Ricchissimi di proprità, i fiori sono tra gli ingredienti ideali per lo skincare. Adatti per tutte le pelli, abbiamo selezionato alcuni prodotti da provare

Belli e buoni. E poi ancora profumati, colorati e inebrianti. La lista delle qualità dei fiori potrebbe continuare e comprendere anche i loro benefici nello skincare. I fiori hanno infatti straordinarie proprietà per la pelle, soprattutto per quella del viso, tanto da essere diventati ingredienti fondamentali nei prodotti specifici: aiutano infatti a mantenere la pelle più tonica, compatta, luminosa e a combattere i segni del tempo. In poche parole preservano la nostra bellezza.

Nuxellence Éclat, Nuxe

Fiore: papavero e passiflora

Proprietà: composto dall’87% di ingredienti naturali, questo trattamento anti-età è completo perché, oltre a eliminare i segni del tempo, aiuta a uniformare il colorito della pelle. Può essere steso prima o dopo la crema abituale.



Rhizome Hand Soap, & Other Stories

Fiore: fiordaliso

Proprietà: un sapone per deterge a fondo le mani ricco dei principi nutrienti dell’acqua di fiordaliso unito al profumo di basilico e rosmarino.



Infused Face Oil, diptyque

Fiore: rosa, giglio bianco

Proprietà: un olio leggero nel quale galleggiano petali di rosa. Idratante e setoso, questo olio viso ha una texture secca che si assorbe subito ed è ricchissima di fiori tra cui il giglio bianco, dalle proprietà illuminanti, il fiore di gualdo che conferisce quella secchezza e un profumo che crea dipendenza.



BB Cream Rose Nectar, Melvita

Fiore: rosa

Proprietà: soffice, questa BB Cream è arricchita con acqua alle rose che mantiene la pelle costantemente idratata. Non solo, copre le imperfezioni creando un look bonne mine.

Pivoine Sublime Huile Nettoyante Pétales, L’Occitane

Fiore: peonia

Proprietà: un olio struccante che elimina tutte le impurità del make up e della giornata al cui interno galleggiano dei profumati petali di peonia, dalle proprietà addolcenti.

Vetiver Stress Relief Mask, Darphin

Fiore: calendula

Proprietà: la calendula è adatta per le pelli particolarmente sensibili e per quelle miste perché calma eventuali irritazioni e arrossamenti; il suo caratteristico colore giallo rende inconfondibile questa maschera per il viso, arricchita anche con le proprietà del geranio, che calma la pelle e la rilassa.

Flower Fusion, Origins

Fiore: bouquet floreale

Proprietà: in tessuto, questa maschera per il viso è completamente a base di fiori tra cui violetta, gelsomino, arancio e rosa. La selezione è fatta in base proprio alle loro proprietà illuminanti, idratanti, anti rossore e per la loro adattabilità a tutte le pelli.



Idratante Vellutato per il Corpo, Sephora

Fiore: rosa

Proprietà: nonostante la texture leggera, questa crema è molto vellutata e piacevole; all’interno l’estratto di rosa che, oltre a profumare, è importante perché mantiene l’elasticità della pelle e la nutre a fondo.

Calendula Herbal Extract Toner, Kiehl’s

Fiore: Calendula

Proprietà: all’interno fluttuano i petali di calendula, l’ingrediente principale di questo tonico viso studiato per le pelli più delicate perché pulisce da tutte le impurità senza però aggredire la pelle. All’interno anche estratti di fiori addolcenti.



Lozione per il corpo lenitiva, Lavera

Fiore: lavanda

Proprietà: a base di lavanda, questa crema corpo ha proprietà calmanti e rilassanti sia sul fisico che sulla mente proprio grazie al fiore viola; all’interno anche l’aloe vera che aiuta invece a rinfrescare e lenire la pelle soprattutto dopo un’esposizione solare.



VineActiv Huile de Nuit Détox, Caudalie

Fiore: rosa mosqueta, neroli, lavanda

Proprietà: Un mix di oli essenziali di fiori tra cui quello di rosa mosqueta, di neroli e di lavanda aiutano a riparare in profondità la pelle rinforzando l’azione della vitamina E. Bastano letteralmente 6 gocce tutte le sere per riparare la pelle dalla giornata e dalle aggressioni esterne.



Prodigy Reversis, Helena Rubinstein

Fiore: stella alpina

Proprietà: ingrediente di questa maschera notturna, il fiore alpino aiuta il rinnovamento cellulare unita anche a una molecola specifica che accelera il lavoro. La profumazione ai fiori bianchi rende l’esperienza stimolante anche olfattivamente e, grazie proprio alla stella alpina, la pelle risulta più levigata e compatta al mattino dopo.

Eye and Lip Cream- Orchidée Imperiale, Guerlain

Fiore: gold orchidea

Proprietà: questa particolare specie del fiore è famosa per la sua longevità, una caratteristica che è applicata anche alle cellule epidermiche che vengono subito rigenerate. Per questo è l’ingrediente principale di una linea completa che comprende anche il contorno occhi-labbra che risultano più illuminati e ringiovaniti.

Contorno Occhi e Labbra, QC Terme

Fiore: stella alpina

Proprietà: le cellule germinali di questo fiore aiutano a combattere la comparsa delle prime rughe. La stella alpina è infatti uno dei più potenti ingredienti anti-age.



Perfect Matt Hydration Face Cream, I Coloniali

Fiore: fiore di loto

Proprietà: altamente lenitivo, il fiore di loto ha anche proprietà anti-irritanti e, unite a quelle dell’estratto di edera e di girasole, rendono questa crema adatta anche a difendere la pelle dall’inquinamento e per svolgere un’azione detossinante.

Crema Viso con Rosa Mosqueta, Erboristeria Magentina

Fiore: rosa mosqueta

Proprietà: dal profumo molto fresco e dolce, all’interno è presente l’olio di rosa mosqueta che aiuta la rigenerazione epidermica e a contrastare la comparsa di macchie scure e di rughe. Accanto anche l’estratto di rosmarino, emolliente, e quello di rosa canina, ricco di vitamina C che aiuta la rigenerazione.

Siero Viso e Occhi Senza Età, Acqua alle Rose

Fiore: rosa

Proprietà: all’interno un mix di 5 rose nobili, tutte ideali per la pelle: rosa gallica per un effetto astringente, la centifolia per lenire, quella canina per illuminare, la damascena per tonificare e la mosqueta per riparare. Nel siero si aggiungono anche l’olio di riso ricco di vitamina E, dal potere antiossidante, e l’olio di jojoba che nutre e lenisce.

Osmanto- Skin Therapist, Monotheme

Fiore: osmanto

Proprietà: Tonico e rassodante, il fiore d’osmanto ha una profumazione intensa e una bellezza molto fine e delicata. Ed è il protagonista di tutta la linea corpo composta dallo shower gel, dalla crema corpo, dallo shampoo e dall’acqua profumata.

Mousse Lait de Fleurs, Cinq Mōndes

Fiore:Ylang-ylang

Proprietà: ispirato al rituale di detersione di Bali, questa mousse che si trasforma in latte a contatto con la pelle è perfetta per detergere in profondità. L’ylang-ylang aiuta a detergere in profondità perché elimina l’eccesso di sebo assieme allo zenzero e alla cannella.



Baume en Eau à la Rose Noire, Sisley

Fiore: rosa

Proprietà: l’ingrediente principale è la rosa nera, una specie particolare da cui viene estratto un olio; accanto quella di maggio, molto rinfrescante, e quella delle Alpi, anti-ossidante e illuminante. La particolarità di questo baume, oltre che negli ingredienti, è anche nella texture che da oleosa si trasforma in gocce d’acqua a contatto con la pelle. All’interno anche oli essenziali di magnolia e di geranio per un mix olfattivo sensoriale.

