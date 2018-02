Non solo profumo: ecco 10 idee beauty da regalare a lui nel giorno più romantico dell'anno

Non è solo la festa per i più romantici: San Valentino è anche un'ottima scusa per fare un regalo alla persona a noi più cara, per ribadire il nostro affetto e per ricordare che ogni giorno insieme è un giorno speciale.

Il modo migliore per festeggiare? Far trovare nel beauty case del vostro lui un nuovo prodotto beauty che sicuramente riuscirà a conquistarlo.

Dal più classico profumo alle novità in tema di barba&Co, ecco alcuni suggerimenti che potranno esservi utili nella scelta del regalo di San Valentino per il vostro lui (o per l'amico del cuore). Fatevi ispirare dalla nostra selezione!

Il classico sapone Male Grooming è l'ideale da portare sempre con sè quando si fa sport o si viaggia grazie alla pratica cordicella a cui è attaccato: impossibile perdere la saponetta in doccia o nella vasca da bagno!

Consigliato a: l'uomo pratico, che non ama perdere tempo.

Multitasking, è pensata per la pelle dell'uomo: rinforza il sistema di difesa della cute, mantiene alto il livello d'idratazione, regala tonicità ed è ideale contro le infiammazioni causate dalla rasatura. What else?

Consigliato a: chi ama le texture leggere e non appiccicose. Se il vostro lui è molto stanco a causa del lavoro, questa crema è un'ottima soluzione perché contiene una fragranza che agisce su corpo e mente riducendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress.

Ha una consistenza morbida e cremosa e può essere usata con e senza pennello. Contiene Oli Eudermici che non seccano la pelle e prevengono la formazione di arrossamenti mentre l'acido Ialuronico contribuisce a creare una barriera protettiva contro il passaggio aggressivo del rasoio.

Consigliato a: chi fa la barba molto frequentemente e desidera una pelle liscia e idratata.

Chi ha detto che l'uomo non ama i beauty device? Grazie a questo accessorio che illumina, purifica e leviga, basteranno due minuti di pulizia viso per ottenere gli stessi vantaggi di un trattamento SPA.

Consigliato a: l'uomo che ama condividere la routine di bellezza con la sua lei.



Fragranza unisex, è ispirata dal profondo legame spirituale dell'India con il turchese, una delle pietre più antiche nella storia dell'uomo. L'Incenso è la nota che apre la fragranza, insieme a Sale e Pepe Nero. Le note di cuore sono l'Ylan Ylang, il Gelsomino Indiano e l'olio di Cypriol. Chiudono il profumo le note intense del Sandalo, del Muschio e della Vaniglia.

Consigliato a: l'uomo che ama l'Oriente.

Blend di oli essenziali di Cedro e Arancia dolce in olio di Jojoba, è perfetto per favorire un profondo relax a fine giornata. Allevia gli stati di tensione e dona a mente e corpo un senso di benessere grazie ai principi dell'aromaterapia. L'80% degli ingredienti sono di origine naturale.

Consigliato a: chi vuole staccare la spina, almeno per una serata. Il consiglio? Usatelo per un massaggio rilassante da fare proprio il giorno di San Valentino.

Tonica e fresca, si caratterizza per accordi agrumati e frizzanti (Limetta, Mandarino verde, Bergamotto), per declinarsi in accenni acquatici e secchi (Frutti d’acqua, Baobab, Galbano) e poi chiudersi su una nota di fondo decisa e legnosa (Legno di Cedro e Balsamo Copahu).

Consigliato a: l'uomo che ama le note agrumate e vuole un profumo che trasmetta energia.

Queste salviette monouso igienizzanti per barba e baffi puliscono in profondità lasciando i peli del viso e della pelle morbidi, freschi e profumati.

Consigliato a: l'uomo che desidera essere impeccabile in ogni situazione.

Cocktail esperidato e acquatico su fondo frizzante e speziato, rappresenta l'incontro delle note fresche della Menta con spezie fredde sublimato dall'olio essenziale di Cedro corso.

Consigliato a: chi vuole evadere verso orizzonti lontani.

La soluzione ideale per combattere la pelle spenta. Agisce in due fasi: la prima è composta da un'ampollina di siero idratante che illumina intensamente, mentre la seconda fase è una maschera modellante gialla composta da estratto di Alga Bruna e Algina che leniscono la pelle.

Consigliato a: l'uomo che vuole un viso più luminoso, soprattutto per la serata romantica di San Valentino.