L'evento Capture Youth Party nel district di The Bund ha visto sul photocall star orientali e influencer da tutto il mondo. Da Veronica Ferraro, bellissima in total look Dior a Leonie Hanne, alla web star Emi Suzuki dal Giappone a Leena Alghouti da Dubai.

Ospiti speciali le fantastiche top model Winnie Harlow e Tina Kunakey Di Vita che hanno incantato tutti con il loro charme.

Volete saperne di più? Ecco il video del party!





Special thanks to: Dior Team

Credits ph. & video: Dior Press Office / Daniela Losini

Artwork: Simona Rottondi